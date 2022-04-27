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Впервые за много лет у вымирающих волков родились волчата

Впервые за много лет у вымирающих волков родились волчата

Автор:
27 апреля 2022 18:55
Сообщество : Животные
Метки: волк   волки   вымирающие животные   дикая природа   дикие животные   животные   природа   факты   фото   хищники   
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Рыжие волки, когда-то населявшие большую часть востока США, ещё в 1970-х годах оказались под угрозой исчезновения. Сейчас их осталось совсем немного в дикой природе - всего около 20 особей. Но недавно появилась надежда на сохранение популяции.
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Источник:

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Метки: волк   волки   вымирающие животные   дикая природа   дикие животные   животные   природа   факты   фото   хищники   
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3  комментария
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674
Мой лучший друг 2 часа назад
И самое ужасное, чем меньше популяция, тем больше интерес охотников и браконьеров.
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4k
Двестиграмм Час назад
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−109
plintus9990 2 часа назад
Процесс спаривания надеюсь засняли в подробностях?
исцезающий все таки вид и все такое
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mercure

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