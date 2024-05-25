Китайский кот установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде

На то, чтобы научить кота ездить на скейте, у его хозяина ушел год. Ли Цзянтао говорит, что это был самый долгий период в его практике.
В полку котов-рекордсменов Книги рекордов Гиннеса прибыло. Дерзкий и очаровательный американский короткошерстный кот Бао Цзы, которому всего 20 месяцев, вошел в историю, продемонстрировав свои навыки катания на скейтборде. За 12,85 секунды он проехал на доске 10 метров.
Владелец Бао Цзы – Ли Цзянтао из Китая, профессиональный дрессировщик домашних животных. Изначально он работал только с собаками, но позже расширил свою деятельность и на кошек.
Талант своего питомца Ли, несмотря на многолетний опыт, разглядел не сразу.
"Я дрессирую собак более десяти лет и ради развлечения начал кататься на скейтборде со своей собакой. Но Бао Цзы проявил большой интерес к скейтбордам, поэтому я решил воспитать такое поведение", – рассказал мужчина.
По его словам, первым заданием, которое он поставил коту, еще до обучения езде на скейтборде, была охота на мышей.
"По ночам по потолку бегали мыши, поэтому я попросил Бао Цзы их отпугнуть", — объясняет Ли.
Мужчина говорит, что поначалу Бао Цзы был таким же, как и сотни тысяч других котят. Больше всего он любил поесть, поспать и пообниматься с человеком. Когда ему было полгода, животное убежало из дома. Когда Цзянтао после поисков потерял всякую надежду увидеть его снова, гуляка вернулся через неделю.
Сейчас между котом и человеком установилась крепкая связь.
"Бао Цзы любит, когда я беру его с собой на приключения. Дома он ленивый комочек шерсти, но в скейт-парке он другой кот — уверенный и смелый, с легкостью пробирающийся сквозь толпу", — говорит Ли.
Животное также может выполнять ряд трюков: от сидения и тряски лапами до притворства мертвым, переворачивания, прыжков, лазания, прохождения через обручи, нажатия на дверные звонки, толкания катящихся бочек и даже ведения баскетбольного мяча.
Однако именно на обучение кота катанию на скейтборде Ли, который научил 13 кошек пользоваться туалетом со смывом, потратил больше всего времени. На это у него ушел год.
"Мои друзья и поклонники Бао Цзы оказали мне невероятную поддержку на протяжении всего этого испытания. Для меня присутствие Бао Цзы необычно. Он как луч света во тьме. Каждый день мы получаем послания любви и благословений от фанатов со всего мира. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает и любит Бао Цзы. Доставление радости стольким людям делает это путешествие по-настоящему значимым", – расчувствовался Ли, получив сертификат рекордсмена за своего питомца.
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