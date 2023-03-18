Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским конкурентам летать над Россией

Внезапно оказалось, что Россия - страна большая и облетать ее дорого.
После того как американские авиакомпании Delta, American и United Airlines потеряли возможность совершать прямые рейсы через Россию, им пришлось существенно изменять свои маршруты, уменьшать количество пассажиров и грузов, чтобы хоть как-то снизить расходы. Были приостановлены более 12 запланированных новых маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.
Но самое обидное, для американцев, что их прямые конкуренты - Air India, Emirates и China Eastern Airlines продолжают спокойно пересекать воздушное пространство России, тем самым экономя горючку и существенно сокращая время полета. Ну и дабы остановить этот беспредел, американские авиакомпании обратились в конгресс и Белый дом с требованием запретить конкурентам летать над Россией, а если будут противиться, то запретить приземляться и даже не давать пролетать транзитом через США.
Это предложение, по-видимому, нашло отклик в Министерстве транспорта, которое недавно подготовило проект приказа, запрещающего китайским перевозчикам, доставляющим пассажиров в США, летать через российское воздушное пространство. Хотя более здравомыслящие товарищи считают, что подобные ограничения аукнутся не в пользу американцев.
Источник:
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"Я всегда думал что демократия это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия это власть американского народа". (Иосиф Сталин).
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долбанные клоуны все еще думают что они всемогущие. кучка грязных преступников все никак не может понять что их однополярный мир и влажные фантазии на тему мировой гегемонии уже относятся к категории "Несбыточное".
А я запрещаю американским провайдерам интернета пускать пиндосов на европейские и тем-более российские сайты! Вот запрещаю , да! А то обижусь на них!
А если кто заартачится, то американские вооруженные братки (ВВС, авианосцы, морпехи) вправят мозги кому угодно. Зря что ли американская ОПГ расходует по 700 миллиардов баксв в год на Пентагон?