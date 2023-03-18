FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 933 поста • 250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским конкурентам летать над Россией

Авиакомпании США требуют запретить китайским и индийским конкурентам летать над Россией

Автор:
18 марта 2023 10:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Индия   Ктай   США   авиакомпании   запрет   конкуренция   
1794
3

Внезапно оказалось, что Россия - страна большая и облетать ее дорого.

После того как американские авиакомпании Delta, American и United Airlines потеряли возможность совершать прямые рейсы через Россию, им пришлось существенно изменять свои маршруты, уменьшать количество пассажиров и грузов, чтобы хоть как-то снизить расходы. Были приостановлены более 12 запланированных новых маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города.


×
×

Но самое обидное, для американцев, что их прямые конкуренты - Air India, Emirates и China Eastern Airlines продолжают спокойно пересекать воздушное пространство России, тем самым экономя горючку и существенно сокращая время полета. Ну и дабы остановить этот беспредел, американские авиакомпании обратились в конгресс и Белый дом с требованием запретить конкурентам летать над Россией, а если будут противиться, то запретить приземляться и даже не давать пролетать транзитом через США.


Это предложение, по-видимому, нашло отклик в Министерстве транспорта, которое недавно подготовило проект приказа, запрещающего китайским перевозчикам, доставляющим пассажиров в США, летать через российское воздушное пространство. Хотя более здравомыслящие товарищи считают, что подобные ограничения аукнутся не в пользу американцев.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Индия   Ктай   США   авиакомпании   запрет   конкуренция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
73k
Доктор Джонс Час назад
"Но самое обидное, для американцев, что их прямые конкуренты" - а как же постулаты рыночной экономики: честная конкуренция и прочая ибАла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
9k
Axel 9 секунд назад
А значит американским беспилотникам можно летать где угодно? И санкции против России вводить, пытаясь уничтожить экономику страны это все правильно и в порядке вещей. Л - Логика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 49 секунд назад
Дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 9 минут назад
Ну сейчас Китай с Эмиратами и Индией им закроют воздушное пространство и что тогда? Они вообще тогда только над своими СШП кружить будут, как мухи над г...ом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 10 минут назад
Такими темпами, так скоро срать под гимн Пиндосии надо будет, а то...Санкции !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 14 минут назад
Мне мама в детстве говорила "А если все с крыши будут прыгать, ты тоже прыгнешь?", так вот я только сейчас понял смысл этой поговорки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан 15 минут назад
Ситуация очень напоминает:
"Я всегда думал что демократия это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия это власть американского народа". (Иосиф Сталин).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 16 минут назад
<<...американские авиакомпании обратились в конгресс и Белый дом с требованием запретить конкурентам летать над Россией, а если будут противиться, то запретить приземляться и даже не давать пролетать транзитом через США.>>
------------
долбанные клоуны все еще думают что они всемогущие. кучка грязных преступников все никак не может понять что их однополярный мир и влажные фантазии на тему мировой гегемонии уже относятся к категории "Несбыточное".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones Полчаса назад
Демократия, юли + капитализм, все равны, просто одни считают, что они ранее других и могут диктовать условия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad Полчаса назад
Мир скатывается в новое Средневековье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
ААа знатно подгорает у них! Утютю!
А я запрещаю американским провайдерам интернета пускать пиндосов на европейские и тем-более российские сайты! Вот запрещаю , да! А то обижусь на них!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
Andrey Полчаса назад
Если пиндосам неудобны правила рынка, они их меняют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Полчаса назад
Вводя санкции, Запад почему -то забыл, что между Финляндией и Японией расположена всего одна страна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Copycat Полчаса назад
Это гениально, сидит человек, бьет себя палкой по голове, потом ходит и жалуется что у него голова болит, другие ему отвечают что у них всё нормально и ничего не болит, а тот в ответ такой "да вы че охренели? нука давайте тоже себя палкой по голове лупите!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman 55 минут назад
Кто сильнее, тот и прав. Так что продавят это решение, и над Россией никто не будет летать.
А если кто заартачится, то американские вооруженные братки (ВВС, авианосцы, морпехи) вправят мозги кому угодно. Зря что ли американская ОПГ расходует по 700 миллиардов баксв в год на Пентагон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Человече Z Frank Borman 19 минут назад
Ой, да если мозги есть - создадут еще одну компанию EuroChinaAir. Ну не будет она летать в пиндостан - всего то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Час назад
Свободная конкуренция и рыночные отношения они такие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev Час назад
авиакомпании США и европы индийским и китайским авиакомпаниям: -ну вы это, сосите х.у.й. как мы тоже, пожалуйста, а то нам одним х.у.й. сосать обидно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69995



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции
В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от...
Почему в СССР вагоны метро называли по буквам алфавита, но пропустили букву “Ж”
Почему в СССР вагоны метро называли по буквам алфавита, но пропустили букву “Ж”
Набирающие популярность в сообществах
Самый богатый бомж в мире
Самый богатый бомж в мире
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Chevrolet Camaro превратили в самый быстрый дом на колёсах⁠⁠
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Альтернативный финал

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#Россия#Ynews#позитив#картинки#милота#Москва
#Юмор#в мире#Прикол#кино#Приколы#природа#подборка#комментарии#новости#фильм
#интересно#интересное#машина#история#автомир#полиция#Жизнь#Мемы#познавательно#роль
Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE Redkey готовит к запуску новый пылесос для сухой и влажной уборки W12 SE «Индийский Чернобыль»: как 37 лет назад США оставили Бхопалу ядовитое наследие «Индийский Чернобыль»: как 37 лет назад США оставили Бхопалу ядовитое наследие Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал Сухой закон: мера, заведомо обреченная на провал Что вынудило американцев отказаться от продажи нарезанного хлеба? Что вынудило американцев отказаться от продажи нарезанного хлеба? Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма Нетолерантненько: в школе Нью-Йорка запретили песню Джингл-бэллз из-за расизма Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены Сухой закон в США: логическое обоснование, итоги, причины отмены

На что жалуетесь?

Вернуться