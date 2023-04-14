25 минут славы и рекорд русского богатыря

Только дважды спортсмены использовали обе руки. Но на то были объективные причины: в видах спорта, которые они представляли, могли возникнуть проблемы на соревнованиях при длительной нагрузке на одну руку.

Что помогло Власову справиться с невероятно сложной задачей? Отличная подготовка, сильная спина. И гордость за свою страну.