Аргентинский таксист случайно связался с МКС

— 150 Иригойен, говоришь?
Невинный вопрос, заданный таксистом, стал сенсацией в Аргентине после того, как он прозвучал в прямом эфире во время трансляции НАСА о выходе в открытый космос.
Во время инцидента, МКС пролетала на высоте 430 километров над Аргентиной. В ночь на вторник космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в открытом космосе перемещали радиатор из модуля «Рассвет» МКС в научный модуль «Наука». Вся операция заняла почти 8 часов. За их работой в режиме реального времени следили зрители на официальном канале НАСА, как вдруг услышали вопрос с характерным аргентинским акцентом, уточняющий адрес - Иригойен, 150.
Телеведущий НАСА быстро отреагировал и извинился, сказав, что это был «горячий микрофон».
В аргентинском сегменте интернета тут же возникли жаркие споры о том, где же конкретно находится указанный адрес. Дело в том, что в стране есть десятки проспектов, бульваров и улиц с таким названием.
Возникло даже подозрение, что водитель такси был уругвайцем, ведь в Монтевидео, столице Уругвая, также есть проспект Иполито Иригойен. Но больше всего интересно, как же таксист сумел вклиниться в частоту, выделенную НАСА или Роскосмосу. Космическое такси уже запустили на орбиту?
Источник:
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На аргентинском, Карл. На аргентинском!
Появилось окно прохождения и пробился.
Частоты там вполне известные. На 2-х метрах, много таксистов работает.
А уж радиолюбители...
По напридумывают всякой херни как рентв...