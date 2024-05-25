Китайский кот установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде

В полку котов-рекордсменов Книги рекордов Гиннеса прибыло. Дерзкий и очаровательный американский короткошерстный кот Бао Цзы, которому всего 20 месяцев, вошел в историю, продемонстрировав свои навыки катания на скейтборде. За 12,85 секунды он проехал на доске 10 метров.

Владелец Бао Цзы – Ли Цзянтао из Китая, профессиональный дрессировщик домашних животных. Изначально он работал только с собаками, но позже расширил свою деятельность и на кошек.

Талант своего питомца Ли, несмотря на многолетний опыт, разглядел не сразу.