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17 изобретательных рестораторов, которые напрочь забыли про тарелки

17 изобретательных рестораторов, которые напрочь забыли про тарелки

Автор:
15 апреля 2023 23:47
Сообщество : Еда
Метки: Впечатление   Изобретательные   Напрочь   забыли   конкуренция   рестораторы   
893
18

Ни для кого не секрет, что в мире рестораторов существует жесткая конкуренция. Поэтому маркетологи из кожи вон лезут, но стараются найти необычные варианты подачи. Иногда даже появляется впечатление, что рестораторы готовы сделать всё что угодно, лишь бы заменить обычные тарелки на что-то этакое. Взгляните!

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Метки: Впечатление   Изобретательные   Напрочь   забыли   конкуренция   рестораторы   
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1  комментарий
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22k
babuby 53 минуты назад
-"Спорим эти скоты и с подошвы жрать будут, если сказать что это фишка такая?"
-"Да ты что!? Нормальный человек до такого не опуститься!"
-"Смотри сюда! Я-же говорил!"
.....
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