Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть

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Вот несколько случаев, когда оставленные вещи проявили себя довольно интересно.
Если вам нравится узнавать о мире что-то новое и неожиданное, то наверняка вы любители иногда устраивать эксперименты. Но порой небольшие открытия совершаются абсолютно случайно — когда люди просто нечаянно забывают о разных предметах, оставляют их где-то на некоторое время, а потом находят их снова — и вдруг выясняется такое!
Огурцы в банке стали абсолютно белыми
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Мы забыли цепь на этом дереве…
Варёное яйцо так долго лежало в холодильнике, что высохло
Забытый помидор взял и пророс
Заправил прочитанные страницы за обложку и отложил книгу на 3 месяца
Вот, как изменились оставшиеся страницы.
Что будет, если оставить чашку с кофе в морозилке
Яблоко и банан пролежали тут полгода
Открыл пачку с десятилетним пластилином, он кристаллизировался
Мешок с картошкой всего-то 4 месяца пролежал в подвале
Я просто оставил коробку с лапшой
Сахар хранился в этой баночке 20 лет
Видимо, туда попала влажность, иначе бы он нисколько не изменился.
Эта ложка пролежала в воде слишком долго
Как давно здесь уже этот молоток?
Шарику уже 3 года, а в нём всё ещё остался воздух!
Что будет, если половинка капусты заживёт своей жизнью
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