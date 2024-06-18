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Госдума в первом чтении одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума в первом чтении одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Автор:
18 июня 2024 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   законопроект   запрет   несовершеннолетние   энергетики   
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Он должен вступить в силу в сентябре этого года.

В 65 субъектах страны уже действуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. В мае запрет решили распространить на всю территорию страны и подготовили законопроект.

Сегодня его рассмотрели. Перед этим спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в своём тг-канале:

О необходимости введения этих мер просят родители и учителя. Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

Также Володин предложил депутатам «начать с себя» и запретить пить энергетики в Госдуме.

После этого энергетические напитки убрали из думской столовой.

Впрочем, глава пресс-службы ЦК КПРФ и депутат ГД Александр Ющенко считает, что парламентарии и так не злоупотребляют энергетическим зельем.

Повального употребления энергетиков в Думе не существует. Люди работают в Думе понимающие суть энергетиков, и возраст такой ещё. Ведь беда энергетиков в том, что они направлены на потребление молодежи, детей, как вкусный напиток, но все знают, что это вредный напиток, там огромное количество сахара и веществ, воздействующих на психику. Я могу сказать, что даже лимонадные напитки с сахаром тоже не пользуются большим спросом в ГД. Пьют воду, газированную, натуральную, кофе, чай и соки. Это что я вижу. В личной жизни вне стен Думы каждый сам несёт ответственность за своё здоровье.

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним одобрили в первом чтении. После оконательного утверждения, он вступит в силу с 1 сентября этого года.


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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   законопроект   запрет   несовершеннолетние   энергетики   
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7  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 58 минут назад
теперь заживём
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55
Анечка Минуту назад
А не проще убрать с производства,если это вредно? И вэйпы эти.
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3k
Звёздный странник 12 минут назад
Запретят одно, появится другое.
Закон сохранения равновесия Вселенной (ну, или торгового оборота).
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80
asrsim 45 минут назад
"там огромное количество сахара" и картинка с энергетиком без сахара вообще. А ещё можно кофе, чай, конфеты и много всего запретить. Почти любой продукт вреден, если его жрать тоннами.
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152k
parallax 58 минут назад
Лучше бы решили вопрос с конролем миграции. Энергетики могут и подождать.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3012 постов (2964 в горячем)

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