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Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей

Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей

Автор:
11 апреля 2023 16:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вейпы   Госдума   законопроект   запрет   здоровые   несовершеннолетние   никотин   
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Чтобы не терять времени, слуги народа приняли закон сразу во втором и третьем чтении.

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании сразу во втором и третьих чтениях приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и ароматизированные жидкости к ним, в том числе не содержащие никотина. Помимо этого закон также направлен на ужесточение правил оборота электронных испарителей в России.

Законопроект предусматривает запрет на рекламу вейпов, скидки на них и открытую выкладку и демонстрацию в магазинах. Что касается последнего пункта, то теперь вейпы и ароматизированные жидкости можно будет продавать только в стационарных торговых точках — ярмарки, торговые автоматы, выставки и доставка исключаются.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект направлен на защиту здоровья российских детей.


Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки

Источник:

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Метки: Вейпы   Госдума   законопроект   запрет   здоровые   несовершеннолетние   никотин   
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13  комментариев
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ruslan d Час назад
А раньше можно было ?
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adssaf afasffdsga Полчаса назад
Судя по статье, вейпы просто окончательно приравняли к сигарета - то есть, вот эти вот закрытые козырьки и прочее. Из статьи абсолютно не следует заголовок статьи. Так что либо надо оригинал читать(мб потом прочитаю, отпишусь), либо автор соврамши.
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15k
ss Полчаса назад
"Госдума на сегодняшнем пленарном заседании сразу во втором и третьих чтениях приняла..."
-
И правильно! А то ишь чо выдумали - законы обсуждать?! Вот так надо:

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59k
pynh Час назад
А бухло и сигареты как продают детям? Так и с этим будет. Захотят купить - купят.
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14k
Kucher Час назад
Что-то не понял. Вроде бы вейпы, наравне с сигаретами были ограничены к продаже.
Или это закон разъясняющий предыдущий закон. Чтоб изобразить бурную деятельность, а не обычное протирание штанов.
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37k
Александр Час назад
А до этого вейпы были разрешшены детям? Или как всегда бесполезный аппарат госдуры изобретает велосипелд, чтобы покказать кипучую деятельность?
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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Ego sum qui sum Час назад
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