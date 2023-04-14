25 минут славы и рекорд русского богатыря

На Олимпийских играх 1964 года в Токио Юрий Власов был знаменосцем на открытии. И вне соревнований установил рекорд, который неоднократно пытались побить. Но не смогли.
Выдающийся тяжелоатлет, чемпион, а также писатель и общественный деятель Юрий Петрович Власов считается одним из самых сильных людей в мире. Именно ему доверили стать знаменосцем сборной. Длительность прохода по олимпийскому кругу составляла примерно 25-30 минут. И всё это время Власов держал древко на вытянутой руке за самый край. С учётом веса около трёх килограммов это кажется невыполнимой задачей.
В настоящее время вес олимпийского флага сборных не превышает 6 кг. Но при этом в расчёт необходимо брать и время, и погодные условия, к примеру, ветер, который повышает парусность. Поэтому нести его именно в одной руке – задача не из лёгких. Однако русские сделали это своей визитной карточкой, отличительной особенностью.
Собственно, подход не использовался только на двух первых Олимпиадах с участием советских сборных – в 1952 и 1956 году. В Москве в 1980 году знамя нёс борец Николай Балбошин.
Традицию повторили Леонид Жаботинский, Андрей Лавров, Александр Медведь, Александр Карелин, Валерий Медведцев.
Только дважды спортсмены использовали обе руки. Но на то были объективные причины: в видах спорта, которые они представляли, могли возникнуть проблемы на соревнованиях при длительной нагрузке на одну руку.
Что помогло Власову справиться с невероятно сложной задачей? Отличная подготовка, сильная спина. И гордость за свою страну.
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И как-то уживалось всё это в одном человеке.