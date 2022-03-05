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Victoria's Secret пригласили на показ модель с синдромом Дауна

Victoria's Secret пригласили на показ модель с синдромом Дауна (21 фото)

Автор:
05 марта 2022 12:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Victoria's Secret   Ynews   модель   модный показ   новости   новые стандарты   синдром дауна   софия хирау   
899
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24-летняя модель из Пуэрто-Рику София Хирау осуществила свою мечту стать первой моделью Victoria's Secret с синдромом Дауна. Бренд пригласил Софию поучаствовать в показе новой коллекции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Victoria's Secret   Ynews   модель   модный показ   новости   новые стандарты   синдром дауна   софия хирау   

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19  комментариев
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4k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Вот это я понимаю! Быть русским это не круто,а быть дауном - стильно,модно,молодёжно!
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1k
Григорий Водениктов 20 минут назад
скоро они выезде нормальных людей заменят вот на подобное, ещё и доказывать будут свою правоту до усёра.
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20k
BiZ Час назад
негры пиьарасы кончились что ли?
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7k
amrita Час назад
Я НЕ ХОЧУ.... такого показа.
достаточно видеть их на улице.. хочется КРАСОТЫ.
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13k
net 2 часа назад
Как-то странно это выглядит. Конечно люди с таким недугом ни в чём не виноваты и имеют право жить такой жизнью как им нравится. Но смотря правде в лицо, мы же понимаем, что они себе взяли максимально подходящую девушку для этого и исключительно из своих корыстных целей. Её ситуация не так серьезна, как у большинства других. Для 99.9% остальных людей с такой проблемой это будет ложной невыполнимой целью.
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9k
Rus77 2 часа назад
сразу бы взяли из Кунц камеры модель, что мелочиться...
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26k
Владимир 2 часа назад
Это, мля, уже извращение какое то..
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66k
Доктор Джонс 2 часа назад
В песду такую Victoria's Secret...
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30k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Цирк уродов вернулся, тупо под другим соусом..
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920
Елена Захарова 3 часа назад
Дожили. Теперь Толстые тетки под 200 кг рекламирую спортивные товары, хотя ни разу в спортзал не заходили и не планируют. Негры - вообще привилегированная часть общества. А теперь еще и это. Потом, как я понимаю, по закону жанра, на сцену должный выйти трансы и пи...сты.
Ну и завершает показ трансвестит-негр-даун
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10k
Николай 3 часа назад
Молодцы!!! больше жести!!! Скоро культура европы будет модна только среди умалишенных и прочих генетических отклонений.
Конешно таких людей жалко, но по моему это искусное издевательство над ними, эти люди просто не в состоянии оценить что они смешны в этой роли, как если бы безногого пригласили рекламировать бутсы.
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5k
Hemul_D 3 часа назад
Что то они с трансами затягивают, непорядок... А не русские ли шпиёны?
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10
c 3 часа назад
В Европе всегда цирк "Уродов " был популярный!!! Сейчас все возвращается!!
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