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Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей

Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей

Автор:
30 ноября 2023 14:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Эльвира Аиткулова   депутат   законопроект   запрет   пропаганда   чайлдфри   
1479
4

Разгадка феномена чайлдфри найдена. Но звучит она необычно.

Член комитета Госдумы по просвещению и кандидат филологических наук - Эльвира Аиткулова. Один из авторов законопроекта о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри - отказа заводить детей.

Его внесли на рассмотрение в Госдуму в прошлом году, но пока ещё дорабатывают и обсуждают. А депутат Аиткулова даёт интервью и рассказывает, как виноват в том, что молодёжь не хочет активно заниматься продолжением рода. По её мнению - это разные сайти и паблики в соцсетях. А также мемы.

Когда говоришь с молодёжью, они: ну, да, а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей. Мы в этом не видим проблем. Когда начинаешь погружаться в эту тему, я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой, здесь надо понимать, что это не какая-то история, которая спонтанно возникла, что кто-то захотел написать «а давайте жить хорошо и без детей», какие-то такие единичные истории. На самом деле, это тоже, как и ЛГБТ, сознательно продвигаемая такая история.

Если посмотрите те группы, которые есть в «ВКонтакте», там очень тонкая грань между чайлдфри, то есть нежеланием иметь семью, иметь детей, и чайлдхейт — когда говорят: убивайте своих детей. Посмотрев эти сайты, я понимаю, что они предназначены, как раз наш законопроект о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребёнка, подростков идет через мемы, какие-то весёлые картинки, это надо увидеть. Сознательно в это взрослые не погружаются, не смотрят, и через таргет мы туда никогда не попадём. Это конкретно работают с этой аудиторией.

Депутату задали резонный вопрос - возможно, нужно не столько запрещать, блокировать и администрировать, а пропагандировать семью и рождение детишек? Когда это не обуза, а радость и продолжение рода. И она посчитала, что нужно и администрировать нежелательный контент, и пропагандировать позитивный взгляд на семью. Хотелось бы услышать, как планируется администрировать мемы? Было бы очень интересно.

Надо работать и в том, и в другом направлении. С одной стороны, чтобы минимизировать количество этого негативного контента, обязательно надо, и администрировать здесь, потому что когда заходишь на эти сайты и понимаешь, что это всё в открытом доступе, честно говоря, закономерно возникает вопрос, а почему не закрывают эти сайты? Потому что они откровенно в принципе человеконенавистнические. Не только в отношении семьи абстрактной, а конкретно людей. Это первое.

И второе, по поводу альтернативы. Да, здесь нам надо думать об альтернативе и позитивном образе семьи.

Она добавила, что те, кто качает тему чайлдфри, делает это профессионально. А вот с позитивным образом семьи - тут медийщикам ещё надо будет поработать.

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Метки: Госдума   Эльвира Аиткулова   депутат   законопроект   запрет   пропаганда   чайлдфри   
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14  комментариев
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6k
Alex 39 минут назад
Очередная ТП
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2k
Илья 50 секунд назад
Из за депутатов ГД люди не хотят заводить детей. Просто страшно детей в этот мир рожать где такие депутаты правят.
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4
Дмитрий Бояринцев Минуту назад
А может для начала государство начнет думать о людях, уберет болт, который на них положило...
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91k
7guest 2 минуты назад
А как же "Никто не просил Вас рожать!"
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18k
Голос Вселенной 13 минут назад
Может, начать с малого - начать создавать инфраструктуру, направленную на воспитание детей? ДЛЯ ДЕТЕЙ?!
Не буду далеко ходить. Вот у меня район, мой ЖК, Въехали туда в 2017. Дочь пошла в садик в 2018м - в СОСЕДНИЙ ЖК. В нашем садика тогда еще не было. В 2019м пошла в школу - тоже в соседний ЖК, школы в нашем тогда не было. Школа была переполнена в разы. Там даже учительские комнаты переоборудовали в классы!
В 2020-м у нас открыли школу в нашем ЖК. Дочь перевелась вместе со всем классом в нашу НОВУЮ школу. Также в школу напихали и других детей с округи - а больше некуда, ШКОЛ НЕТ! Сейчас уже третий год наша школа перегружена, учатся в две смены.
При этом в нашем районе в настоящее время строятся еще ТРИ ЖК. Школ там пока нет и не видно. Зато дома растут, как грибы... Куда, КУДА пойдут учиться дети, которые там будут жить? Естесно - в нашу школу. Просто потому, что ну нет вокруг близко других школ! 3-4 года придется терпеть, пока в тех ЖК построят свои школы.
Будь я молодым специалистом, переехав вот в такой ЖК, о каких детях я буду думать??? Зачем эта ж0па, когда без нее легче?!
Отдельная тема про автомобили... после 19 часов поставить автомобиль просто негде! Это другая тема, но напрямую связана с детьми - тяжело растить ребенка без машины! А если детей двое-трое?! Кто к этому будет стремиться???
Вокруг в пешей доступности нет ни бассейнов, ни стадионов, ни залов, ничего! Чтобы зимой покататься на коньках в выходной, мы либо едем (опять-таки на авто!) полчаса в другой район в ледовый дворец.
Я могу бесконечно говорить об этом! И не только я, а 90% таких, как я! 9 из 10 будет, что на эту тему сказать!
(район в Новой Москве)
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1k
Шершень Полчаса назад
Интересно послушать рассуждения всяких чиновников и депутатов, которые уже обеспечены жильем и доходом выше необходимого, о недостаточном количестве рождаемости в стране. Возникает несколько вопросов к ним: Сколько детей конкретно у Вас? Где они учатся и живут? Если, на вашем примере, так сделают все граждане страны, там кто-нибудь останется?
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13k
ron Полчаса назад
дайте деняк на борьбу с профессиональным чайлфри... )))
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
"Разгадка феномена чайлдфри найдена. Но звучит она необычно."
Чего здесь необычного? "Виноват интернет" (а раньше радио, телевизор, мультфильмы и т. д.) - самая банальная и примитивная мысль.
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217
ruslan d 47 минут назад
Да у народа денег нет на детей и еще девочки многие хотят карьеру делать , вот и причины ...
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217
ruslan d Влад Полчаса назад
Ну лучше как в бедных странах плодить толпы детей , которые по итогу становятся бандосами и проститутками ?
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August

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