20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить

1006
22
Природа творит с нами интересные вещи - иногда генетические мутации настолько интересны и удивительны, что смотреть на них можно долго, пытаясь понять - как такое может быть.
×
Ну и конечно есть те, кто творит со своей внешностью всякую дурость без вмешательства природы
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 любопытных фактов из жизни Билла Гейтса
- Религии мира: список и обзор самых популярных верований
- До чего генетика дошла! Что о вас может рассказать ДНК-тест?
- Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
- 17 фотографий, которые доказывают: всё познается в сравнении
24
Понравилось24
Новости партнёров