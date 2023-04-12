Роберт Листон: хотел как лучше, а получил абсолютный рекорд по летальности

Надо сказать, что операционные два века назад являли собой что-то среднее между цирком и театром. Войти поглазеть на работу медика мог любой желающий. А что делать, если даже самое «невинное» развлечение – казни канули в Лету, а суть человеческая требует адреналиновых волнений.

В качестве анестетиков выступали дюжие ассистенты, поскольку анестезии как таковой ещё не было. Им вменялось удержать пациента до того момента, как хирург устранит больной орган. Ну, или сам больной не отбудет в лучший мир из-за болевого шока или потери крови.