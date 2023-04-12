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37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцами

37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцами

Автор:
12 апреля 2023 18:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: transgender   Великобритания   Танцы   балет   балетная школы   видео   
1995
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Это нормальные дети чуть ли не с младенчества вкалывают у балетного станка, чтобы приблизиться к обучению в элитной школе. Но если ты брутальный дядька и внезапно решил, что хочешь танцевать в пачке - достаточно сменить пол, и тебя возьмут куда угодно.

Есть мечта, но что-то мешает? На Западе для реализации своих замыслов достаточно сменить пол - и можно пожинать лавры. Это бывший автогонщик по имени Джеймс. Двухметровый мужик занимался сугубо брутальными занятиями: водил авто, увлекался охотой. Как вдруг его посетила мечта танцевать в балетной труппе.


Мощных дяденек 35 лет в балет не брали. В этом возрасте танцоры вообще уходят на пенсию, а уж начинать заниматься балетом - не просто поздно, а поздно навсегда. Однако автогонщик решил добиться своей мечты во что бы то ни стало, и пошел по популярному пути: сменил пол.


Трангендерам на Западе все пути открыты. Вот и Джеймс, принимавший женские гормоны и два года отстоявший у балетного станка, внезапно сдал экзамен в Британскую Академию балета.



На минуточку, это самая престижная балетная школа в Британии, и попасть туда - предел мечтаний многих юных артистов.


Для сравнения ниже видео с танцующими балеринами и человеком по имени София Ребекка - так теперь зовут бывшего Джеймса.


Между тем, сравнительное видео, на котором танцует транс-балерина и её коллега по Академии завирусилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Даже толерантные к ЛГБТ-политике европейцы несколько смутились тому, насколько далеко может зайти политика терпимости.

  • Это примерно так же изящно, как движущийся самосвал @PoliticsAired;
  • Настоящую женщину лишили места из-за обманчивой рекламы разнообразия. Это чистое женоненавистничество @Slatzism;
  • Оставим на мгновение аспект трансгендерности. Вот что происходит, когда вы говорите поколениям молодых людей, что они «могут быть кем угодно» в жизни. Это одна из самых пагубных неправд, которые мы льём детям в уши. Это искажает их ощущение себя и собственных ограничений и возможностей. @WoodReporting



Что до самого Джеймса/Софии, он, конечно, понимает, что никогда не сможет танцевать, как женщина и как настоящая балерина, но говорит, что счастлив и тому, что есть. В общем, социальный лифт для трансгендеров - в действии.

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Метки: transgender   Великобритания   Танцы   балет   балетная школы   видео   
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31  комментарий
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8k
Алексей 2 часа назад
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1k
Елизавета 2 минуты назад
Вот урррод... (((
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11k
Алексей 8 минут назад
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3k
vfrcbvec 11 минут назад
Это скрытая пропаганда транспиндеров? Зачем эти статьи? Кто ставит нравится?
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21k
BiZ 19 минут назад
ему самому-то это наьуя? мож потому что он всегда хотел полапать балерин?
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795
surgy 20 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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21k
BiZ 22 минуты назад
для объективности давайте все-таки не будем намерено сдвигать его мима ритма и обрезать картинку..
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2k
Капитошка Полчаса назад
Может у человека мечта с детства была балериной стать.А тут такой случай представился.Посмотрите какое у него счастливое литсо.
Может у человека мечта с детства была балериной стать.А тут такой случай представился.Посмотрите какое у него счастливое литсо.Посмотреть
Может у человека мечта с детства была балериной стать.А тут такой случай представился.Посмотрите какое у него счастливое литсо.
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397
Кристофер Робин Полчаса назад
Я.. я.. пойду глаза серной кислотой помою, зудят чего-то после увиденного.
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Shtoppi Полчаса назад
37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцамиПосмотреть
37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцами
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1k
Миклухо Поклал Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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46k
Alex Ivanov Полчаса назад
Начиналось с боди позитива.....плавно переходим к бородатым белым лебедям)))
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Тьфу бл...! На...я вы всё это тащите на общее обсуждение?
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25k
ПаганецЪ 41 минуту назад
Такое же шедевранальное зрелище, как то угробище, "выступившее" в фигурном катании.
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34k
russger 44 минуты назад
"это самая престижная балетная школа в Британии, и попасть туда - предел мечтаний многих юных артистов"

Европейский балет то ещё днище.
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5k
мемфрид 44 минуты назад
А раньше таких полудурков просто держали в лечебницах. Подружка для финской фигуристки))
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5k
Евгений Д 44 минуты назад
Ни растяжки, ни пластики, ни шпагата, и на пальцы встать не может- корова одним словом остается коровой хоть ее и балериной назови
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2k
Aleks 51 минуту назад
Походу тут куча авторов стали трансгендерами, постоянно посты про них. Иначе не объяснить.
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12k
GROMOZEKA 56 минут назад
Мерзость!
В самый раз для англосаксов
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14k
Мистер Фикс Час назад
Все летит в пзду
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