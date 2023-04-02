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Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник

Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник

Автор:
02 апреля 2023 18:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   гвардейцы   казармы   мусор   ремонт   свинарник   скандал   тюрьма   
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В Британии скандал. Достоянием общественности стали фотографии казарм Веллингтона поблизости от Букингемского дворца, где размещаются пять самых блестящих королевских полков, в том числе Шотландская и Валлийская гвардии. Гвардейцы показали фото изнутри казарм и заявили, что они живут в отвратительных условиях, "хуже, чем в тюрьме".

Королевские гвардейцы - "самая любимая "натура" для туристов в Лондоне", - пишет МК. Красные мундиры и высокие меховые шапки - один из главных символов Британии. Именно королевские гвардейцы стоят на посту у Букингемского дворца, участвуют во всех парадных церемониях, а вообще охраняют королевскую семью с 1660 года.

Закулисье всего этого театра, оказалось, впрочем, гораздо менее пафосным. Наружу выплыла обстановка казарм, причем кадры опубликовали сами бравые вояки.

Полы усыпанные грудами мусора, на полу в лифте лужи того, что не донесли до унитаза, сами унитазы невыносимо гразные. Комнаты вообще напоминают бомжатники. Также в ассортименте мертвые птицы, залетевшие когда-то через окна в коридоры, которые никто не убирает, и заплесневелые холодильники с просроченными продуктами.

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По словам солдат на каждом этаже казарм размещены по 32 рядовых, на которых приходится "всего" 6 туалетов и 2 ванные. В казармах стоит невыносимая вонь.

Один из гвардейцев пожаловался журналистам:

"Мы охраняем самых известных людей в мире, а потом возвращаемся в грязное адское место. Мы просто никто".

Другой гвардеец рассказал журналистам , что жаловаться командованию бесполезно: "Если вы жалуетесь на бытовые условия старшему офицеру, он либо игнорирует вас, либо посылает к черту, поэтому мы просто перестали жаловаться".

Также в казармах королевской гвардии и на других военных объектах не делается ремонт - подрядчики, которые обслуживают Миноброны, проигнорировали за последний год около ... 14 000 заявок от военных, поскольку финансирования было недостаточно. Средств не хватает и на найм уборщиков, - пишет МК

Непонятно в данной ситуации только одно. Неужели здоровые гвардейские лбы не в состоянии сделать уборку в собственных казармах, где вынуждены постоянно проживать? Хотя бы мусор вынести и больше не бросать на пол в спальнях и в лифте луж не оставлять? Или это выше их гвардейского-королевского достоинства?

Эх, прапорщика нашего на них не хватает!

Источник:

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Метки: Великобритания   гвардейцы   казармы   мусор   ремонт   свинарник   скандал   тюрьма   
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32k
Юр21 Час назад
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Человече Z Минуту назад
Почему "похожи на свинарник"??? Свинарник и есть...
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1k
Moon24 5 минут назад
Кто этим англосаксим свиньям мешает навести порядок в своем жилище ? Скоты и быдло они . Если таким доверяют охрану важных персон то и персоны не лучше Эти так сказать гвардейцы всего лишь солдатня и должны знать свое место
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 12 минут назад
Сами всё засрали, а потом возмущаются?
Да, не служили они в СА...
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4k
Атомный Крот 15 минут назад
6 туалетов на 32 рыла - это буржуинство какое-то.

В России нормы 1 унитаз + 1 писсуар на 10-12 человек.

ВСН 35-94
------------------------
Минобороны РФ
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6k
Alex 18 минут назад
Я представляю себе подобную жалобу в Советской Армии... А собственные руки на что?
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5k
ZET 20 минут назад
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446
сергей ремизов Полчаса назад
Господи, сколько же дешёвых проплаченных вбросов. Блин, ведь найдутся люди которые в эту чушь поверят.
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760
surgy Полчаса назад
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!
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17k
тов.Suhov Полчаса назад
Эуропа, hуле...
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40k
Бабай Полчаса назад
Вот замени первую фотку, и "Королевские гвардейцы" на "испанские студенты" например, и новая новость. Я лично не знаком с гвардейцами, но таких статей (и с фото) могу наклепать про кого угодно. Нет фото гвардейца, отливающего в лифте - досвидос.
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11k
Трив 38 минут назад
Чего-то я не понял, им кто-то гадит в казармах? Самим не прибраться никак что ли?
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812k
А.Берестенко 42 минуты назад
Не королевские гвардейцы конечно....., но!

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2k
Диагноз 43 минуты назад
ПАмАгите... Как схожу покакаю никто мне жопку не вытирает... Примерно так я понял информацию из этого поста.
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31k
Teodor 43 минуты назад
Не живи, где срешь - не сри, где живешь...
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10k
Вероника 45 минут назад
Нашего прапорщика на них нет.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
там в этих шапках наверно и блохи с гнидами обитают...они любят грязь)
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21k
Davy Jones Час назад
Жил в образцово-показательной казарме химвойск, на 150 человек 10 очек, два душа, 12 раковин. Всё всегда было чисто, взлёта 100 метров от окна до окна. Наряд 4 дневальных + дежурный.
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22k
babuby Час назад
Грязное место ....
Да просто скоты живут, вот оно и стало таким!! Если на счёт малого количества туалетов и моек/умывальников ещё как-то можно списать часть неприятных моментов, то количество мусора прямо говорит о том что в помещениях живут натуральные скотины! И уж этот факт, ну никак не может вызывать ни малейшего сочувствия!
Так-же как и срач в номере гостиницы, который вы снимаете! Даже если уборщица не приходила по каким-то причинам, можно собрать весь мусор в мешок и выставить его куда-то, а не жаловаться на то что мы тут насрали, а за нами не убирают.
Нормальному человеку, никогда не впадлу за собой убраться! Это азы человеческой культурности!
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28k
Юрьевич Час назад
""Мы охраняем самых известных людей в мире, а потом возвращаемся в грязное адское место. Мы просто никто"."

Ну почему же "никто", вы просто свиньи!

Нашего старшину бы вам в казарму! Вы бы за ночь там всё вылизали и кругом бы сверкало всё как кота яйца. И ещё бы всё приятно пахло хлоркой...


PS Я удивляюсь как охраняемые вами "известные люди" не чувствуют смрада которым вероятно пропитана ваша одежда...
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11k
kaboza Час назад
звиздежем подванивает...
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−6
ЛогинПароль kaboza 51 минуту назад
Под носом вытри.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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