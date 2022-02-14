Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими правилами?

Так, на Олимпиаде 1972 года в Японии произошел скандал из-за того, что наш соотечественник отказался склонить флаг СССР на церемонии открытия перед японским императором.

После инцидента московские власти получили перевод статьи из японской газеты с говорящим заголовком «Советский Союз бросил вызов всем!» Чем в итоге закончилась эта громкая скандальная история?

К чести японцев, понявших, что ждать извинений от советского знаменосца бессмысленно, они не стали поднимать шумиху и решили дождаться завершения Игр. После чего морально поиздеваться над соперниками по итогам состязаний. Но все пошло не так, как задумывалось.