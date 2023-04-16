FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7133 поста • 1002 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года

Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года

Автор:
16 апреля 2023 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Вейпы   Госдума   депутаты   запрет   несовершеннолетние   сигареты   
874
2

Не дает покоя депутатам никотиносодержащая продукция. Если в прошлый раз они боролись с вейпами и жижей, то теперь решили пойти еще дальше.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга разработали законопроект о полном запрете употребления и продажи не только кальянов и вейпов, но и обычных сигарет россиянам, родившимся после 1 января 2011 года. Этот документ они планируют направить на обсуждение в Госдуму.


Основной целью этого законопроекта является повышение порога возраста курильщиков. Ну а компаниям, производящим табачную продукцию, депутаты предлагают поэтапно перепрофилироваться до 1 января 2088 года во что-нибудь полезное за счет госпрограмм.

Депутаты уверены, что в случае принятия этого закона уже к 2025 году молодежь сможет "встать на путь полного отказа от потребления табачной продукции в стране в долгосрочной перспективе".



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вейпы   Госдума   депутаты   запрет   несовершеннолетние   сигареты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
tamin Полчаса назад
Блин я не понимаю, там вообще олигофрены живут? Т.е. опыта запретов алкоголя не хватило за столько лет? Не работает это так. Ну запретил ты, а всем насрать. Только работой и пропагандой можно достичь этого, а так же предложением замены. Вот с алкоголем круто сделали по мне. действительно снижается кол-во людей, желающих пить. Ну так идите по этому пути и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 9 минут назад
Взять все и запретить!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 17 минут назад
Ну правильно все. Хотим победить курение, а его нужно побеждать - значит курение надо запретить, причем не подросткам, а вообще населению, рожденному после определенного года, тогда через 20-30 лет курящих не останется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Вовин 18 минут назад
никотин - один из самых сильных наркотиков , курящие и часа не могут прожить без него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 Полчаса назад
В Новой Зеландии уже давненько принят подобный закон. Наверно там "тоталитарный совок" и полное отсутствие либеральной мысли. Нет никакого понятия о свободах человека в проклятой коррумпированной Новой Зеландии.
Никак не иначе!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kleyman Полчаса назад
А смысл этого закона? У нас до 18 лет вроде как курить нельзя и так. Равно как и продавать школоте что-то для курения. Тем кто в 2011 году уродился, сейчас как раз 12.
А если подразумевается, что нельзя будет курить и по достижении совершеннолетия, так это уже нарушение прав человека.
Абсурдная затея, на мой взгляд исключительно для того, чтобы показать какие эти депутаты полезные и о народе заботящиеся.
Или кто-то из них всерьез считает, что табачное лобби даст им шанс его придавить? Да этих депутатов просто порешат и все. И никто никогда не найдет виновников.
Курить или нет, это личный выбор каждого. Я курил с 12 лет, в 23 бросил. На курильщиков и вейперов вообще пофиг, пока не пыхтят мне в лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 44 минуты назад
ну удачи им в очередном и изначально обреченном на провал мероприятии. думаю это уже не первый такой проект от дармоедов, по имитации бурной деятельности, чтобы показать что их не зря содержат за счет налогоплательщиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 48 минут назад
Законы - просто чудо, но надеяться на их исполнение не приходится. Вспомним, хотя бы, пресловутый "Закон о курении" и его исполнение.
Неподалёку от каждой школы стоят толпы детей обоих полов и всех возрастов, начиная со второклассников, курят на виду у всех, тут же швыряют окурки, пустые пачки и обёртки от "зажевать". Мимо проходят взрослые, но юные дымокуры прекрасно знают, что посторонний, да и не посторонний, взрослый им ничего не может сделать. Преподаватели и директора школ усиленно делают вид, будто не знают. что их воспитанники повально курят. В магазинах сигареты стыдливо прячут (в отличие от алкоголя!?) и, якобы, не продают несовершеннолетним. Но никто не задаётся вопросом: откуда тогда дети берут деньги на сигареты и где они берут саму эту отраву. Кто-то им это продаёт или передаёт? Таким образом, мерзкая привычка формируется, закрепляется и пресечь её уже трудно. И не только привычка вдыхать наркотик, но и привычка наплевать на окружающих, наплевать на запреты, и привычка безнаказанно гадить вокруг себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Давно пора всю эту дрянь запретить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73911



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам
В США выпустили сериал, посвящённый Екатерине II и темнокожим крестьянам
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Набирающие популярность в сообществах
Правила безопасной езды в условиях тумана
Правила безопасной езды в условиях тумана
Старый Mini превратили в гоночный автомобиль и выставили на продажу
Старый Mini превратили в гоночный автомобиль и выставили на продажу
Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов
Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Фотографии#шоу бизнес#знаменитости#интересное#аварии#картинки#Мемы#удивительно
#история#факты#подборка#дтп#автомир#актеры#автомобили#кино#Приколы#Жизнь
#Юмор#СССР#люди#животные#в мире#машина#забавно#комментарии#авто аварии#природа
Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов Китайцы представили серверный процессор в 4 раза мощнее аналогов конкурентов В Госдуме захотели запретить коллекторов в России В Госдуме захотели запретить коллекторов в России Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали Что курили, пока не появился табак и почему его запрещали В Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать В Думе заявили, что уезжающих за границу госслужащих надо чипировать «Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет «Хватит кошмарить людей»: в Госдуме хотят увеличить срок службы в армии до двух лет

На что жалуетесь?

Вернуться