37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцами

Есть мечта, но что-то мешает? На Западе для реализации своих замыслов достаточно сменить пол - и можно пожинать лавры. Это бывший автогонщик по имени Джеймс. Двухметровый мужик занимался сугубо брутальными занятиями: водил авто, увлекался охотой. Как вдруг его посетила мечта танцевать в балетной труппе.





Мощных дяденек 35 лет в балет не брали. В этом возрасте танцоры вообще уходят на пенсию, а уж начинать заниматься балетом - не просто поздно, а поздно навсегда. Однако автогонщик решил добиться своей мечты во что бы то ни стало, и пошел по популярному пути: сменил пол.



