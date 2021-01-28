5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками

Эти милые на вид птички известны своими пугающими пищевыми привычками. Северные сорокопуты - хищные птицы, которые питаются мелкими грызунами, насекомыми и другими птицами. У них нет острых когтей, и для охоты и "разделывания" добычи они используют острые клювы. Ужас на этом не заканчивается - если у них есть остатки, они насаживают их на острые ветки, шипы или колючую проволоку. Эти остатки они оставляют на потом, а также они служат как территориальные метки или метки для привлечения партнеров.