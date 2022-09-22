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15 странных привычек людей, которые выводят других из себя

15 странных привычек людей, которые выводят других из себя

Автор:
22 сентября 2022 08:43
Метки: Юмор   в мире   люди   подборка   привычки   прикол   
491
16

Среди ваших знакомых есть люди, от привычек которых у вас начинает дёргаться глаз? В данной подборке вы найдете людей, чьи привычки выводят других из себя.

Что будет, если попросить поднять руку тех, у кого нет вредных привычек? Правильно, этого никто не сделает. А всё потому, что среди нас нет ни одного идеального человека, чья репутация не была бы замызгана грязной тарелкой, брошенной в раковину. Но только если с нашими тараканчиками в голове мы уже как с родными, то свыкнуться с причудами наших коллег, близких людей или друзей нам не так просто, как хотелось бы.


Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы

×
×

Почееему?

Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро


Я встречаюсь с монстром


Вот так мой сын ест хлеб…


Что за монстрика я впустила в этот мир?


Больно смотреть на то, как мой друг ест своё буррито


Полка с книгами в доме моих родителей


Как моя жена разрезает пиццу: среднего не дано


Подставки для кружек не для моего мужа

Вместо того, чтобы поставить кружку на одну из подставок, он поставил её рядом с ними.


Жена пытается меня убедить, что это нормально


Как мой папа читает книги

А как читаете книги вы?


Забудем о существовании посуды


Как мой друг собирается есть хлопья. Я был свидетелем этого уже не раз.


Мой папа никогда не отклеивает никакие этикетки или защитные плёнки от предметов. И мне не даёт это делать!


Купила себе новые кроссовки на прошлой неделе…


Моя мама, не переставая, ходила в них выбрасывать мусор. Теперь они выглядят, как тот самый мусор.


Мои коллеги ВСЕГДА берут наконечники для пипеток из центра


Любители готовить, но не убирать за собой

А у вас есть знакомые или родственники, от привычек которых у вас немножко дёргается глаз?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   люди   подборка   привычки   прикол   
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6  комментариев
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
Приходит мужичёк к психиатру
-Доктор меня к Вам семья направила!
-А что случилось?
-Говорят не нормальный я!
-И в чём-же это проявляется?
-Я доктор люблю сосиски!
-??? и что-же в этом плохого?, я тоже их люблю!
-Да доктор?, а хотите я покажу Вам свою коллекцию???
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324
дядя Ваня Минуту назад
С чипсами в принципе норм. Если ты жрешь в одну харю, а не общая пачка. Руки чистые, нет крошек разбросанных, никому не видно что там внутри. Ну то есть для окружающих это ни визуально, ни эстетически не мешает. Удобно и аккуратно.
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1k
Лимонадный Джо 4 минуты назад
Моя жена постоянно выдавливает тюбик с зубной пастой с середины. На замечание,что удобнее нажимать на место заклейки,что бы тюбик полностью наполнялся и равномерно расходовался,следует отговорка. "Мне так удобнее"!
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4k
Тамара 17 минут назад
у подруги отец не задвигал полностью выдвижные ящики.
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976
ChePaev 36 минут назад
в моей семье таких м.у.д.а.к.о.в нет, увидел бы такое - по морде бы все размазал.
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2k
Сергей 40 минут назад
Носки. Ааа. При чём не мои. Игрушки, они размножаются.
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