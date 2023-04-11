Генератор зомби: представляют ли волосатики опасность для жизни людей и животных?

Встречается волосатик практически повсеместно, в пресноводных водоёмах. Одна особь способна отложить безумное количество яиц, до 10 млн. В них в течение 2-4 недель развиваются личинки, которые потом и подыскивают невольника-носителя. Медленно перемещаясь по дну, личинки находят хозяина. В этом качестве выступают самые разные насекомые: сверчки, кузнечики, жужелицы, жуки, стрекозы. И здесь начинается самая дичь: в течение нескольких недель личинки паразитируют внутри, питаясь за счёт донора и дорастая до взрослой особи. А затем они заставляют донора в буквальном смысле совершить суицид! Утопиться, манипулируя поведением насекомого. Червь ощущает близость воды и начинает активно двигаться навстречу свободе, завершая начатое. На всё уходит от нескольких секунд до пары минут.