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В Санкт-Петербурге парень подрался с пожилым мужчиной из-за места в троллейбусе

В Санкт-Петербурге парень подрался с пожилым мужчиной из-за места в троллейбусе

Автор:
18 апреля 2023 16:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   видео   драка   мужчина   парень   троллейбус   хамство   
2185
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И проиграл. Мужик оказался не промах.

Пассажир попросил юношу уступить ему место, в ответ получил ухмылку и отказ. Началась словесная перепалка, а потом мужик отвесил парню парочку щелбанов.

Мужчине 59 лет - ещё не пенсионер, но уже близко. А хамоватому и не уступающему место - 21 год.

Парень попытался «ответить» и даже помахал руками, но победили возраст и опыт. Да и за юношу никто не заступился. В итоге получил разбитый нос, а может и понимание - что взрослым людям хамить всё-таки не стоит.

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Метки: Санкт-Петербург   видео   драка   мужчина   парень   троллейбус   хамство   
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52  комментария
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29k
Ego sum qui sum Час назад
с одной стороны место старшим надо уступать если воспитали правильно, с другой это не обязанность
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3k
Anton Минуту назад
Это просто в голове Совок ещё сидит у этих стариков "Молодёжь должна "да и сто пудов этот старикашка с наглостью сказал " а ну ка сгинь с места, не видишь ч старший ,ты должен" может ещё и матом покрыл!
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9k
alex9845 2 минуты назад
А разве есть закон требующий уступать место всем кто старше тебя..? Такого закона нет,насколько знаю, соответственно 59 летний мужик не имеет права размахивать костылём и тем более причинять вред.Вызывать полицию и штрафовать"пенсионера"
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100
Yuri Manchenko 4 минуты назад
Иногда подпрыгиваешь место уступить, так они обижаются. Молодые типа. Еду места есть, я в сзади стану и стою.
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897
Kra 4 минуты назад
такому "пожилому" уступать смысла нет... Парень хорошо воспитан, а мог бы и навалять "дедуле"...
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22k
Альберт 5 минут назад
Уверен, что парень уступил бы место, попроси его по-человечески.
А тут, скорее всего, его пытались просто согнать, да ещё и с оскорблениями.
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12k
Толян 10 минут назад
хам трамвайный...
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1k
КАКАнгел 10 минут назад
А в 45 я могу сгонять с места всех кто слабее и моложе меня ? а то зассыхи лет по 40 мне , пожилому человеку место не когда не уступают.
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1k
КАКАнгел 15 минут назад
А с какого хрена уступать место мужику 59 лет ?? люди вы охренели?? *
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5k
мемфрид Полчаса назад
Я точно знаю, что если мой отец в свои 62 кому-нибудь приложит в ухо, то простыми извините потом не оберкшься, ибо обидчик будет в глубоком нокауте. Токарем отработать полжизни- хорошо набивает руку)
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Darki Полчаса назад
С одной стороны я воспитан так что уступаю место(83го года рождения),но с другой стороны,едешь с ночной смены,всю ночь на отбойном молотке простоял,ни рук ни ног не чувствуешь,и залетает бабка,именно залетает,а не заходит,и я думаю что она постоит.Беремменым и женщинам с детьми я уступаю всегда,вне зависимости от моего состояния.
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53k
dima423 39 минут назад
Ну мужик не прав однозначно...руки (а тем более палки) нехера распускать... да и судя по его агрессии, я представляю как он "попросил" место, типа ну ка щенок пшел проч... я бы тоже такого накуй послал)
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1k
Бубырь донской 40 минут назад
С одной стороны, больным и немощным надо обязательно уступать, а старшим-из уважения. С другой стороны - если ты отметелил 21-летнего, то какой же ты больной? Дилемма...
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Чувствуется какое-то противоречие, раз пожилой оказался сильнее молодого, значит спокойно мог бы стоять, а молодой пусть бы сидел и силы экономил. :-)
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−1
eric speaktr-st 39 минут назад
не надо никаких спаррингов, всё просто - никто никому ничего не должен, а нормы морали.... начните с власти лучше
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1k
Максим Макашев Час назад
Это дед ещё "клюшку" свою в дело не пустил. Там разбитым носом бы не ограничилось
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18k
Александр Час назад
Немощный старик которому тяжело стоять, избил парня.
Такое быдло пусть пешком ходит, если ему тяжело в автобусе ездить.
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−1
eric Александр 41 минуту назад
)))))
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73
Obrval Час назад
По итогу мужик оказался сильнее. Не уверен, что он имел права сгонять парня с места, кроме права силы. У тех, кто со мной несогласен, спошу - Мне 55. Могу ли я сгонять с места любого младше меня или я должен пару лет подождать? Другое дело, если мужик инвалид. Но даже в этом случае, это не так решается.
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379
Knives22 2 часа назад
Ща местные скуфидоны прилетят за своего поболеть.
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379
Knives22 eric 39 минут назад
Значит вы не скуфидон, у тех молодой по определению неправ.
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