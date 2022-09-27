Какие сюрпризы обнаружили люди, оставив еду и вещи без присмотра

Иногда память подводит любого человека. Ну кто хотя бы единожды не забывал разогретый суп в микроволновке или яблоко в сумке, взятое когда-то на перекус? Но всё тайное и успешно забытое рано или поздно находится, чем немало удивляет своих обладателей. За различные промежутки времени хорошо знакомые предметы серьёзно преображаются. Температура, влажность воздуха и солнечные лучи делают своё. Некоторые объекты становятся похожими на настоящие произведения искусства, другие же начинают напоминать декорации фильмов ужасов. Ниже представлены любопытные фото, которые покажут, какие сюрпризы обнаружили люди, оставив на некоторое время без присмотра свои вещи и кое-какую еду.

Оставил дезодорант в холодной машине на ночь