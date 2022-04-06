12 странных фактов о Японии, которые могут шокировать иностранцев

Страна Восходящего Солнца всегда очень интересует туристов. Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место. В этом посте пойдёт речь о некоторых очень странных особенностях этой необычной страны.

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0 Источник: В Японии фрукты стоят очень дорого. А мясо и рыба, наоборот, дешевле, чем в других странах. Своего рода компенсация за столь высокие цены.

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0 Источник: Японцы серьёзно относятся к вопросам чести. Были случаи, когда несколько премьер-министров добровольно уходили в отставку. Причиной стало невыполнение своих предвыборных обещаний.

0 Источник: На полках многих магазинов, спокойно продают фильмы "для взрослых". Там, где стоят газеты, обычно выделяют специальное место публикациям, содержащим хентай (аниме эротического содержания). Они даже продают их молодым людям. Наиболее популярными являются те, которые содержат сцены насилия в отношении несовершеннолетних. Японцам не стыдно “читать " подобные журналы в общественном транспорте.

0 Источник: Японцы привыкли есть мясо дельфинов. Этот факт шокирует многих!

0 Источник: Япония - единственная страна в мире, которая до сих пор имеет титул Империи, по крайней мере формально.

0 Источник: Истощение человеческого организма от переутомления является самой распространённой причиной смерти японцев. Ежегодно от этого умирает около 10 тысяч человек. Поэтому здесь можно встретить людей, спящих, где угодно.

0 Источник: В часы пик в японском метро есть специальные вагоны только для женщин. Это сделано для того, чтобы исключить домогательства мужчин в толпе.

0 Источник: В Японии самый большой процент самоубийств в мире, и это представляет собой национальную проблему.

0 Источник: Запрет на курение в общественных местах действует только в аэропортах и на вокзалах.

0 Источник: В этой стране иностранцам платят минимальную заработную плату, которая немного превышает половину зарплаты тех же японцев. Но чтобы устроиться на работу, нужно быть очень квалифицированным человеком. Вот почему в Японии нет притока иммигрантов и дешевой рабочей силы.

0 Источник: 7% мужского населения Японии принадлежит к хикикомори. Речь идет о людях, которые решили изолировать себя от общества. Они бросают работу, живут на деньги своей семьи, не развлекаются и не выходят из дома.

0 Источник: Любимая тема разговора японцев - еда. Даже когда они едят, они её обсуждают. Считается грубым не произносить слово "вкусный" во время еды.