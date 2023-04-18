В Санкт-Петербурге парень подрался с пожилым мужчиной из-за места в троллейбусе

Пассажир попросил юношу уступить ему место, в ответ получил ухмылку и отказ. Началась словесная перепалка, а потом мужик отвесил парню парочку щелбанов.

Мужчине 59 лет - ещё не пенсионер, но уже близко. А хамоватому и не уступающему место - 21 год.

Парень попытался «ответить» и даже помахал руками, но победили возраст и опыт. Да и за юношу никто не заступился. В итоге получил разбитый нос, а может и понимание - что взрослым людям хамить всё-таки не стоит.