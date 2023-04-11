Когда животные в зоопарках решили показать, кто тут главный

Сегодня зоопарки — одни из самых любимых развлечений для детей и взрослых, ведь это чудесная возможность увидеть животных вживую. Однако важно помнить, что мы приходим в гости к животным, пусть они живут и на территории, которая создана для них людьми. Впрочем, иногда и сами животные не дают об этом забыть, неустанно показывая, кто же тут хозяин.