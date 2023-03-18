Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским конкурентам летать над Россией

Но самое обидное, для американцев, что их прямые конкуренты - Air India, Emirates и China Eastern Airlines продолжают спокойно пересекать воздушное пространство России, тем самым экономя горючку и существенно сокращая время полета. Ну и дабы остановить этот беспредел, американские авиакомпании обратились в конгресс и Белый дом с требованием запретить конкурентам летать над Россией, а если будут противиться, то запретить приземляться и даже не давать пролетать транзитом через США.