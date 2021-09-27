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20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить

20 человек с особенностями внешности, которые нельзя не заметить (22 фото)

Автор:
27 сентября 2021 23:24
Сообщество : Факты
Метки: Необычные   болезнь   внешность   генетика   люди   мутации   особенности   факты   
1006
22

Природа творит с нами интересные вещи - иногда генетические мутации настолько интересны и удивительны, что смотреть на них можно долго, пытаясь понять - как такое может быть.

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Метки: Необычные   болезнь   внешность   генетика   люди   мутации   особенности   факты   
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Свирепый Бамбр 48 минут назад
Пост - говно, автор - ТП!
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27k
Татьяна Юсова 42 минуты назад
Ужжжос!
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