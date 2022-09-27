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Необычные персонажи, которых доводилось встречать пассажирам метро

Необычные персонажи, которых доводилось встречать пассажирам метро

Автор:
27 сентября 2022 08:54
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   люди   подборка   прикол   чудаки   
626
17

В метро можно встретить великое множество людей, являющихся представителями различных субкультур и имеющих всевозможные интересы. Перед вами подборка фотографий необычных посетителей метро, которых повстречали люди.

Общественный транспорт — это не только средство передвижения. Это место, где можно встретить кого угодно. Некоторые пассажиры приходят в метро в неординарных нарядах и костюмах с необычными предметами, животными. В общем, встреча с такими персонажами может сделать любую банальную поездку незабываемой.


Новый фильм о Человеке-пауке в Лондоне

×
×

Держитесь за поручни


Королева Метро


Парень спустился в метро со своим стулом


Игрушечный монстр


Хотя такими монстрами уже не слишком удивишь кого-то.


Отличный стиль


Бэтмен в подземке


Когда собак не пускают в метро, если они не в сумке для переноски


Веганская версия мясного платья Леди Гаги


Фото, сделанное несколько лет назад на синей линии в центре Лондона


Всегда называли его Золотым шакалом.


Человек-невидимка


Неплохое боа


Новый уровень комфорта


Парень с журнальным столиком в метро


После бутылки рома


Элегантный джентльмен

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   люди   подборка   прикол   чудаки   
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1  комментарий
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Sata33 45 минут назад
Про собак все так и есть в московском метро ...
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Alex Chebrikov

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