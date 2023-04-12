В США 78-летняя старушка в третий раз ограбила банк с помощью одной записки

78-летняя жительница Миссури Бонни Гуч ограбила банк в Плезант-Хилле с помощью одной лишь записки, которую она протянула кассиру Goppert Financial Bank.
В записке было написано: "Мне нужно 13 000 мелких купюр. Извините, я не хотела вас напугать". Девушка безропотно выдала пожилой женщине все деньги. Женщина якобы сказала кассиру не считать деньги и "просто отдать" их ей. Злоумышленницу обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения, когда она садилась в свою машину и установили ее личность. По словам прокуроров округа Касс, на видео с камеры наблюдения также запечатлено, как она стучала по прилавку, прося кассира поторопиться. Свидетели сообщили, что подозреваемая была одета во все серое, в пластиковых перчатках, черной маске N95 и черных солнцезащитных очках.
Следователи заявили, что женщину позже остановили в машине с разбросанными на полу деньгами, и она была "очень суровой" в общении с полицией. Бонни Гуч была заключена в тюрьму под залог в размере 25 тысяч долларов после того, как ей было предъявлено обвинение в краже или попытке ограбления финансового учреждения.
Оказалось, что более сорока лет назад, Гуч была осуждена за ограбление калифорнийского банка в 1977 году. Долгие годы о ее судьбе не было известно, пока ее не арестовали за ограбление еще одного банка в пригороде Канзас-Сити Ли-Саммит в 2020 году. Ее испытательный срок за второе ограбление закончился в ноябре 2021 года. Продержалась бабушка всего несколько месяцев и снова пошла грабить банк без оружия. Судя по всему, приняв для храбрости: прокуратура заявила, что от нее сильно пахло алкоголем, когда полицейские остановили ее машину примерно в трех километрах от дома. "Это просто грустно", - сказал начальник полиции Плезант-Хилла Томми Райт, добавив, что у подозреваемой не было диагностированных психических заболеваний.
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