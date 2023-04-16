Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года

Не дает покоя депутатам никотиносодержащая продукция. Если в прошлый раз они боролись с вейпами и жижей, то теперь решили пойти еще дальше.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга разработали законопроект о полном запрете употребления и продажи не только кальянов и вейпов, но и обычных сигарет россиянам, родившимся после 1 января 2011 года. Этот документ они планируют направить на обсуждение в Госдуму.
Основной целью этого законопроекта является повышение порога возраста курильщиков. Ну а компаниям, производящим табачную продукцию, депутаты предлагают поэтапно перепрофилироваться до 1 января 2088 года во что-нибудь полезное за счет госпрограмм.
Депутаты уверены, что в случае принятия этого закона уже к 2025 году молодежь сможет "встать на путь полного отказа от потребления табачной продукции в стране в долгосрочной перспективе".
Источник:
- В Госдуме захотели запретить коллекторов в России
- Жижи и вейпы - всё? В Госдуме решили судьбу электронных сигарет
- Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов для детей
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Никак не иначе!!!!
New Zealand's world-first smoking ban made viable by legal vaping, harm reduction advocates argue
As New Zealand passed a world-first smoking ban, experts have pointed to the "freely available vaping market" as part of the reason the ban is feasible.
А если подразумевается, что нельзя будет курить и по достижении совершеннолетия, так это уже нарушение прав человека.
Абсурдная затея, на мой взгляд исключительно для того, чтобы показать какие эти депутаты полезные и о народе заботящиеся.
Или кто-то из них всерьез считает, что табачное лобби даст им шанс его придавить? Да этих депутатов просто порешат и все. И никто никогда не найдет виновников.
Курить или нет, это личный выбор каждого. Я курил с 12 лет, в 23 бросил. На курильщиков и вейперов вообще пофиг, пока не пыхтят мне в лицо.
Неподалёку от каждой школы стоят толпы детей обоих полов и всех возрастов, начиная со второклассников, курят на виду у всех, тут же швыряют окурки, пустые пачки и обёртки от "зажевать". Мимо проходят взрослые, но юные дымокуры прекрасно знают, что посторонний, да и не посторонний, взрослый им ничего не может сделать. Преподаватели и директора школ усиленно делают вид, будто не знают. что их воспитанники повально курят. В магазинах сигареты стыдливо прячут (в отличие от алкоголя!?) и, якобы, не продают несовершеннолетним. Но никто не задаётся вопросом: откуда тогда дети берут деньги на сигареты и где они берут саму эту отраву. Кто-то им это продаёт или передаёт? Таким образом, мерзкая привычка формируется, закрепляется и пресечь её уже трудно. И не только привычка вдыхать наркотик, но и привычка наплевать на окружающих, наплевать на запреты, и привычка безнаказанно гадить вокруг себя.
- вот ты сравнил тоже. Это же другое понимать надо. Это же традиции и скрепы - употребление наркотического вещества алкоголь. «Веселие Руси есть пити, не можем без того быти» .
Вот когда на другую чашу весов, против прибыли наконец то положат жизни людей, тогда может быть такая инициатива и пройдёт. А пока - карман дороже.
В Н.Зеландии такой закон приняли. Стоило б, в этом вопросе, с них пример взять.
Думаете за счет чего она бесплатная? На 70% - акцизы на табак и алкоголь!