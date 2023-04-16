Депутаты решили запретить курить подросткам, рождённым после 2011 года

Депутаты Законодательного собрания Петербурга разработали законопроект о полном запрете употребления и продажи не только кальянов и вейпов, но и обычных сигарет россиянам, родившимся после 1 января 2011 года. Этот документ они планируют направить на обсуждение в Госдуму.

Основной целью этого законопроекта является повышение порога возраста курильщиков. Ну а компаниям, производящим табачную продукцию, депутаты предлагают поэтапно перепрофилироваться до 1 января 2088 года во что-нибудь полезное за счет госпрограмм.