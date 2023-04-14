Ржавая кошка — самая крохотная из кошачьих

Эти красавицы обитают на юге Азии: в Индии и Шри-Ланке, а также в Национальном парке Бардия в Непале. У них разнообразная среда обитания - их можно встретить и в сухих, и во влажных лесах, бамбуковых зарослях, лугах и скалистых холмах. Несмотря на небольшие размеры, ржавые кошки - свирепые охотники. Они охотятся на грызунов, мелких птиц, ящериц, насекомых. Они хорошо лазают по деревьям - в том числе чтобы поискать добычу свысока, но большую часть времени проводят на земле.