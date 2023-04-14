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Ржавая кошка — самая крохотная из кошачьих

Ржавая кошка — самая крохотная из кошачьих

Автор:
14 апреля 2023 21:36
Сообщество : Животные
Метки: в мире животных   дикая природа   дикие животные   животные   кошки   природа   ржавая кошка   факты   фото   
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При мысли о диких кошках, мы сразу представляем леопардов и тигров, или других больших хищников. Но среди диких кошек есть одна малютка, которая даже меньше домашних кошек. Это - ржавая или пятнисто-рыжая кошка.

Пятнисто-рыжие (ржавые) кошки - одни из самых маленьких представителей кошачьих в дикой природе. Они являются близкими родственниками бенгальских кошек, и имеют похожий пятнистый окрас. Длина их тела достигает 40 см, а вес - 1,4 кг. Для сравнения, средняя длина тела обычной домашней кошки - около 45 см, а средний вес составляет 4-5 кг.

Эти красавицы обитают на юге Азии: в Индии и Шри-Ланке, а также в Национальном парке Бардия в Непале. У них разнообразная среда обитания - их можно встретить и в сухих, и во влажных лесах, бамбуковых зарослях, лугах и скалистых холмах. Несмотря на небольшие размеры, ржавые кошки - свирепые охотники. Они охотятся на грызунов, мелких птиц, ящериц, насекомых. Они хорошо лазают по деревьям - в том числе чтобы поискать добычу свысока, но большую часть времени проводят на земле.

Увы, ржавые кошки находятся под угрозой вымирания. Международный союз охраны природы назначил им статус "уязвимые". Это связано главным образом с потерей среды обитания и увеличением численности населения в Индии и Шри-Ланке. В дикой природе, по подсчётам, осталось всего около 10 тысяч взрослых особей этих представителей кошачьих.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире животных   дикая природа   дикие животные   животные   кошки   природа   ржавая кошка   факты   фото   
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2  комментария
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Григорий 21 минуту назад
Хорошо, что мы, люди, весим не 150 грамм.
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Андрей 9 минут назад
Это она у бабушки русской просто не была.... Была бы блестящей жирной кошкой....
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