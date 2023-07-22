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Жених в ЗАГСе в шутку отказался от бракосочетания и пожалел об этом

Жених в ЗАГСе в шутку отказался от бракосочетания и пожалел об этом

Автор:
22 июля 2023 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   бракосочетание   загс   законы   отказ   
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Торжественную церемонию пришлось отложить на неделю.

Молодой парень решил поюморить во время регистрации брака и на стандартный вопрос о том, готов ли он взять в жёны стоящую рядом девушку, ответил отказом. Регистратор брака сразу же прервала церемонию, чем немало удивила молодожёнов и их друзей. Невеста ушам не поверила. В надежде, что это тоже шутка, переспросила регистратора, серьёзны ли её намерения. Но сотрудница ЗАГСа и не думала шутить, она просто исполняла закон и свою работу.

Несмотря на просьбы родственников и друзей молодожёнов, церемонию продолжать не стали. Однако сотрудники ЗАГСа пошли им на встречу и выдали свидетельство о заключении брака. Но официальную и торжественную часть бракосочетания молодожёны запороли, обмениваться кольцами им пришлось на улице. Теперь шутники сожалеют об этом и планируют провести повторную церемонию на следующей неделе.


Мнения о поступке жениха и реакции женщины-регистратора в соцсетях разделились. Некоторые называют молодожёнов клоунами и поддерживают сотрудницу ЗАГСа, другие считают, что женщина могла бы и продолжить церемонию, поскольку было понятно, что жених решил пошутить. Однако последние, кажется, не знают законов. В Семейном кодексе (12 статья) прописано, что для регистрации брака необходимо добровольное согласие мужчины и женщины. Если же регистратор от одного из них слышит слово "Нет", то церемония останавливается и брак не регистрируется.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   бракосочетание   загс   законы   отказ   
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15  комментариев
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57k
alertol 38 минут назад
Пока не посмотрел видео, думал "ну ладно пошутил чувак" но он сказал это настолько убедительно что сотрудница сделала строго по инструкции и иначе поступить было бы просто противозаконно. Всё она сделала правильно.
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36k
russger 21 секунду назад
Тупая шутка долбодятла, да ещё и устаревшая. Ещё в аэропорту на досмотре скажи, что бомбу везёшь. Тоже весело будет
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1k
Мария Коненкова 42 секунды назад
Пусть скажет спасибо, юморист хренов, что им брак зарегистрировали, если верить, что им выдали свидетельства. Хотя по закону не обязаны были, и даже наоборот, должны были отменить регистрацию, т.к. отсутствует добровольное согласие обоих супругов, вместо него было отчетливо публично высказанное несогласие.
Следующим шагом такого юмориста, думаю, будет, снятие с рейса в аэропорту в свадебном путешествии за шутку про бомбу в чемодане. АЧОТАКОВА, пошутил же, понять, п'гостить...
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11k
Летучий Мыш Минуту назад
Ну мне не понятно, если по закону идёт прекращение церемонии, то за каким фигом свидетельство то выдали? Бред какой то.
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49k
Андрей 12 минут назад
Эт фигня, у меня как-то знакомый гайцу сказал, что употреб.л вчера. Шутника научили с органами больше не шутить.
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3k
Alex 21 минуту назад
Правильно, дебилоидов надо учить.
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5k
Влад Полчаса назад
Не надо останавливаться, с шуткой по жизни!
Пусть теперь на таможне, когда в свадебное путешествие поедет, пошутит что-нибудь про оружие, наркотики и т.п.
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5k
Димка Смола/67 42 минуты назад
Бред !!!! Овца просто в ЗАГСе не до трах сказался во всей красе !!! Мы гуляли свадьбу корифана и все пацаны в один голос с ним сказали НЕТ, все поржали и все продолжелось ......
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10k
Том Сойер Час назад
Жених - сказочный....
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Но в долгосрочной перспективе он выиграл!
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86
Falke сеньор Леонсио Час назад
Так по документам то он уже женат:) У нас в пятницу была торжественная регистрация, а во вторник сдали паспорта. На торжественной их выдали уже с печатями и свидетельство, которое наверное, тоже было уже заранее готово:))
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