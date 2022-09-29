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16 случаев, когда людей вывели из себя привычки других

16 случаев, когда людей вывели из себя привычки других

Автор:
29 сентября 2022 08:29
Метки: Юмор   в мире   люди   подборка   привычки   прикол   
1388
17
Подборка людей, чьи привычки умело выводят окружающих их знакомых и членов семьи из себя.
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Источник:

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5  комментариев
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48k
dima423 48 минут назад
Комментарий к фото
ну рис конечно не жалко... но и смысла нет, вряд ли сильно поможет)
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26k
Ваня 7 минут назад
за некоторые вещи надо палкой дубасить...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
48k
48k
dima423 43 минуты назад
Комментарий к фото
как хочет так и есть, это же только ее пицца, а не на двоих)
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