Необычные персонажи, которых доводилось встречать пассажирам метро

В метро можно встретить великое множество людей, являющихся представителями различных субкультур и имеющих всевозможные интересы. Перед вами подборка фотографий необычных посетителей метро, которых повстречали люди.
Общественный транспорт — это не только средство передвижения. Это место, где можно встретить кого угодно. Некоторые пассажиры приходят в метро в неординарных нарядах и костюмах с необычными предметами, животными. В общем, встреча с такими персонажами может сделать любую банальную поездку незабываемой.
Новый фильм о Человеке-пауке в Лондоне
Держитесь за поручни
Королева Метро
Парень спустился в метро со своим стулом
Игрушечный монстр
Хотя такими монстрами уже не слишком удивишь кого-то.
Отличный стиль
Бэтмен в подземке
Когда собак не пускают в метро, если они не в сумке для переноски
Веганская версия мясного платья Леди Гаги
Фото, сделанное несколько лет назад на синей линии в центре Лондона
Всегда называли его Золотым шакалом.
Человек-невидимка
Неплохое боа
Новый уровень комфорта
Парень с журнальным столиком в метро
После бутылки рома
Элегантный джентльмен
Источник:
АНТИФИШКИ
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