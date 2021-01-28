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5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками

5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками (6 фото)

Автор:
28 января 2021 13:37
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересно   полезно   природа   факты   фото   
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Природа полна странных, интересных и где-то жутковатых вещей - она не перестает нас удивлять. А вы знали, что некоторые муравьи питаются кровью своих личинок, а хищные птицы северные сорокопуты оставляют остатки жертв на острых ветках? Добро пожаловать в до жути интересный мир животных!

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересно   полезно   природа   факты   фото   
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