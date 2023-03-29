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Девушка выше и весит больше парня: нестандартная пара, которая столкнулась с осуждением

Девушка выше и весит больше парня: нестандартная пара, которая столкнулась с осуждением

Автор:
29 марта 2023 09:30
Сообщество : Истории
Метки: история любви   история пары   межрассовая пара   отношения   пара   парень и девушка   
1805
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Лиза и Брэндон Гимы - необычная пара. Все дело во внешности супругов. Дело в том, что Лиза гораздо выше и толще всего возлюбленного.

Казалось бы, сегодня уже никого не удивишь различиями в паре, однако худой парень и крупная девушка до сих пор привлекают немало внимания окружающих во время прогулок. На них смотрят, вслух комментируют их появление, но ребята забили на мнение людей и живут счастливо.

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Но так гладко было не всегда! В начале отношений Брэндон сомневался, стоит ли заводить роман с Лизой, так как он вырос в корейской семье, где женщины худые и обычно ниже мужчин. Однако в Лизе его привлекли чувство юмора, жизненные ценности и характер. Когда он научился ценить внутреннюю красоту, то полюбил и внешность избранницы.

Поначалу и Лиза замечала взгляды окружающих, которые насмешливо оценивали их пару, но со временем перестала обращать внимание на это, ведь главное - это отношение с человеком, а остальное не имеет значения.

Общество ещё не привыкло видеть пары разных национальностей вместе. "Мы понимаем, что необычно видеть худощавого корейского парня с крупной африканской женщиной. Такую пару, как мы, редко встретишь на улице!" - говорит Лиза.

Лиза и Брэндон надеются, что их история вдохновит людей на поиски любви, ведь родственная душа может жить в теле человека любой национальности.

"Наша пара далека от "нормы", но мы счастливы вместе, пусть и другие найдут себе прекрасного человека", — говорят возлюбленные.

А вы подумали про рассказ Чехова "Толстый и тонкий", глядя на Лизу и Брэндона?

Источник:

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Метки: история любви   история пары   межрассовая пара   отношения   пара   парень и девушка   
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37  комментариев
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Фак, я думал это две девицы )))
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783
Никита Помянтовский 16 секунд назад
Она тебя сожрёт !
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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14k
Кот Скрипалей 3 минуты назад
Если негритяночка похудеет на 30кг то будет просто вау!
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832
Андерсен 13 минут назад
Внутренний мир говорите?
На ее корму он запал, я думаю ))
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11k
Dmitry 18 минут назад
Это называется - природный баланс))). Одна сильно упитанная, второй - недокормленный, дети должны получиться нормальными.
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4k
Старичок 18 минут назад
в америке бОльшая часть жителей жирные. для них это-норма.
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1k
Никита Сергеевич 20 минут назад
Не педики, не лесбы. Нормальная пара, счастья им.
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37k
Aleks 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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9k
МихА Полчаса назад
Напомнило
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−1
Виктор Полчаса назад
Тут сразу и не пойщешь где парень у этих девушек ))
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833
Rom Полчаса назад
Ладно девка, ну толстая, может нравится жопа такая.... Но парень там, конечно....даааа. На парня и не похож особо ))
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2k
Walther Полчаса назад
Ну, что тут про чувака можно сказать? Только одно - наBLMил!!!
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2k
· · Полчаса назад
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445
дмитрий Полчаса назад
кто из них девка?
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17k
AzuveR Полчаса назад
Я увидел двух розовых.
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59k
pynh 36 минут назад
каждый дрочит как хочет. что в этом такого?
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14k
FatZilla 37 минут назад
А кто из них парень?!
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16k
Поручик 45 минут назад
Я нечто похожее наблюдал в далёком 91-м году на работе.
Чудесная пара: бригадир каменщиков и его подсобница.
Он - "сухой" мосластый мелкий дрищ. Ростом, примерно, метр-семьдесят и весом - килограмм 65, вряд ли больше.
Она - "гром-бабища", на голову выше его ростом, с сиськами "в два ведра не влезут" и весом 120+ кило, "на глаз". Я один раз наблюдал, как она, на спор, подняла и продержала на вытянутых руках перед собой секунд 30 чугунную крышку люка (а это - под полста килограмм, между прочим, не хер собачий!)

Были они, кроме совместной работы, ещё мужем и женой, и даже двое детей у них было.
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445
дмитрий Поручик Полчаса назад
помослатил видать
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43k
Валерий 54 минуты назад
парень видимо убежать не может
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3k
kca-opa 56 минут назад
И к чему эта хрень? Где-то, возможно, такая пара и возбудит кого-то, но в России всем насрать, у меня не одна пара такого плана, где муж 194 и жена 160, и где жена 175 и муж 165, и ЧО? Мне про них посты клепать на фисшках и прочих сайтах? Живут как хотят, их личное дело
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