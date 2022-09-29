16 случаев, когда людей вывели из себя привычки других

Хотим мы этого или нет, но мы находимся в социуме с действующими правила взаимодействия и нормами приличия, несоблюдение которых ведёт к всеобщему хаосу, скандалам и неразберихе. И если кто-то ведёт себя неподобающе в транспорте или магазине, мы можем больше никогда не увидеть этого варвара, но другой вопрос, если этот невоспитанный человек живёт с вами в одном доме или является вашим коллегой.