Лужи в лифте и мусор на полу: казармы британских королевских гвардейцев похожи на свинарник

Королевские гвардейцы - "самая любимая "натура" для туристов в Лондоне", - пишет МК. Красные мундиры и высокие меховые шапки - один из главных символов Британии. Именно королевские гвардейцы стоят на посту у Букингемского дворца, участвуют во всех парадных церемониях, а вообще охраняют королевскую семью с 1660 года.

Закулисье всего этого театра, оказалось, впрочем, гораздо менее пафосным. Наружу выплыла обстановка казарм, причем кадры опубликовали сами бравые вояки.

Полы усыпанные грудами мусора, на полу в лифте лужи того, что не донесли до унитаза, сами унитазы невыносимо гразные. Комнаты вообще напоминают бомжатники. Также в ассортименте мертвые птицы, залетевшие когда-то через окна в коридоры, которые никто не убирает, и заплесневелые холодильники с просроченными продуктами.