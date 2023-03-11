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Мода — это то, что нас делает идиотами на старых фотографиях

Мода — это то, что нас делает идиотами на старых фотографиях

Автор:
11 марта 2023 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   дизайн   креатив   люди   мода   париж   презервативы   
789
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Заметили? Не заметили? Го под кат – покажу и поясню.

Дизайнеры модного бренда Botter придумали добавить моделям на руки вместо перчаток презервативы, наполненные синей водичкой. Во время ходьбы они забавно пульсируют: гулп, гулп, гулп.

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Решение это – унисекс. Кондомы на кистях рук могут носить как парни, так и девушки. Хотя небинарные особы тоже. Их могут носить все, у кого есть руки.

Дешево и сердито, что особенно важно сейчас, во времена экономически не совсем стабильные Ну что же, будем ждать в этом сезоне руки в презервативах...


Стритстайл, не подведи!

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   дизайн   креатив   люди   мода   париж   презервативы   
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15  комментариев
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13k
gavrosh 2 часа назад
Гондоны выгнали гондонов в гондонах на восхищение гондонам.
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1k
K_II_T 5 минут назад
Костюмеры из фильма Лабиринт Фавна нашли новую работу.

И обыгрывают тему будущего из 60х.
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8k
Elena Ki Полчаса назад
Последний, афронегр, одет не канонически. Надо штаны в носки заправить и вместо ботинок - сандалии.
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43k
Валерий Час назад
ну как бы все эти показы мод на самом деле не про то что завтра такие платья и штанишки будут носить все кому не лень, тут дело в отдельных элементах и идеях--например синий цвет или перчатки на руках определённого типа
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25k
ПаганецЪ Час назад
Чего так мелочиться? А почему сразу не на головы?
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1k
tonic_guru Час назад
А на голову себе они не пробывали одеть?:)
Ваще будет бомба:))))
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
А теперь покажите хотя бы 5 человек, которые с такими г@ндонами на руках по улицам ходили.
Мировая мода, это давно уже не про повседневность, а вообще непонятно про что
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35k
Опаньки 2 часа назад
ведь есть кретины, которые приходят на это посмотреть на показ... Сидят и на полном серьезе оценивают ...
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45k
Мойша 2 часа назад
Каждый модельер выгребывается в меру своего извращенного ума.
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14k
banzai7 2 часа назад
Это принять не могу. Буду их использовать по прежнему. Делать из них капитошки.
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8k
Copycat 2 часа назад
да какая это мода) это просто цирк

что бы такие как я сидели, смотрели и удивлялись "как же глупо это выглядит", "ого я думал глупей ничего не видел, а это новая планка глупости"
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