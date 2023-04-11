Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании сразу во втором и третьих чтениях приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и ароматизированные жидкости к ним, в том числе не содержащие никотина. Помимо этого закон также направлен на ужесточение правил оборота электронных испарителей в России.



Законопроект предусматривает запрет на рекламу вейпов, скидки на них и открытую выкладку и демонстрацию в магазинах. Что касается последнего пункта, то теперь вейпы и ароматизированные жидкости можно будет продавать только в стационарных торговых точках — ярмарки, торговые автоматы, выставки и доставка исключаются.