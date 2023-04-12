Роберт Листон: хотел как лучше, а получил абсолютный рекорд по летальности

Роберт Листон был одним из талантливейших хирургов своего времени. Ампутация вместе с зашиванием раны у него занимали едва ли полминуты. Но косячить свойственно и гениям. И Листон наглядно доказал это на своём примере.
Надо сказать, что операционные два века назад являли собой что-то среднее между цирком и театром. Войти поглазеть на работу медика мог любой желающий. А что делать, если даже самое «невинное» развлечение – казни канули в Лету, а суть человеческая требует адреналиновых волнений.
В качестве анестетиков выступали дюжие ассистенты, поскольку анестезии как таковой ещё не было. Им вменялось удержать пациента до того момента, как хирург устранит больной орган. Ну, или сам больной не отбудет в лучший мир из-за болевого шока или потери крови.
И хотя шотландец по праву заслужил своё прозвище – самый быстрый нож Вест-Энда, доктор отлично понимал, что надо успевать объединять скорость и технику. Однако однажды он так лихо поторопился, что вошёл в историю как обеспечивший 300% смертность.
Сначала он нечаянно отрезал пальцы своему ассистенту. Потом случайно ткнул ножом одного из зевак, который заинтересовался темой и подобрался слишком близко к столу. Во всей этой суете уже было как-то не до пациента. Который, как и неудачливый ассистент, скончался от заражения крови. А зрителя скосил болевой шок, когда он увидел торчащий из себя нож.
Но это был исключительный, хотя и удивительно нелепый случай из практики хирурга. Листон немало сделал для развития медицины. Так, даже несколько хирургических инструментов были названы в его честь.
А ещё именно он заложил основы гигиены и дезинфекции. Поскольку в среде хирургов было вопросом престижа выходить в уделанном остатками физиологических жидкостей фартуке на операцию. Так эскулап подчёркивал свой профессионализм, дескать, скольких я порезал. Фартуки не менялись и не стирались. И при таком подходе к гигиене выжить после операции было невероятным подарком судьбы.
Листон не придерживался этой практики, мыл руки и инструменты, всегда выходил на операцию в чистом фартуке, применял такие же повязки и губки. Вероятно, во многом именно такая практика способствовала его успешности как профессионала.
Кстати, Листон практически сам спустил себя с пьедестала. Началась «наркозная эра». И усыплённый пациент уже не испытывал боли, поэтому не было нужды так торопиться.
Ну а примечательный печальный случай на операции показал, что спешить надо с умом. Ибо, как говорят в народе, дело верши, да не спеши.
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