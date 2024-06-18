Госдума в первом чтении одобрила запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

В 65 субъектах страны уже действуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. В мае запрет решили распространить на всю территорию страны и подготовили законопроект.

Сегодня его рассмотрели. Перед этим спикер ГД Вячеслав Володин сообщил в своём тг-канале: