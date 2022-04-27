Впервые за много лет у вымирающих волков родились волчата

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Рыжие волки, когда-то населявшие большую часть востока США, ещё в 1970-х годах оказались под угрозой исчезновения. Сейчас их осталось совсем немного в дикой природе - всего около 20 особей. Но недавно появилась надежда на сохранение популяции.
С начала 1970-х годов, когда рыжие волки были объявлены исчезающим видом, некоторые организации запустили программы по сохранению популяции этих животных. Однако, численность волков продолжала снижаться. Ещё в 2012 году их насчитывалось около 120 особей, но в 2021 году цифра опустилась до 20 особей. Главные причины - истребление и разрушение среды обитания. Однако, недавно у рыжих волков появился лучик надежды.
За несколько лет среди рыжих волков не рождались детеныши, но проект Red World Recovery Program, нацеленный на восстановление популяции рыжих волков, недавно объявил о хороших новостях. У пары волков в рамках проекта родились шесть здоровых волчат - а это большое событие для мира природы. Семья живет в дикой природе, но за малышами чутко следят защитники животных.
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Рыжие волки исторически населяли большую часть США - от юга Нью-Йорка до Мексиканского залива. Программы разведения этих волков в неволе в 70-х приносили успехи, однако, волки так и продолжали исчезать. Сейчас учёные надеются, что им удастся увеличить и сохранить популяцию этих редких животных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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