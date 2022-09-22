15 странных привычек людей, которые выводят других из себя

Среди ваших знакомых есть люди, от привычек которых у вас начинает дёргаться глаз? В данной подборке вы найдете людей, чьи привычки выводят других из себя.
Что будет, если попросить поднять руку тех, у кого нет вредных привычек? Правильно, этого никто не сделает. А всё потому, что среди нас нет ни одного идеального человека, чья репутация не была бы замызгана грязной тарелкой, брошенной в раковину. Но только если с нашими тараканчиками в голове мы уже как с родными, то свыкнуться с причудами наших коллег, близких людей или друзей нам не так просто, как хотелось бы.
Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы
Почееему?
Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро
Я встречаюсь с монстром
Вот так мой сын ест хлеб…
Что за монстрика я впустила в этот мир?
Больно смотреть на то, как мой друг ест своё буррито
Полка с книгами в доме моих родителей
Как моя жена разрезает пиццу: среднего не дано
Подставки для кружек не для моего мужа
Вместо того, чтобы поставить кружку на одну из подставок, он поставил её рядом с ними.
Жена пытается меня убедить, что это нормально
Как мой папа читает книги
А как читаете книги вы?
Забудем о существовании посуды
Как мой друг собирается есть хлопья. Я был свидетелем этого уже не раз.
Мой папа никогда не отклеивает никакие этикетки или защитные плёнки от предметов. И мне не даёт это делать!
Купила себе новые кроссовки на прошлой неделе…
Моя мама, не переставая, ходила в них выбрасывать мусор. Теперь они выглядят, как тот самый мусор.
Мои коллеги ВСЕГДА берут наконечники для пипеток из центра
Любители готовить, но не убирать за собой
А у вас есть знакомые или родственники, от привычек которых у вас немножко дёргается глаз?
Источник:
АНТИФИШКИ
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-А что случилось?
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-Я доктор люблю сосиски!
-??? и что-же в этом плохого?, я тоже их люблю!
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