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12 странных фактов о Японии, которые могут шокировать иностранцев

12 странных фактов о Японии, которые могут шокировать иностранцев (14 фото)

Автор:
06 апреля 2022 23:01
Сообщество : Факты
Метки: Шокирует   всё не так   иностранцы   особенности   странности   японцы   
772
14
Страна Восходящего Солнца всегда очень интересует туристов. Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место. В этом посте пойдёт речь о некоторых очень странных особенностях этой необычной страны.
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Источник:

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Метки: Шокирует   всё не так   иностранцы   особенности   странности   японцы   
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6  комментариев
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5k
Divergent?!? 2 часа назад
Автор всегда вызывает улыбку своими вступительными абзацами.

"Если бы существовал список стран, в которых “все не так, как во всех остальных”, то Япония заняла бы первое место.

1. Дельфинов едят не только в Японии.
2. Вагоны только для женщин и детей не только в Японии.
3. Иностранцам платят зарплату меньше, чем местным не только в Японии.
4. Запрет на курение... Ну, вы поняли.

Парочка остальных - наверное.
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546
Гера 14 минут назад
1. Мясо и рыба у Японцев очень дорогие и вкусные, дешевых продуктов там не очень много, все дорогое и очень качественное.
2. Дельфинов и Датчане любят убить и съесть и не только, я бы не сказал, что японцы там прямо специализируются на дельфинах, ни разу не видел, что бы их мясо продавалось, в отличии от китового, которое то же не является прям распространенным продуктом. Ну а самое популярное у них наверное это тунец (хотя возможно это только у меня :), его много продают и устраивают целое шоу на утренних аукционах по их продаже. А суши из брюшка тунца это мед, вкуснее ничего не ел, это прям нечто, в России почему то его нет в продаже, суши делают из спинки, она темнее, грубее и не идет ни в какое сравнение, совсем другая рыба.
3. А Британия это вам не империя? ЕЕ величество является королевой половины мира, у Японии нет ни одного сателлита. Про штаты я вообще молчу, но про это наверное говорить нельзя )))
4. Про порно и самоубийства, хз, японцы действительно очень странные, порно у них тоже очень странное :)).
5. Курить, по крайней мере в крупных городах нельзя нигде, кроме специально отведенных мест. Просто идти и курить на улице нельзя.

Так что почти все описанное автор непонятно от куда достал
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4k
leto2016 Полчаса назад
а еще там Годзилла.
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9k
Владимир 49 минут назад
ну вот не японский вагон, как и язык. тайский. у японцев по другому, немного.
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1k
Трям Час назад
КГ/АМ
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14k
Bill 2 часа назад
Хвати постить ...ю!
(ну, вы поняли)
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