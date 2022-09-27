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Какие сюрпризы обнаружили люди, оставив еду и вещи без присмотра

Какие сюрпризы обнаружили люди, оставив еду и вещи без присмотра

Автор:
27 сентября 2022 08:29
Метки: Вещи   Еда   в мире   забыли   интересно   подборка   
1566
17

Время на всём оставляет след. Пользователи сети показали, как изменились забытые на некоторое время личные вещи и еда.

Иногда память подводит любого человека. Ну кто хотя бы единожды не забывал разогретый суп в микроволновке или яблоко в сумке, взятое когда-то на перекус? Но всё тайное и успешно забытое рано или поздно находится, чем немало удивляет своих обладателей. За различные промежутки времени хорошо знакомые предметы серьёзно преображаются. Температура, влажность воздуха и солнечные лучи делают своё. Некоторые объекты становятся похожими на настоящие произведения искусства, другие же начинают напоминать декорации фильмов ужасов. Ниже представлены любопытные фото, которые покажут, какие сюрпризы обнаружили люди, оставив на некоторое время без присмотра свои вещи и кое-какую еду.


Оставил дезодорант в холодной машине на ночь

×
×

Оставил диск под солнцем и на некоторое время забыл про него


Штаны пролежали в машине около месяца. Солнце создало на них узор


Моя подруга оставила немного риса в кастрюле и положила его в глубь своего шкафа. Вот что она нашла сегодня


Не вспоминал о картошке полгода


Чудо-апельсин

Апельсин, на котором я много лет назад практиковался в нанесении своих первых татуировок. Я положил его на полку и забыл о нём. Теперь он высох, но при этом сохранил на себе все рисунки. Он практически ничего не весит и тверд, как скала.


Совсем забыл, что у меня остался лук в холодильнике

Вполне возможно, что если бы я вспомнил о нём позже, то смог бы вырастить целый сад.


Бутылка Пепси, который 60 лет


Сульфат меди, который растворили и бросили в банке на 2 месяца


Я случайно оставил свой напиток в морозильной камере


Яйцо, сваренное вкрутую, которому целый год

Оно настолько твёрдое, что по структуре напоминает мрамор.


Мы оставили это яблоко дома на неделю, пока были в отпуске


Забыл арбуз на несколько месяцев. Посмотрите, как он сильно почернел


Забыл старую губку в раковине, которая несколько недель спустя попыталась взрастить новую жизнь


Мы оставили наши тыквы с Хэллоуина на всю зиму на улице, и из одной из них растёт новое растение


Банан, который я забыл в рюкзаке перед началом карантина

Источник:

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Метки: Вещи   Еда   в мире   забыли   интересно   подборка   
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4  комментария
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10k
Vacony Полчаса назад
одним слово -свинтусы и неряхи
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6k
rutt 2 минуты назад
Ага, солнце оставило рисунок, стоит в обоссаных штанцах и заливает про солнышко.
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26
Хельга 5 минут назад
Все фото старые, сто раз на фишках показанные. Подписи дебильные.
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