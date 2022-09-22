15 странных привычек людей, которые выводят других из себя

Что будет, если попросить поднять руку тех, у кого нет вредных привычек? Правильно, этого никто не сделает. А всё потому, что среди нас нет ни одного идеального человека, чья репутация не была бы замызгана грязной тарелкой, брошенной в раковину. Но только если с нашими тараканчиками в голове мы уже как с родными, то свыкнуться с причудами наших коллег, близких людей или друзей нам не так просто, как хотелось бы.

Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы