Девушка выше и весит больше парня: нестандартная пара, которая столкнулась с осуждением

Лиза и Брэндон Гимы - необычная пара. Все дело во внешности супругов. Дело в том, что Лиза гораздо выше и толще всего возлюбленного.
Казалось бы, сегодня уже никого не удивишь различиями в паре, однако худой парень и крупная девушка до сих пор привлекают немало внимания окружающих во время прогулок. На них смотрят, вслух комментируют их появление, но ребята забили на мнение людей и живут счастливо.
Но так гладко было не всегда! В начале отношений Брэндон сомневался, стоит ли заводить роман с Лизой, так как он вырос в корейской семье, где женщины худые и обычно ниже мужчин. Однако в Лизе его привлекли чувство юмора, жизненные ценности и характер. Когда он научился ценить внутреннюю красоту, то полюбил и внешность избранницы.
Поначалу и Лиза замечала взгляды окружающих, которые насмешливо оценивали их пару, но со временем перестала обращать внимание на это, ведь главное - это отношение с человеком, а остальное не имеет значения.
Общество ещё не привыкло видеть пары разных национальностей вместе. "Мы понимаем, что необычно видеть худощавого корейского парня с крупной африканской женщиной. Такую пару, как мы, редко встретишь на улице!" - говорит Лиза.
Лиза и Брэндон надеются, что их история вдохновит людей на поиски любви, ведь родственная душа может жить в теле человека любой национальности.
"Наша пара далека от "нормы", но мы счастливы вместе, пусть и другие найдут себе прекрасного человека", — говорят возлюбленные.
А вы подумали про рассказ Чехова "Толстый и тонкий", глядя на Лизу и Брэндона?
Источник:
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Чудесная пара: бригадир каменщиков и его подсобница.
Он - "сухой" мосластый мелкий дрищ. Ростом, примерно, метр-семьдесят и весом - килограмм 65, вряд ли больше.
Она - "гром-бабища", на голову выше его ростом, с сиськами "в два ведра не влезут" и весом 120+ кило, "на глаз". Я один раз наблюдал, как она, на спор, подняла и продержала на вытянутых руках перед собой секунд 30 чугунную крышку люка (а это - под полста килограмм, между прочим, не хер собачий!)
Были они, кроме совместной работы, ещё мужем и женой, и даже двое детей у них было.