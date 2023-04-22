Аргентинский таксист случайно связался с МКС

В аргентинском сегменте интернета тут же возникли жаркие споры о том, где же конкретно находится указанный адрес. Дело в том, что в стране есть десятки проспектов, бульваров и улиц с таким названием.

Возникло даже подозрение, что водитель такси был уругвайцем, ведь в Монтевидео, столице Уругвая, также есть проспект Иполито Иригойен. Но больше всего интересно, как же таксист сумел вклиниться в частоту, выделенную НАСА или Роскосмосу. Космическое такси уже запустили на орбиту?