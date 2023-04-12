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Роберт Листон: хотел как лучше, а получил абсолютный рекорд по летальности

Роберт Листон: хотел как лучше, а получил абсолютный рекорд по летальности

Автор:
12 апреля 2023 10:22
Сообщество : Истории
Метки: Роберт Листон   анестезия   история   операция   пациент   рекорд   скорость   смертность   факт   хирург   
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Роберт Листон был одним из талантливейших хирургов своего времени. Ампутация вместе с зашиванием раны у него занимали едва ли полминуты. Но косячить свойственно и гениям. И Листон наглядно доказал это на своём примере.

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Надо сказать, что операционные два века назад являли собой что-то среднее между цирком и театром. Войти поглазеть на работу медика мог любой желающий. А что делать, если даже самое «невинное» развлечение – казни канули в Лету, а суть человеческая требует адреналиновых волнений.

В качестве анестетиков выступали дюжие ассистенты, поскольку анестезии как таковой ещё не было. Им вменялось удержать пациента до того момента, как хирург устранит больной орган. Ну, или сам больной не отбудет в лучший мир из-за болевого шока или потери  крови.

И хотя шотландец по праву заслужил своё прозвище – самый быстрый нож Вест-Энда, доктор отлично понимал, что надо успевать объединять скорость и технику. Однако однажды он так лихо поторопился, что вошёл в историю как обеспечивший 300% смертность.

Сначала он нечаянно отрезал пальцы своему ассистенту. Потом случайно ткнул ножом одного из зевак, который заинтересовался темой и подобрался слишком близко к столу. Во всей этой суете уже было как-то не до пациента. Который, как и неудачливый ассистент, скончался от заражения крови. А зрителя скосил болевой шок, когда он увидел торчащий из себя нож.

Но это был исключительный, хотя и удивительно нелепый случай из практики хирурга. Листон немало сделал для развития медицины. Так, даже несколько хирургических инструментов были названы в его честь.

А ещё именно он заложил основы гигиены и дезинфекции. Поскольку в среде хирургов было вопросом престижа выходить в уделанном остатками физиологических жидкостей фартуке на операцию. Так эскулап подчёркивал свой профессионализм, дескать, скольких я порезал. Фартуки не менялись и не стирались. И при таком подходе к гигиене выжить после операции было невероятным подарком судьбы.

Листон не придерживался этой практики, мыл руки и инструменты, всегда выходил на операцию в чистом фартуке, применял такие же повязки и губки. Вероятно, во многом именно такая практика способствовала его успешности как профессионала.

Кстати, Листон практически сам спустил себя с пьедестала. Началась «наркозная эра». И усыплённый пациент уже не испытывал боли, поэтому не было нужды так торопиться.

Ну а примечательный печальный случай на операции показал, что спешить надо с умом. Ибо, как говорят в народе, дело верши, да не спеши.


Источник:

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Метки: Роберт Листон   анестезия   история   операция   пациент   рекорд   скорость   смертность   факт   хирург   
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2  комментария
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ACU900 17 минут назад
Видимо тогда не было такого понятия как "медицинская халатность". По сегодняшним меркам его бы уже после первой неудачной операции засудили бы так, что его как минимум приговорили бы к выплате огоромной денежной компенсации. А как максииум - посадили бы на долго в тюрягу и лишили бы права заниматься медицинской практикой
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42
paulgr 14 минут назад
Крутой. Ему даже скальпель в Пакистане выковали (см. картинку).
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