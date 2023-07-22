Жених в ЗАГСе в шутку отказался от бракосочетания и пожалел об этом

Молодой парень решил поюморить во время регистрации брака и на стандартный вопрос о том, готов ли он взять в жёны стоящую рядом девушку, ответил отказом. Регистратор брака сразу же прервала церемонию, чем немало удивила молодожёнов и их друзей. Невеста ушам не поверила. В надежде, что это тоже шутка, переспросила регистратора, серьёзны ли её намерения. Но сотрудница ЗАГСа и не думала шутить, она просто исполняла закон и свою работу.