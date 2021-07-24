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Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна

Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна (7 фото)

Автор:
24 июля 2021 11:14
Сообщество : Истории
Метки: заботливый папа   история   отцы и дети   работа   своедело   синдром дауна   торговля мороженым   трогательно   
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Джо Вегенер из Лавленда, Айдахо, беспокойился о том, что его дети - 18-летний Джош и 21-летняя Мэри Кейт - не смогут найти себе работу. У обоих молодых людей - синдром Дауна, и это осложняло их положение на рынке труда. Чтобы обеспечить их работой и доходом, он купил для них мобильный киоск для продажи мороженого. Теперь у Джоша и Мэри Кейт - свой маленький бизхнес, и отец надеется, что они с ним справятся.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заботливый папа   история   отцы и дети   работа   своедело   синдром дауна   торговля мороженым   трогательно   
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6  комментариев
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Елена Букреева Час назад
Если рядом будет находится человек с нормальным развитием - все получится.
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Мистер Фикс 2 часа назад
Прогорит бизнес. Люди с синдромом Дауна добрые, беззлобные, просто так мороженое раздадут...
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