Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей

Его внесли на рассмотрение в Госдуму в прошлом году, но пока ещё дорабатывают и обсуждают. А депутат Аиткулова даёт интервью и рассказывает, как виноват в том, что молодёжь не хочет активно заниматься продолжением рода. По её мнению - это разные сайти и паблики в соцсетях. А также мемы.

Когда говоришь с молодёжью, они: ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей. Мы в этом не видим проблем. Когда начинаешь погружаться в эту тему, я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой, здесь надо понимать, что это не какая-то история, которая спонтанно возникла, что кто-то захотел написать «а давайте жить хорошо и без детей», какие-то такие единичные истории. На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ, сознательно продвигаемая такая история.

Если посмотрите те группы, которые есть в «ВКонтакте», там очень тонкая грань между чайлдфри, то есть нежеланием иметь семью, иметь детей, и чайлдхейт — когда говорят: убивайте своих детей. Посмотрев эти сайты, я понимаю, что они предназначены, как раз наш законопроект о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребёнка, подростков идет через мемы, какие-то весёлые картинки, это надо увидеть. Сознательно в это взрослые не погружаются, не смотрят, и через таргет мы туда никогда не попадём. Это конкретно работают с этой аудиторией.