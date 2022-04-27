Впервые за много лет у вымирающих волков родились волчата

С начала 1970-х годов, когда рыжие волки были объявлены исчезающим видом, некоторые организации запустили программы по сохранению популяции этих животных. Однако, численность волков продолжала снижаться. Ещё в 2012 году их насчитывалось около 120 особей, но в 2021 году цифра опустилась до 20 особей. Главные причины - истребление и разрушение среды обитания. Однако, недавно у рыжих волков появился лучик надежды.