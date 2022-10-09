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15 ситуаций, когда вместо радости покупки принесли людям неприятные сюрпризы

15 ситуаций, когда вместо радости покупки принесли людям неприятные сюрпризы

Автор:
09 октября 2022 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разочарование   Юмор   в мире   заказ   люди   покупка   фото   
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Мы тратим деньги, совершая покупки, в надежде получить вещи, которые принесут нам пользу или удовольствие. Однако иногда это сплошное разочарование!

Вещь может совершенно не соответствовать ожиданиям или преподносить сюрприз, но вовсе не приятный. Мы собрали для вас примеры подобных случаев.


Разочарование. Я купила новые мелки, и одного уже не хватает

×
×

Ну почти

Мы заказали свадебный торт и вот что получили

Джинсы оказались без карманов

Купил новые запечатанные наушники, а коробка пришла пустой. Магазин не предлагает возмещение

Заказал кружку с псом Громитом…

Мой приятель заказал Малыша Йоду из Китая. Ожидание и реальность

Как мне пришли кроссовки, заказанные в Poshmark

Poshmark — это рынок социальной коммерции, где продаются и покупаются как новые вещи, так и подержанные. Но, согласитесь, даже когда вы покупаете вещь категории б/у, получать её в таком виде неприятно.


Только что распаковал «совершенно новый» матрас из пены с эффектом памяти, который купил сегодня утром в магазине Walmart

Заказывали два светильника в детскую, а получили взамен кучу осколков и жилетку для собак

Комментаторы справедливо заметили: если бы эти вещи лежали в одной коробке, возможно, лампы удалось бы спасти благодаря мягкой курточке.


Покупаешь клетчатую скатерть, разворачиваешь, а там…

Я заказал водонепроницаемый чехол для телефона, а продавец проколол его степлером

Я заказал два игровых монитора, но получил это

Купила «новый» тональник

И только спустя несколько часов после выхода из магазина, обнаружила, что кто-то залез туда пальцем.


Черничный маффин, который я заказал

Источник:

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Метки: Разочарование   Юмор   в мире   заказ   люди   покупка   фото   
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3  комментария
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7k
Енот Потаскун Час назад
Опять проблемы пиндосов. Бедные-несчастные, ай-яй-яй.
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14k
_delphin_ 12 минут назад
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13k
Кот Скрипалей Час назад
Деньги и чеки, проверяйте не отходя от кассы.
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