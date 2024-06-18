Госдума в первом чтении одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Он должен вступить в силу в сентябре этого года.
В 65 субъектах страны уже действуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. В мае запрет решили распространить на всю территорию страны и подготовили законопроект.
Сегодня его рассмотрели. Перед этим спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в своём тг-канале:
О необходимости введения этих мер просят родители и учителя. Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.
Также Володин предложил депутатам «начать с себя» и запретить пить энергетики в Госдуме.
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После этого энергетические напитки убрали из думской столовой.
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Впрочем, глава пресс-службы ЦК КПРФ и депутат ГД Александр Ющенко считает, что парламентарии и так не злоупотребляют энергетическим зельем.
Повального употребления энергетиков в Думе не существует. Люди работают в Думе понимающие суть энергетиков, и возраст такой ещё. Ведь беда энергетиков в том, что они направлены на потребление молодежи, детей, как вкусный напиток, но все знают, что это вредный напиток, там огромное количество сахара и веществ, воздействующих на психику. Я могу сказать, что даже лимонадные напитки с сахаром тоже не пользуются большим спросом в ГД. Пьют воду, газированную, натуральную, кофе, чай и соки. Это что я вижу. В личной жизни вне стен Думы каждый сам несёт ответственность за своё здоровье.
Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним одобрили в первом чтении. После оконательного утверждения, он вступит в силу с 1 сентября этого года.
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Закон сохранения равновесия Вселенной (ну, или торгового оборота).