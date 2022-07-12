Чистые как стекло: 20 прозрачных животных у которых видно душу

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Сколько же на этом свете чудес! И иногда их даже сложно заметить из-за их прозрачности. Да-да, вы не ослышались - эти животные совершенно прозрачны.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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