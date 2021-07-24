Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна

"Наш эксперимент - это гораздо больше, чем просто продажа мороженого, - говорит Джоэл. - Это опыт для всех, возможность дать своим детям занятие для жизни, а также показать другим родителям, что всегда есть нечто нестандартное, что мы можем придумать для нашей семьи и для наших детей. Ежедневно мои дети общаются с людьми, и все так заботливо относятся к ним, иногда рассказывают нам свои истории. Джош и Мэри -Кейт могут сидеть в этом грузовике, смотреть в окно и видеть, как кричат дети, а родители ведут их за руку. И почти каждый раз мы видим семьи с другими детьми с особыми потребностями. Так что наша проблема не уникальна".

Джоэл надеется подарить новый опыт не только своим детям, но и другим нуждающимся. Он собирается купить еще несколько таких же грузовиков и пригласить для работы в них людей с особыми потребностями.