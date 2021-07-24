Отец купил киоск с мороженым, чтобы дать работу детям с синдромом Дауна

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Джо Вегенер из Лавленда, Айдахо, беспокойился о том, что его дети - 18-летний Джош и 21-летняя Мэри Кейт - не смогут найти себе работу. У обоих молодых людей - синдром Дауна, и это осложняло их положение на рынке труда. Чтобы обеспечить их работой и доходом, он купил для них мобильный киоск для продажи мороженого. Теперь у Джоша и Мэри Кейт - свой маленький бизхнес, и отец надеется, что они с ним справятся.
Отец из Огайо, обеспокоенный возможностями трудоустройства для своих двух взрослых детей с синдромом Дауна, решил купить грузовик с мороженым, чтобы они могли продавать сладости и этим зарабатывать на жизнь. Джо Вегенер из Лавленда теперь управляет магазинчиком-грузовиком, который его жена Фрейда назвала «Особые лакомства», вместе со своим 18-летним сыном Джошем и 21-летней дочерью Мэри Кейт. Он вполне доволен тем, как идут дела: помимо того, что у его детей есть работа, она позволяет им узнать о финансах, развить свои социальные навыки, а также показать сообществу, на что способны люди с ограниченными возможностями.
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Джош и Мэри Кейт - двое из десяти детей в семье. Джоэл и его жена Фрида стараются обучить их тем же навыкам, что и остальных. Мэри Кейт недавно завершила карьерную программу для людей с ограниченными возможностями и выразила желание работать со своим отцом, поэтому Джош придумал способ включить ее и ее брата в семейный бизнес.
Джоэл нашел и купил в соседней Индиане фургон для продажи мороженого. К апрелю он был готов к открытию бизнеса. Джоэл и его дети начали ездить по Цинциннати и устраивать праздничные мероприятия.
Джоэл утверждает, что продажи превзошли самые смелые ожидания, особой популярностью пользуется эскимо "Губка Боб".
По мнению Джоэла, помимо обучения детей тому, как обращаться с деньгами и выполнять свою работу , фургончик для них - возможность пообщаться с сообществом.
"Наш эксперимент - это гораздо больше, чем просто продажа мороженого, - говорит Джоэл. - Это опыт для всех, возможность дать своим детям занятие для жизни, а также показать другим родителям, что всегда есть нечто нестандартное, что мы можем придумать для нашей семьи и для наших детей. Ежедневно мои дети общаются с людьми, и все так заботливо относятся к ним, иногда рассказывают нам свои истории. Джош и Мэри -Кейт могут сидеть в этом грузовике, смотреть в окно и видеть, как кричат дети, а родители ведут их за руку. И почти каждый раз мы видим семьи с другими детьми с особыми потребностями. Так что наша проблема не уникальна".
Джоэл надеется подарить новый опыт не только своим детям, но и другим нуждающимся. Он собирается купить еще несколько таких же грузовиков и пригласить для работы в них людей с особыми потребностями.
Джоэл надеется подарить новый опыт не только своим детям, но и другим нуждающимся. Он собирается купить еще несколько таких же грузовиков и пригласить для работы в них людей с особыми потребностями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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