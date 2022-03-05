Victoria's Secret пригласили на показ модель с синдромом Дауна

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24-летняя модель из Пуэрто-Рику София Хирау осуществила свою мечту стать первой моделью Victoria's Secret с синдромом Дауна. Бренд пригласил Софию поучаствовать в показе новой коллекции.
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В недавнем интервью она заявила: «Я хочу сказать всему миру, что люди с моим заболеванием, синдромом Дауна, могут жить полной жизнью без ограничений»
Новый контракт стал ее самым большим достижением после дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке в 2020 году
Получив работу, София прилетела в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в рекламной фотосессии коллекции бюстгальтеров «Облако любви»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Victoria's Secret Ynews модель модный показ новости новые стандарты синдром дауна софия хирау
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достаточно видеть их на улице.. хочется КРАСОТЫ.
Ну и завершает показ трансвестит-негр-даун
Конешно таких людей жалко, но по моему это искусное издевательство над ними, эти люди просто не в состоянии оценить что они смешны в этой роли, как если бы безногого пригласили рекламировать бутсы.