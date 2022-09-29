16 случаев, когда людей вывели из себя привычки других

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Подборка людей, чьи привычки умело выводят окружающих их знакомых и членов семьи из себя.
Хотим мы этого или нет, но мы находимся в социуме с действующими правила взаимодействия и нормами приличия, несоблюдение которых ведёт к всеобщему хаосу, скандалам и неразберихе. И если кто-то ведёт себя неподобающе в транспорте или магазине, мы можем больше никогда не увидеть этого варвара, но другой вопрос, если этот невоспитанный человек живёт с вами в одном доме или является вашим коллегой.
«Мой сын уронил свой телефон в унитаз и открыл новый пакет с рисом, чтобы положить его туда и просушить»
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«Я потянула сухожилие, поэтому мой муж пообещал, что сам закончит покраску стен. Он сказал, что закончил»
«Мой сосед по комнате оставляет свою посуду в раковине, и моет ее только тогда, когда заканчивается чистая»
«Мама покупает новые ножи раз в две недели и жалуется, что они не держат заточку. Наконец-то она показала мне свой точильный камень»
Источник:
АНТИФИШКИ
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