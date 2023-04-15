17 изобретательных рестораторов, которые напрочь забыли про тарелки

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Ни для кого не секрет, что в мире рестораторов существует жесткая конкуренция. Поэтому маркетологи из кожи вон лезут, но стараются найти необычные варианты подачи. Иногда даже появляется впечатление, что рестораторы готовы сделать всё что угодно, лишь бы заменить обычные тарелки на что-то этакое. Взгляните!
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