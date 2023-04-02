Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник

В Британии скандал. Достоянием общественности стали фотографии казарм Веллингтона поблизости от Букингемского дворца, где размещаются пять самых блестящих королевских полков, в том числе Шотландская и Валлийская гвардии. Гвардейцы показали фото изнутри казарм и заявили, что они живут в отвратительных условиях, "хуже, чем в тюрьме".
Королевские гвардейцы - "самая любимая "натура" для туристов в Лондоне", - пишет МК. Красные мундиры и высокие меховые шапки - один из главных символов Британии. Именно королевские гвардейцы стоят на посту у Букингемского дворца, участвуют во всех парадных церемониях, а вообще охраняют королевскую семью с 1660 года.
Закулисье всего этого театра, оказалось, впрочем, гораздо менее пафосным. Наружу выплыла обстановка казарм, причем кадры опубликовали сами бравые вояки.
Полы усыпанные грудами мусора, на полу в лифте лужи того, что не донесли до унитаза, сами унитазы невыносимо гразные. Комнаты вообще напоминают бомжатники. Также в ассортименте мертвые птицы, залетевшие когда-то через окна в коридоры, которые никто не убирает, и заплесневелые холодильники с просроченными продуктами.
По словам солдат на каждом этаже казарм размещены по 32 рядовых, на которых приходится "всего" 6 туалетов и 2 ванные. В казармах стоит невыносимая вонь.
Один из гвардейцев пожаловался журналистам:
"Мы охраняем самых известных людей в мире, а потом возвращаемся в грязное адское место. Мы просто никто".
Другой гвардеец рассказал журналистам , что жаловаться командованию бесполезно: "Если вы жалуетесь на бытовые условия старшему офицеру, он либо игнорирует вас, либо посылает к черту, поэтому мы просто перестали жаловаться".
Также в казармах королевской гвардии и на других военных объектах не делается ремонт - подрядчики, которые обслуживают Миноброны, проигнорировали за последний год около ... 14 000 заявок от военных, поскольку финансирования было недостаточно. Средств не хватает и на найм уборщиков, - пишет МК
Непонятно в данной ситуации только одно. Неужели здоровые гвардейские лбы не в состоянии сделать уборку в собственных казармах, где вынуждены постоянно проживать? Хотя бы мусор вынести и больше не бросать на пол в спальнях и в лифте луж не оставлять? Или это выше их гвардейского-королевского достоинства?
Эх, прапорщика нашего на них не хватает!
Источник:
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Да, не служили они в СА...
В России нормы 1 унитаз + 1 писсуар на 10-12 человек.
ВСН 35-94
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Минобороны РФ
Да просто скоты живут, вот оно и стало таким!! Если на счёт малого количества туалетов и моек/умывальников ещё как-то можно списать часть неприятных моментов, то количество мусора прямо говорит о том что в помещениях живут натуральные скотины! И уж этот факт, ну никак не может вызывать ни малейшего сочувствия!
Так-же как и срач в номере гостиницы, который вы снимаете! Даже если уборщица не приходила по каким-то причинам, можно собрать весь мусор в мешок и выставить его куда-то, а не жаловаться на то что мы тут насрали, а за нами не убирают.
Нормальному человеку, никогда не впадлу за собой убраться! Это азы человеческой культурности!
Ну почему же "никто", вы просто свиньи!
Нашего старшину бы вам в казарму! Вы бы за ночь там всё вылизали и кругом бы сверкало всё как кота яйца. И ещё бы всё приятно пахло хлоркой...
PS Я удивляюсь как охраняемые вами "известные люди" не чувствуют смрада которым вероятно пропитана ваша одежда...