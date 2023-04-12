В США 78-летняя старушка в третий раз ограбила банк с помощью одной записки

Следователи заявили, что женщину позже остановили в машине с разбросанными на полу деньгами, и она была "очень суровой" в общении с полицией. Бонни Гуч была заключена в тюрьму под залог в размере 25 тысяч долларов после того, как ей было предъявлено обвинение в краже или попытке ограбления финансового учреждения.

Оказалось, что более сорока лет назад, Гуч была осуждена за ограбление калифорнийского банка в 1977 году. Долгие годы о ее судьбе не было известно, пока ее не арестовали за ограбление еще одного банка в пригороде Канзас-Сити Ли-Саммит в 2020 году. Ее испытательный срок за второе ограбление закончился в ноябре 2021 года. Продержалась бабушка всего несколько месяцев и снова пошла грабить банк без оружия. Судя по всему, приняв для храбрости: прокуратура заявила, что от нее сильно пахло алкоголем, когда полицейские остановили ее машину примерно в трех километрах от дома. "Это просто грустно", - сказал начальник полиции Плезант-Хилла Томми Райт, добавив, что у подозреваемой не было диагностированных психических заболеваний.