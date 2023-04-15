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В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера

В Питере таксист-мигрант прицельным ударом нокаутировал московского трансгендера

Автор:
15 апреля 2023 11:23
Сообщество : Жить в России
Метки: transgender   Ева Робинсон   Санкт-Петербург   видео   нокаут   таксист   
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Столкновение двух миров произошло в культурной столице.

Широко известный в узких кругах 30-летний блогер-трансформер Ева Робинсон решил посетить Санкт-Петербург, но поездка закончилась посещением травмпункта, а все по тому, что кто-то не умеет себя вести прилично.

А началось все с того, что Еву в компании мужчины ранним утром вез по Невскому проспекту таксист. Слово за слово, и в салоне началась ссора, горячая кровь мигранта вскипела, и он высадил трансгендера и его спутника на обочину. В последнюю минуту леди-бой умудрился «крайне грубо высказался про мать» 40-летнего водителя и получил знатного леща.


"Мадам" с ушибом мозга, острой эпидуральной гематомой и перелом височной кости доставили на скорой в ближайшую больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Таксист же ранее привлекался к ответственности за поддельную регистрацию на территории России.


Источник:

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Метки: transgender   Ева Робинсон   Санкт-Петербург   видео   нокаут   таксист   
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12k
Shtoppi Час назад
тупой тарнс не в курсе что еще легко отделался за такие разговоры. это все-таки Питер - мог бы и в реке, разобранный на запчасти оказаться, вместе со своим сопровождающим )))))
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1k
КАКАнгел 8 секунд назад
я одинаково плохо отношусь ко всем участникам и не знаю кто больше виноват. Дело таксиста вовремя приехать , молчать , соблюдать ПДД и не мешать клиенту . Дело клиента - молчать , быть вежливым, не портить машину , знать куда едет и заплатить за поездку. Какой тогда нафиг может быть конфликт ? Конечно я не люблю блогеров , и мягко говоря не разделяю проблемы трансгендеров, особенно которые решили стать такими денег ради. но я и не уверен что люблю наглых гостей из теплых краёв. Короче пока не знаешь подробности конфликта сложно сказать кто большая мерзота.
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1k
VSh 18 секунд назад
"Мадам" с ушибом мозга. Ктооо этот знатный троль, который придумал такую фразу? Я прошу с утра такие фразы не использовать, напугал всех на работе своим истерическим хохотом.
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8k
Trenzel2003 Полминуты назад
Тяжкий вред здоровью ЭТО нанесло само себе когда стало 3,14дором.
Вердикт! Таксиста оправдать. 3,14дора посадить пожизненно!
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6k
perekrestok 4 минуты назад
Транс здоров замаскировался! Надо им родинку над бровью делать. Чтобы сразу было понятно с кем имеешь дело.
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21k
Davy Jones 4 минуты назад
Судя по обрывочной информации сети о братьях-транса Матютиных их ипут весьма богатые и влиятельные извращенцы. Таксисту к сожалению накрутят по полной, диагноз скорее всего преувеличили, чтобы вывести в тяжкие побои.
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5k
saliamnn 11 минут назад
Одним ударом 2 зайца...И 3,14дора в нокаут и мигранта с дороги в КПЗ.
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32k
Юр21 11 минут назад
Премию таксисту-мигранту! Жаль нЭ зарЭзал!
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978
Николай 13 минут назад
О, а этот транс на фотках похож на типичную губошлепную шкуру с тиндера...
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1k
Rool 17 минут назад
как можно получить ушиб того чего нет? ;)
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21k
Davy Jones 22 минуты назад
Это что такое? Сверху титька снизу & уй, ипать!

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23k
MrGod 22 минуты назад
2 зла наказаны - эпично.
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776
Igor Grishaev 23 минуты назад
Таксиста жаль.
"острой эпидуральной гематомой"
с дуральной гематомой из неё в больнице снова мальчика сделают.
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24k
Андрей Полчаса назад
В данном случае, я на стороне мигранта! Надо было ещё с ноги зарядить разок! Достали уже эти гомосеки!
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444
Knives22 Андрей 23 минуты назад
Пристают прохода не дают, трогают за всякое?
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1k
Alexandr Полчаса назад
Я тут на днях ОНО вперед пропустил на посадке в трамвай. По принципу, что если баба то правильно, если нет но ну его на х.й.
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21k
Davy Jones Полчаса назад
https://youtube.com/shorts/u-KDxCdGX-Y?feature=share
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1k
Роман Полчаса назад
Вообще то ещё и переехать надо было
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441
vikism Полчаса назад
Дичь какая! И я не про таксиста)))
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1k
Logo66 Полчаса назад
Таксиста понять и простить...
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3k
Александр Полчаса назад
Плохая новость.Ева очухалось (.Вон сколько минусов пацанам поставила ...
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9k
Dabus Полчаса назад
Глядя на фото в нижнем белье, реально не по себе становится ... ведь действительно, захочешь познакомится и даже не поймёшь. Сиськи нормальные, бёдра круглые, ноги длинные ... жесть вообще
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