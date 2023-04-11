Генератор зомби: представляют ли волосатики опасность для жизни людей и животных?

С купанием в водоёмах связана масса страшилок: и пиявки плотоядные зубами щёлкают, и многометровые сомы под воду ныряльщиков утаскивают, и духи давно почивших утопленников жертв требуют.
Но есть одна довольно реальная страшилка. И с её объектом многие сталкивались. Речь о нематоморфах. Точнее, об одном из типичных представителей этой группы беспозвоночных паразитов. В народе водяной червь или волосатик больше известен как конский волос – очень уж он тонкий (до 5 мм) и длинный (до 40 см).
Встречается волосатик практически повсеместно, в пресноводных водоёмах. Одна особь способна отложить безумное количество яиц, до 10 млн. В них в течение 2-4 недель развиваются личинки, которые потом и подыскивают невольника-носителя. Медленно перемещаясь по дну, личинки находят хозяина. В этом качестве выступают самые разные насекомые: сверчки, кузнечики, жужелицы, жуки, стрекозы. И здесь начинается самая дичь: в течение нескольких недель личинки паразитируют внутри, питаясь за счёт донора и дорастая до взрослой особи. А затем они заставляют донора в буквальном смысле совершить суицид! Утопиться, манипулируя поведением насекомого. Червь ощущает близость воды и начинает активно двигаться навстречу свободе, завершая начатое. На всё уходит от нескольких секунд до пары минут.
Что примечательно, паразитический образ жизни ведут исключительно личинки. У взрослых особей отсутствует пищеварительная система. И брать в рабство кого-то с целью поедания им нет смысла. Однако в народе ходит байка, что жуткий конский волос может прогрызть пятку во время купания в озере или в пруду. И начать поедать несчастного купальщика изнутри.
Теоретически вероятность попадания волосатика в организм есть. Персистирование, то есть замедленное развитие, возможно после попадания личинки в организм человека с водой или при употреблении в пищу заражённой рыбы либо насекомых. Но дальше дело просто не пойдёт – силёнок для такого носителя у конского волоса маловато.
И все подобные случаи рассматриваются исключительно как псевдопаразитизм. Но у волосатика есть гораздо более опасные подражатели. К примеру, червь ришта и дирофилярия. Правда, первый обитает в основном в странах Африки и Азии. А дирофилярия встречается и в нашей стране. Поэтому чтобы не уподобиться несчастным сверчкам, которых волосатики превращают в послушных зомби, в незнакомых местах лучше не купаться, а в знакомых соблюдать элементарные правила безопасности.
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А у вас есть неприятные воспоминания, связанные с отдыхом у водоёма?
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жуткий страх детства когда на рыбалке наклонился над водой и прям у лица увидел длинную желтую толстую нитку которая шевелилась в разные стороны а не по течению . наслушался страшилок от взрослых про страшный конский волос , а воображение у меня то еще