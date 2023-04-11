Когда животные в зоопарках решили показать, кто тут главный

Смешные случаи, когда животные в зоопарках решили напугать человека.
Так, зверинцы были популярны в период Античности, а самый древний зверинец был найден во время раскопок в Египте: по примерным оценкам, он датировался 3500 гг. до н.э., а значит, был создан еще в доисторическую эпоху. Животных в древние времена не только содержали для развлечения, за ними вели наблюдение, их изучали.
Сегодня зоопарки — одни из самых любимых развлечений для детей и взрослых, ведь это чудесная возможность увидеть животных вживую. Однако важно помнить, что мы приходим в гости к животным, пусть они живут и на территории, которая создана для них людьми. Впрочем, иногда и сами животные не дают об этом забыть, неустанно показывая, кто же тут хозяин.
Именно такие случаи собраны в ролике: забавные нападения верблюдов, обезьян и даже слонов. Спешим вас заверить, что не стоит переживать за людей на видео: все они отделались легким испугом и точно поняли, что с животными всегда нужно помнить о дистанции.
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