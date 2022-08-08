17 громадин, чей размер может поразить по-настоящему

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Когда мы видим объект, человека, животное или даже тарелку с едой, мы обычно можем определить, какого они размера. Но иногда мы можем понять реальные размеры объекта только тогда, когда сравниваем его с чем-то другим. В этом посте вы увидите настоящих гигантов, которые намного больше, чем мы можем себе представить.
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Самое широкое дерево в мире из семейства кипарисовых, штат Оахаке, Мехико. Его толщина 58 метров
Источник:
АНТИФИШКИ
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