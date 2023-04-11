Более 20 высокопоставленных ростовских полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

В Ростовской области возбуждено более 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества, задержаны более 20 высокопоставленных сотрудников полиции, сообщает Следственный комитет России.



По данным следствия, полицейские брали взятки от бизнесменов, осуществлявших торговлю в сфере потребительского рынка. Речь, судя по всему, идёт о владельцах незаконно установленных киосков и прочих "шаурмячных". Получая "взносы" от трёх до пятидесяти тысяч рублей в месяц, полицейские обеспечивали неприкосновенность предпринимателей и их имущества.