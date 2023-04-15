В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера

Столкновение двух миров произошло в культурной столице.
Широко известный в узких кругах 30-летний блогер-трансформер Ева Робинсон решил посетить Санкт-Петербург, но поездка закончилась посещением травмпункта, а все по тому, что кто-то не умеет себя вести прилично.
А началось все с того, что Еву в компании мужчины ранним утром вез по Невскому проспекту таксист. Слово за слово, и в салоне началась ссора, горячая кровь мигранта вскипела, и он высадил трансгендера и его спутника на обочину. В последнюю минуту леди-бой умудрился «крайне грубо высказался про мать» 40-летнего водителя и получил знатного леща.
"Мадам" с ушибом мозга, острой эпидуральной гематомой и перелом височной кости доставили на скорой в ближайшую больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Таксист же ранее привлекался к ответственности за поддельную регистрацию на территории России.
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Вердикт! Таксиста оправдать. 3,14дора посадить пожизненно!
"острой эпидуральной гематомой"
с дуральной гематомой из неё в больнице снова мальчика сделают.