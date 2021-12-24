Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть

Если вам нравится узнавать о мире что-то новое и неожиданное, то наверняка вы любители иногда устраивать эксперименты. Но порой небольшие открытия совершаются абсолютно случайно — когда люди просто нечаянно забывают о разных предметах, оставляют их где-то на некоторое время, а потом находят их снова — и вдруг выясняется такое!

Огурцы в банке стали абсолютно белыми