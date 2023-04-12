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Пара с синдромом Дауна доказывает миру, что отличаться от других - это неплохо

Пара с синдромом Дауна доказывает миру, что отличаться от других - это неплохо

Автор:
12 апреля 2023 13:36
Сообщество : Истории из жизни
Метки: история отношений   история пары   особенности   пара с синдромом дауна   синдром дауна   софия жирау   
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Синдром Дауна - это врожденная аномалия, заключающаяся в наличии лишней хромосомы. У носителей лишней хромосомы есть отличительные черты внешности: монголоидный разрез глаз, плоская переносица, лицо или затылок. У некоторых наблюдается сниженный иммунитет и отставание в развитии. Однако это не мешает им жить полной жизнью.

Крис Гонсалес и София Жирау - пара с синдромом Дауна, доказывающая миру, что они не хуже других и могут добиться успеха в выбранных сферах.

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Жирау - модель, она стала первой женщиной с синдромом Дауна, участвовавшей в рекламной кампании Victoria's Secret. Она продолжает сниматься в фотосессиях, продвигая идею того, что быть особенным - прекрасно. Настойчивость и упорный труд помогают ей пробиваться в индустрии моды.

Крис - предприниматель, повар и бариста. У него собственный фудтрак, он продает еду и делает напитки, которые пользуются популярностью даже среди знаменитостей.

Влюблённые - настоящие первопроходцы. У них есть армия поклонников в соцсетях, которые поддерживают их начинания, радуются успехам и с трогательной улыбкой наблюдают за развитием отношений в паре.

Крис и София Хирау также создали кампании под названием Sin Límites ("Без ограничений"), которая помогает и вдохновляет людей с синдромом Дауна на изменение жизни и повышает уровень знаний общества о людях с синдромом Дауна.

Они считают, что упорный труд - основа развития и побед.

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Метки: история отношений   история пары   особенности   пара с синдромом дауна   синдром дауна   софия жирау   
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7  комментариев
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59k
pynh Полчаса назад
ага, не плохо, просто офигенно
з.ы. даунам можно водить?
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1k
олег 13 секунд назад
хорошая новость для сми ориентированным на лишнюю хромосому.зачем эта инфа нормальным?
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7k
Компьютер DELL монитором Минуту назад
Пара с синдромом Дауна доказывает миру, что отличаться от других - это неплохо :
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45k
turyst 4 минуты назад
А потом у них потомство будет...
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Спелая кукурузинка

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