Отказ склонить флаг родной страны на Олимпиаде: характер, убеждения или пренебрежение общими правилами?

Своего рода унижение из-за вынужденного выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом – это не единственный пример политических разборок в истории спортивного движения.
Так, на Олимпиаде 1972 года в Японии произошел скандал из-за того, что наш соотечественник отказался склонить флаг СССР на церемонии открытия перед японским императором.
После инцидента московские власти получили перевод статьи из японской газеты с говорящим заголовком «Советский Союз бросил вызов всем!» Чем в итоге закончилась эта громкая скандальная история?
К чести японцев, понявших, что ждать извинений от советского знаменосца бессмысленно, они не стали поднимать шумиху и решили дождаться завершения Игр. После чего морально поиздеваться над соперниками по итогам состязаний. Но все пошло не так, как задумывалось.
По Сети давно уже ходит история о появлении «волшебного» заклинания, которое якобы помогло советскому лыжнику завоевать золотую медаль в гонке на 30 километров. Спортивные корреспонденты тогда еще спокойно ходили среди спортсменов, поскольку запретов и ограничений на их перемещение не было.
И один японский журналист поинтересовался у советского лыжника, старательно смазывавшего лыжи, поможет ли это действо, ведь начался сильный снег. На что получил лаконичный ответ:
- Да и х-(фиг)... с ним!
- Дахусим?
- Именно.
Собеседники и не подозревали, что их короткая беседа уже на следующий день станет легендарной.
Обновленная смазка очень даже помогла лыжнику под номером 54. На 10-м километре он прочно занял 7 позицию, а на 20-м обогнал признанного лидера – норвежца Пула Тюлдума и финишировал с отрывом 11 секунд.
До второго этапа советская команда проигрывала норвежцам. Интриги не было, зрители даже стали уходить с трибун. Веденин переживал на старте, дожидаясь своей очереди. Кто-то из тренерского штаба подошел к лыжнику, и, успокаивающе похлопав его по плечу, сказал, что нет смысла переживать. Серебро – это тоже отлично. Тем более при наличии честно заработанного олимпийского титула.
Спортсмен решил немного поблефовать на старте и изобразить, что снова перемазывает лыжи. Но при этом не касался тюбиком их поверхности. Памятуя о магии «дахусим», потенциальному победителю – Харвикену тоже в спешном порядке стали смазывать лыжи.
На заключительном этапе гонки преимущество Харвикена было солидным – 1 минута 8 секунд. Но постепенно разрыв сокращался. И буквально за километр до финиша наш лыжник рванул навстречу победе, стиснув зубы. И впервые принес золото на лыжной эстафете.
Спортсмен выложился настолько сильно, что был полностью опустошен и, финишировав, не смог ответить ни на один вопрос журналистов. Эта гонка стала легендарной из-за драматизма и непредсказуемого результата.
Победа стала логическим завершением в истории с отказом склонить флаг. К чести императора Хирохито, он не стал требовать извинений от олимпийского чемпиона, с которым на открытии вышло такое недоразумение, и вручил ему вырезанную из драгоценного дерева маску в знак особого расположения и личного уважения.
Вячеслава Петровича Веденина можно без преувеличения назвать легендой. И подтверждением этого помимо спортивных заслуг и истории с буквально вырванной победой на Олимпиаде в Японии выступают и другие факты из биографии спортсмена.
Экипировка и снаряжение в СССР были не самого лучшего качества. И тут удивительным образом у советской сборной появился спонсор. Им стал миллионер Курт Люсель – болельщик из Швеции, кумиром которого был Веденин. Естественно, вопрос спонсорской помощи оказался непростым, поскольку включал потенциальную политическую подоплеку.
Тем более что Веденину уже пришлось столкнуться с провокацией: на одной из трасс на лыжню ему набросали стирального порошка. После пробега его быстро убрали и насыпали сверху свежего снега. Доказать факт вредительства и оспорить проигрыш не удалось.
Курта Люселя проверили на предмет связи с разведкой. Было установлено, что он действительно искренний фанат советского лыжника. И добро на взаимодействие с иностранным гражданином было получено.
Но Вячеслав отказался от подарка в виде лыж экстра-класса. Проницательный Курт понял причины этого поступка: лыжник просто не смог бы смотреть в глаза товарищам по команде.
Люсель решил проблему просто: на Игры в Гренобле он прибыл на своей машине, крыша которой прогибалась под тяжестью груза – набора лыж для всей команды. Презент был принят с искренней благодарностью.
К слову, швед не остался в накладе: на играх в Японии он поставил на Веденина полтора миллиона крон в тотализаторе.
Вячеслав не попал в состав сборной на игры в Инсбруке (Австрия), поскольку спортивные медики затеяли увлекательную игру под названием «кровяной допинг». Лыжнику было перелито порядка полулитра его же собственной крови с тем расчетом, что дополнительный объем повысит содержание кислорода, выносливость, энергию и шансы на победу. В результате Веденин не прошел отбор. Чем был очень опечален и объявил о завершении спортивной карьеры.
После ухода из большого спорта лыжник начал работать тренером. А потом ушел на заслуженный отдых, поселившись в небольшой деревеньке неподалеку от Тулы. После инсульта, случившегося в 2012 году, он очень долго восстанавливался. Но состояние правой руки так и не нормализовалось из-за нарушения кровотока. Врачи предложили ампутацию. Но Веденин сбежал из больницы и обратился к мануальщику. Тот не просто помог вернуть чувствительность: после реабилитации спортсмен выполнял силовые упражнения и даже смог вернуться на лыжню.
Вячеслава Петровича не стало осенью прошлого года: человек-легенда, совершивший невозможное и не склонивший флаг при приветствии императора, ушел из жизни в возрасте 80 лет и, в соответствии с последней волей, был похоронен в родной деревне Слобода Дубенского района Тульской области.
На фоне непрерывного прессинга со стороны Всемирного антидопингового агентства эта история, несмотря на давность, выглядит особенно значимо, злободневно и символично.
Источник:
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"В 1938-м Бойченко отправился покорять Париж на международной Спартакиаде. Там выяснять отношения пришлось с Картоне, автором многочисленных мировых рекордов. До этого француз довольно яростно выступал против советского чемпиона, называя его результаты фальшивкой. Решено было плыть 400-метровку, то есть соревноваться в непрофильной для обоих пловцов дисциплине. За заплывом пришли последить 60 тысяч человек.
Тут произошло странное. Уже выйдя на старт, Картоне отказался плыть. Объяснил: соревноваться с человеком, у которого на шапочке красная звезда, он не станет вопрос принципа. Тогда Бойченко проплыл дистанцию в одиночку, превзойдя мировой рекорд. Его снова не зачли: формально соревнованием этот заплыв не считался. «Поездка Бойченко во Францию была очень важна. На Западе поняли, что наши результаты не подтасовка, к нам стали относиться по-другому», вспоминал позже советский пловец Фарид Дасаев."
И отбор шел ,по всему Советскому союзу ,начиная с дворовых спортивных площадок ..И результат был соответсвующий ..
Олимпиады с развалом СССР ,фактически не смотрю ..Нет сейчас здорового соперничества ,сплошные деньги и политика ..
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А спорт это что ? Какое то независимое движение ? Никакого отношения к стране не имеющее . Да спортсмены - это по сути лучшие !!! Самые сильные / ловкие / быстрые .... представители своей страны..
Это унижение всей страны,а спортсмены это лицо страны .Вот в это лицо и плюнули,а лицо утёрлось и дальше терпит.
Элита,чьё бабло в забугорье и кого этим баблом держат за яйца как угодно страну поставит .Хоть щёку другую подставит,хоть задницу.