Мода — это то, что нас делает идиотами на старых фотографиях

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Заметили? Не заметили? Го под кат – покажу и поясню.
Дизайнеры модного бренда Botter придумали добавить моделям на руки вместо перчаток презервативы, наполненные синей водичкой. Во время ходьбы они забавно пульсируют: гулп, гулп, гулп.
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Решение это – унисекс. Кондомы на кистях рук могут носить как парни, так и девушки. Хотя небинарные особы тоже. Их могут носить все, у кого есть руки.
Дешево и сердито, что особенно важно сейчас, во времена экономически не совсем стабильные Ну что же, будем ждать в этом сезоне руки в презервативах...
Стритстайл, не подведи!
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И обыгрывают тему будущего из 60х.
Ваще будет бомба:))))
Мировая мода, это давно уже не про повседневность, а вообще непонятно про что
что бы такие как я сидели, смотрели и удивлялись "как же глупо это выглядит", "ого я думал глупей ничего не видел, а это новая планка глупости"