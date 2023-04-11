Более 20 высокопоставленных ростовских полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

По предварительным данным, "стражи порядка" с 2015 года собирали дань с бизнесменов.
В Ростовской области возбуждено более 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества, задержаны более 20 высокопоставленных сотрудников полиции, сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, полицейские брали взятки от бизнесменов, осуществлявших торговлю в сфере потребительского рынка. Речь, судя по всему, идёт о владельцах незаконно установленных киосков и прочих "шаурмячных". Получая "взносы" от трёх до пятидесяти тысяч рублей в месяц, полицейские обеспечивали неприкосновенность предпринимателей и их имущества.
Сообщается, что преступная группа была организована в 2015 году бывшим заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрием Рыбалко. Именно он руководил ОПГ и установил обязательный платёж (3-50 тысяч рублей), который формировался исходя из количества торговых помещений у того или иного торговца.
Помимо Рыбалко задержаны действующие сотрудники органов — руководитель отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие сотрудники, занимающие важные посты в различных подразделениях местного МВД.
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Пресс-служба СКР сообщает, что за годы работы преступная группа получила взятки как минимум на 25 миллионов рублей. Однако следствие только началось. Известно, что в Ростовской области уже проведено 85 обысков как в домах, так и на местах службы подозреваемых.
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А если кто помнит, "Партизаны" боролись с ментовским беспределом, с созданием ментовского ОПГ, крышеванием наркоторговли и т.д.
Т.е. все таки может не те люди были у власти в России все это время?
30 лет живем в стране, где все перевернулось с ног на голову, черное стало белым и наоборот.
Выходим из сумрака? Не поздно ли...
А что, так нельзя было?
Наши люди в булочную на «Порше Кайен» не ездят?
Во время операции бойцы спецподразделения перепутали два «Порше Кайен» и отлупили ни в чем не повинных людей
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когда в борделе нет порядка меняют девочек, а не переименовывают бордель