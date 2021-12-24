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Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть

Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть (16 фото)

Автор:
24 декабря 2021 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забыли   интересно   подборка   природа   фото   
3277
16

Вот несколько случаев, когда оставленные вещи проявили себя довольно интересно.

Если вам нравится узнавать о мире что-то новое и неожиданное, то наверняка вы любители иногда устраивать эксперименты. Но порой небольшие открытия совершаются абсолютно случайно — когда люди просто нечаянно забывают о разных предметах, оставляют их где-то на некоторое время, а потом находят их снова — и вдруг выясняется такое!


Огурцы в банке стали абсолютно белыми

×
×

Мы забыли цепь на этом дереве…

Варёное яйцо так долго лежало в холодильнике, что высохло

Забытый помидор взял и пророс

Заправил прочитанные страницы за обложку и отложил книгу на 3 месяца

Вот, как изменились оставшиеся страницы.


Что будет, если оставить чашку с кофе в морозилке

Яблоко и банан пролежали тут полгода

Открыл пачку с десятилетним пластилином, он кристаллизировался

Мешок с картошкой всего-то 4 месяца пролежал в подвале

Я просто оставил коробку с лапшой

Сахар хранился в этой баночке 20 лет

Видимо, туда попала влажность, иначе бы он нисколько не изменился.


Эта ложка пролежала в воде слишком долго

Как давно здесь уже этот молоток?

Шарику уже 3 года, а в нём всё ещё остался воздух!

Что будет, если половинка капусты заживёт своей жизнью

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Метки: в мире   вещи   забыли   интересно   подборка   природа   фото   
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7  комментариев
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5k
Echo 2 часа назад
капуста прикольно выросла
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7k
Денис Полчаса назад
и дом и еда рядом, пачка явно не полностью открыта)

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758
Mazter 46 минут назад
На мешке с картошкой мне прям аж в нос ударил этот до боли знакомы аромат :)))
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14k
эмосурикат прямоползающий 57 минут назад
у меня где-то валяется мандарин, коротому 15 лет
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980
Лимонадный Джо Час назад
А я как забыл в кармане куртки сто рублей,то только сейчас обнаружил... И как была одна,так и осталась... Только купить могу на неё меньше...
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612
дункан Час назад
ложка пролежала в воде слишком долго для того, чтобы бактерии и вирусы города настроили )
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