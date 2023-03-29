Девушка выше и весит больше парня: нестандартная пара, которая столкнулась с осуждением

Но так гладко было не всегда! В начале отношений Брэндон сомневался, стоит ли заводить роман с Лизой, так как он вырос в корейской семье, где женщины худые и обычно ниже мужчин. Однако в Лизе его привлекли чувство юмора, жизненные ценности и характер. Когда он научился ценить внутреннюю красоту, то полюбил и внешность избранницы.