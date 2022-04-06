12 странных фактов о Японии, которые могут шокировать иностранцев

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Страна Восходящего Солнца всегда очень интересует туристов. Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место. В этом посте пойдёт речь о некоторых очень странных особенностях этой необычной страны.
В Японии фрукты стоят очень дорого. А мясо и рыба, наоборот, дешевле, чем в других странах. Своего рода компенсация за столь высокие цены.
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Японцы серьёзно относятся к вопросам чести. Были случаи, когда несколько премьер-министров добровольно уходили в отставку. Причиной стало невыполнение своих предвыборных обещаний.
На полках многих магазинов, спокойно продают фильмы "для взрослых". Там, где стоят газеты, обычно выделяют специальное место публикациям, содержащим хентай (аниме эротического содержания). Они даже продают их молодым людям. Наиболее популярными являются те, которые содержат сцены насилия в отношении несовершеннолетних. Японцам не стыдно “читать " подобные журналы в общественном транспорте.
Япония - единственная страна в мире, которая до сих пор имеет титул Империи, по крайней мере формально.
Истощение человеческого организма от переутомления является самой распространённой причиной смерти японцев. Ежегодно от этого умирает около 10 тысяч человек. Поэтому здесь можно встретить людей, спящих, где угодно.
В часы пик в японском метро есть специальные вагоны только для женщин. Это сделано для того, чтобы исключить домогательства мужчин в толпе.
В Японии самый большой процент самоубийств в мире, и это представляет собой национальную проблему.
В этой стране иностранцам платят минимальную заработную плату, которая немного превышает половину зарплаты тех же японцев. Но чтобы устроиться на работу, нужно быть очень квалифицированным человеком. Вот почему в Японии нет притока иммигрантов и дешевой рабочей силы.
7% мужского населения Японии принадлежит к хикикомори. Речь идет о людях, которые решили изолировать себя от общества. Они бросают работу, живут на деньги своей семьи, не развлекаются и не выходят из дома.
Любимая тема разговора японцев - еда. Даже когда они едят, они её обсуждают. Считается грубым не произносить слово "вкусный" во время еды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место.
1. Дельфинов едят не только в Японии.
2. Вагоны только для женщин и детей не только в Японии.
3. Иностранцам платят зарплату меньше, чем местным не только в Японии.
4. Запрет на курение... Ну, вы поняли.
Парочка остальных - наверное.
2. Дельфинов и Датчане любят убить и съесть и не только, я бы не сказал, что японцы там прямо специализируются на дельфинах, ни разу не видел, что бы их мясо продавалось, в отличии от китового, которое то же не является прям распространенным продуктом. Ну а самое популярное у них наверное это тунец (хотя возможно это только у меня :), его много продают и устраивают целое шоу на утренних аукционах по их продаже. А суши из брюшка тунца это мед, вкуснее ничего не ел, это прям нечто, в России почему то его нет в продаже, суши делают из спинки, она темнее, грубее и не идет ни в какое сравнение, совсем другая рыба.
3. А Британия это вам не империя? ЕЕ величество является королевой половины мира, у Японии нет ни одного сателлита. Про штаты я вообще молчу, но про это наверное говорить нельзя )))
4. Про порно и самоубийства, хз, японцы действительно очень странные, порно у них тоже очень странное :)).
5. Курить, по крайней мере в крупных городах нельзя нигде, кроме специально отведенных мест. Просто идти и курить на улице нельзя.
Так что почти все описанное автор непонятно от куда достал
(ну, вы поняли)