Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей

Чтобы не терять времени, слуги народа приняли закон сразу во втором и третьем чтении.
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании сразу во втором и третьих чтениях приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и ароматизированные жидкости к ним, в том числе не содержащие никотина. Помимо этого закон также направлен на ужесточение правил оборота электронных испарителей в России.
Законопроект предусматривает запрет на рекламу вейпов, скидки на них и открытую выкладку и демонстрацию в магазинах. Что касается последнего пункта, то теперь вейпы и ароматизированные жидкости можно будет продавать только в стационарных торговых точках — ярмарки, торговые автоматы, выставки и доставка исключаются.
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Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на защиту здоровья российских детей.
Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки
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И правильно! А то ишь чо выдумали - законы обсуждать?! Вот так надо:
Или это закон разъясняющий предыдущий закон. Чтоб изобразить бурную деятельность, а не обычное протирание штанов.