17 громадин, чей размер может поразить по-настоящему

Когда мы видим объект, человека, животное или даже тарелку с едой, мы обычно можем определить, какого они размера. Но иногда мы можем понять реальные размеры объекта только тогда, когда сравниваем его с чем-то другим. В этом посте вы увидите настоящих гигантов, которые намного больше, чем мы можем себе представить.

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Обычный хаски и волк 0 Источник:

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Этот крокодил слишком огромен 0 Источник:

Большое растение Гуннера 0 Источник:

Клейдесдайлы - великолепные существа 0 Источник:

Статуя единства высотой 182 метра, Индия 0 Источник:

Водопад Скогафосс зимой, Исландия 0 Источник:

Король Аменхотеп III и королева Тийя в Каирском музее, Египет 0 Источник:

Крупнейшая соляная шахта в Европе 0 Источник:

Нависающий валун недалеко от Альбаррасина, Испания 0 Источник:

Самое широкое дерево в мире из семейства кипарисовых, штат Оахаке, Мехико. Его толщина 58 метров 0 Источник:

Вершина горы Денали 0 Источник:

Спелеологи в Колоссальной сланцевой пещере, Уэльс, Великобритания 0 Источник:

Моряки на российской подводной лодке "Тайфун" 0 Источник:

Гигантский бык Томми, весом 1360 кг, и его хозяин 0 Источник:

Самый огромный гриб какой я видел 0 Источник:

Размер волкодава впечатляет 0 Источник: