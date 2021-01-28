5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками

Природа полна странных, интересных и где-то жутковатых вещей - она не перестает нас удивлять. А вы знали, что некоторые муравьи питаются кровью своих личинок, а хищные птицы северные сорокопуты оставляют остатки жертв на острых ветках? Добро пожаловать в до жути интересный мир животных!
Египетские стервятники
А вы знали, что некоторые стервятники используют инструменты, чтобы разделать пищу? Египетские стервятники используют палки и камни, чтобы вскрывать страусиные яйца или останки животных, чтобы добраться до мякоти. Они - самые маленькие среди стервятников, и этот метод появился у них не просто так, а видимо, чтобы компенсировать размеры и быстрее расправляться с добычей.
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Северный сорокопут
Эти милые на вид птички известны своими пугающими пищевыми привычками. Северные сорокопуты - хищные птицы, которые питаются мелкими грызунами, насекомыми и другими птицами. У них нет острых когтей, и для охоты и "разделывания" добычи они используют острые клювы. Ужас на этом не заканчивается - если у них есть остатки, они насаживают их на острые ветки, шипы или колючую проволоку. Эти остатки они оставляют на потом, а также они служат как территориальные метки или метки для привлечения партнеров.
Насекомые, которые пьют слезы
Некоторые пчелы и бабочки пьют слезы других животных. И дело не только в слезах - их также тянет к поту, крови и другим жидкостям, которые выделяет тело. По мнению ученых, этих насекомых на самом деле тянет к солям, которые содержатся в слезах и других жидкостях организма. Многие насекомые, включая бабочек, не могут получить достаточно натрия, и они ищут любые способы выпить немного драгоценной соленой жидкости.
Муравьи, которые пьют кровь своих личинок
Колонии муравьев могут включать десятки и сотни тысяч особей. По иерархии обычных муравьев, муравьи-рабочие отправляются на поиски пищи для всей колонии, но у муравьев вида Adetomyrma - другие особенности. Помимо этого, они также высасывают кровь своих личинок. При этом личинки не умирают в течение всего процесса, и даже могут выступать в качестве постоянных источников продовольствия для взрослых особей, особенно когда запасы пищи заканчиваются.
Брызгуны
Брызгуны или рыбы-лучники - это лучеперые рыбы семейства Toxotidae отряда окунеобразных, у которых есть одна суперспособность. Они сбивают свою добычу "плевками", брызгая водой на сушу или в воздух с целью сбить и впоследствии съесть насекомых. Их плевки отличаются высокой точностью - взрослая рыба почти всегда попадает в цель с первого раза.
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