Жених в ЗАГСе в шутку отказался от бракосочетания и пожалел об этом

Торжественную церемонию пришлось отложить на неделю.
Молодой парень решил поюморить во время регистрации брака и на стандартный вопрос о том, готов ли он взять в жёны стоящую рядом девушку, ответил отказом. Регистратор брака сразу же прервала церемонию, чем немало удивила молодожёнов и их друзей. Невеста ушам не поверила. В надежде, что это тоже шутка, переспросила регистратора, серьёзны ли её намерения. Но сотрудница ЗАГСа и не думала шутить, она просто исполняла закон и свою работу.
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Несмотря на просьбы родственников и друзей молодожёнов, церемонию продолжать не стали. Однако сотрудники ЗАГСа пошли им на встречу и выдали свидетельство о заключении брака. Но официальную и торжественную часть бракосочетания молодожёны запороли, обмениваться кольцами им пришлось на улице. Теперь шутники сожалеют об этом и планируют провести повторную церемонию на следующей неделе.
Мнения о поступке жениха и реакции женщины-регистратора в соцсетях разделились. Некоторые называют молодожёнов клоунами и поддерживают сотрудницу ЗАГСа, другие считают, что женщина могла бы и продолжить церемонию, поскольку было понятно, что жених решил пошутить. Однако последние, кажется, не знают законов. В Семейном кодексе (12 статья) прописано, что для регистрации брака необходимо добровольное согласие мужчины и женщины. Если же регистратор от одного из них слышит слово "Нет", то церемония останавливается и брак не регистрируется.
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Следующим шагом такого юмориста, думаю, будет, снятие с рейса в аэропорту в свадебном путешествии за шутку про бомбу в чемодане. АЧОТАКОВА, пошутил же, понять, п'гостить...
Пусть теперь на таможне, когда в свадебное путешествие поедет, пошутит что-нибудь про оружие, наркотики и т.п.