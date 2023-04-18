В Санкт-Петербурге парень подрался с пожилым мужчиной из-за места в троллейбусе

И проиграл. Мужик оказался не промах.
Пассажир попросил юношу уступить ему место, в ответ получил ухмылку и отказ. Началась словесная перепалка, а потом мужик отвесил парню парочку щелбанов.
Мужчине 59 лет - ещё не пенсионер, но уже близко. А хамоватому и не уступающему место - 21 год.
Парень попытался «ответить» и даже помахал руками, но победили возраст и опыт. Да и за юношу никто не заступился. В итоге получил разбитый нос, а может и понимание - что взрослым людям хамить всё-таки не стоит.
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А тут, скорее всего, его пытались просто согнать, да ещё и с оскорблениями.
По старым нормам воспитания щегол и садиться не должен был при наличии стоящих пассажиров более старшего возраста или женщин любого возраста.
И вообще не важно, кто там кого сильнее.
С вашей извращенной логикой так надо спарринги за места устраивать, причем без различия полов: кто победил, тот стоит, кто отхватил, тот сидит.
Такое быдло пусть пешком ходит, если ему тяжело в автобусе ездить.
Мне пофиг, минус без коммента, признак слабости)
А женщинам трудно стоять? Наверно поэтому они живут в среднем лет на 10-15 дольше мужиков, которые стоя набираются здоровья)
Я купил машину и решил вопрос с уступанием места, никто не претендует.
Скуф (Скуфидон) – сленговое слово для обозначения неопрятных мужчин старше 30 лет. Такие люди, как правило, поддерживают российскую власть. Они рано начинают лысеть, не следят за собой, а уход за телом считают признаком гомосексуализма. Термин имеет ярко негативную окраску.