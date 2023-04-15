В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера

А началось все с того, что Еву в компании мужчины ранним утром вез по Невскому проспекту таксист. Слово за слово, и в салоне началась ссора, горячая кровь мигранта вскипела, и он высадил трансгендера и его спутника на обочину. В последнюю минуту леди-бой умудрился «крайне грубо высказался про мать» 40-летнего водителя и получил знатного леща.