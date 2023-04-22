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Аргентинский таксист случайно связался с МКС

Аргентинский таксист случайно связался с МКС

Автор:
22 апреля 2023 11:26
Сообщество : Космос
Метки: Аргентина   видео   космос   мкс   такси   таксист   
5068
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— 150 Иригойен, говоришь?

Невинный вопрос, заданный таксистом, стал сенсацией в Аргентине после того, как он прозвучал в прямом эфире во время трансляции НАСА о выходе в открытый космос.

Во время инцидента, МКС пролетала на высоте 430 километров над Аргентиной. В ночь на вторник космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в открытом космосе перемещали радиатор из модуля «Рассвет» МКС в научный модуль «Наука». Вся операция заняла почти 8 часов. За их работой в режиме реального времени следили зрители на официальном канале НАСА, как вдруг услышали вопрос с характерным аргентинским акцентом, уточняющий адрес - Иригойен, 150.



Телеведущий НАСА быстро отреагировал и извинился, сказав, что это был «горячий микрофон».


В аргентинском сегменте интернета тут же возникли жаркие споры о том, где же конкретно находится указанный адрес. Дело в том, что в стране есть десятки проспектов, бульваров и улиц с таким названием.

Возникло даже подозрение, что водитель такси был уругвайцем, ведь в Монтевидео, столице Уругвая, также есть проспект Иполито Иригойен. Но больше всего интересно, как же таксист сумел вклиниться в частоту, выделенную НАСА или Роскосмосу. Космическое такси уже запустили на орбиту?

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Метки: Аргентина   видео   космос   мкс   такси   таксист   
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36  комментариев
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5k
Горожанин 7 часов назад
"... вдруг услышали вопрос на аргентинском"...

На аргентинском, Карл. На аргентинском!
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41k
Сергей 16 минут назад
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9k
Dabus 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
alex 2 часа назад
ну и чё?
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45k
turyst 3 часа назад
Собственно, ничего удивительного.
Появилось окно прохождения и пробился.
Частоты там вполне известные. На 2-х метрах, много таксистов работает.
А уж радиолюбители...
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31k
Slonyash 4 часа назад
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3k
Godwine Æþelræd 5 часов назад
ну чё! доказательство что никакой МКС нет а снимают всё в Аргентине? ЗАГОВОР РАСКРЫТ!
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41k
Лесли 🥰 5 часов назад
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7k
Компьютер DELL монитором 6 часов назад
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10k
Летучий Мыш 6 часов назад
Кто сказал, что это вообще с Земли сигнал был? Мало ли во вселенной таких адресов?
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3k
Александр 6 часов назад
Сотрудник НАСЫ такси заказывал в студии.
По напридумывают всякой херни как рентв...
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7k
sos1960sos 7 часов назад
В ночь на вторник космонавты в открытом космосе перемещали радиатор из модуля "Рассвет" МКС в модуль "Наука"...
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14k
banzai7 7 часов назад
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