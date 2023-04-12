37-летнего британского трансгендера приняли в Академию балета после двух лет занятий танцами

Это нормальные дети чуть ли не с младенчества вкалывают у балетного станка, чтобы приблизиться к обучению в элитной школе. Но если ты брутальный дядька и внезапно решил, что хочешь танцевать в пачке - достаточно сменить пол, и тебя возьмут куда угодно.
Есть мечта, но что-то мешает? На Западе для реализации своих замыслов достаточно сменить пол - и можно пожинать лавры. Это бывший автогонщик по имени Джеймс. Двухметровый мужик занимался сугубо брутальными занятиями: водил авто, увлекался охотой. Как вдруг его посетила мечта танцевать в балетной труппе.
Мощных дяденек 35 лет в балет не брали. В этом возрасте танцоры вообще уходят на пенсию, а уж начинать заниматься балетом - не просто поздно, а поздно навсегда. Однако автогонщик решил добиться своей мечты во что бы то ни стало, и пошел по популярному пути: сменил пол.
Трангендерам на Западе все пути открыты. Вот и Джеймс, принимавший женские гормоны и два года отстоявший у балетного станка, внезапно сдал экзамен в Британскую Академию балета.
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На минуточку, это самая престижная балетная школа в Британии, и попасть туда - предел мечтаний многих юных артистов.
Для сравнения ниже видео с танцующими балеринами и человеком по имени София Ребекка - так теперь зовут бывшего Джеймса.
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Между тем, сравнительное видео, на котором танцует транс-балерина и её коллега по Академии завирусилось в соцсетях и вызвало бурные обсуждения. Даже толерантные к ЛГБТ-политике европейцы несколько смутились тому, насколько далеко может зайти политика терпимости.
- Это примерно так же изящно, как движущийся самосвал @PoliticsAired;
- Настоящую женщину лишили места из-за обманчивой рекламы разнообразия. Это чистое женоненавистничество @Slatzism;
- Оставим на мгновение аспект трансгендерности. Вот что происходит, когда вы говорите поколениям молодых людей, что они «могут быть кем угодно» в жизни. Это одна из самых пагубных неправд, которые мы льём детям в уши. Это искажает их ощущение себя и собственных ограничений и возможностей. @WoodReporting
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Что до самого Джеймса/Софии, он, конечно, понимает, что никогда не сможет танцевать, как женщина и как настоящая балерина, но говорит, что счастлив и тому, что есть. В общем, социальный лифт для трансгендеров - в действии.
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Европейский балет то ещё днище.
В самый раз для англосаксов