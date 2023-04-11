FISHKINET
Сообщество Криминал 1773 поста • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Более 20 высокопоставленных ростовских полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

Более 20 высокопоставленных ростовских полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

Автор:
11 апреля 2023 14:41
Сообщество : Криминал
Метки: СК   коррупция   обыски   опг   полицейские   предприниматели   ростов   
2272
2
1

По предварительным данным, "стражи порядка" с 2015 года собирали дань с бизнесменов.

В Ростовской области возбуждено более 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества, задержаны более 20 высокопоставленных сотрудников полиции, сообщает Следственный комитет России.


По данным следствия, полицейские брали взятки от бизнесменов, осуществлявших торговлю в сфере потребительского рынка. Речь, судя по всему, идёт о владельцах незаконно установленных киосков и прочих "шаурмячных". Получая "взносы" от трёх до пятидесяти тысяч рублей в месяц, полицейские обеспечивали неприкосновенность предпринимателей и их имущества.

Сообщается, что преступная группа была организована в 2015 году бывшим заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрием Рыбалко. Именно он руководил ОПГ и установил обязательный платёж (3-50 тысяч рублей), который формировался исходя из количества торговых помещений у того или иного торговца.

Помимо Рыбалко задержаны действующие сотрудники органов — руководитель отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие сотрудники, занимающие важные посты в различных подразделениях местного МВД.

Пресс-служба СКР сообщает, что за годы работы преступная группа получила взятки как минимум на 25 миллионов рублей. Однако следствие только началось. Известно, что в Ростовской области уже проведено 85 обысков как в домах, так и на местах службы подозреваемых.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: СК   коррупция   обыски   опг   полицейские   предприниматели   ростов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Вовака 2 часа назад
Да любое ГУ или УВД ( а также МО, ФСИН и любое другое гос учреждение) берите и сажайте начальничков целиком, не ошибётесь. Именно начальничков, на средних и младших делается показатель по борьбе с коррупцией, те кто остался +,- "честные".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
harlamov 21 минуту назад
Один из Приморских партизан, кстати, погиб недавно на СВО.
А если кто помнит, "Партизаны" боролись с ментовским беспределом, с созданием ментовского ОПГ, крышеванием наркоторговли и т.д.
Т.е. все таки может не те люди были у власти в России все это время?
30 лет живем в стране, где все перевернулось с ног на голову, черное стало белым и наоборот.
Выходим из сумрака? Не поздно ли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
harlamov Полчаса назад
Менты по все России удивились.
А что, так нельзя было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей Полчаса назад
25 миллионов рублей за все годы на 20+ высокопоставленных лиц МВД? Полковник Захарченко смеется над вами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Григорий 38 минут назад
Вот когда начнут конфисковывать все, что не смогли обосновать зарплатой, то будет тема, а так ни о чем побухтели и разошлись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
User_1923894 57 минут назад
Где Приговоры Суда с Вышкой? Менты россии сейчас Хуже Бандитов. У Бандосов корочек нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema Час назад
Слово то бл@дь вставили "ЗАПОДОЗРИЛИ" тут и подозревать не надо,бардак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Могвай Час назад
Опять должность поменяют, скажут ата-та и все?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex Час назад
вот жешь ляди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МихА Час назад
Менты тот же рэкет,,, все подразделения берут каждый в своей сфере деятельности... Не жить же на зарплату...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий Час назад
Да ну нет)) не может такого быть, чтобы сотрудники правопорядка...не верю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, всё - прощайте, золотые унитазы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saplus 2 часа назад
Господь велел делиться. Вот не поделишься - тебя показательно накроют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Евгений Ковалёв 2 часа назад
Глубже надо копать и повсеместно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
никогда такого не было и вот опять...
когда в борделе нет порядка меняют девочек, а не переименовывают бордель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

145566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
Набирающие популярность в сообществах
Автобус без водителя задавил людей в Казахстане
Автобус без водителя задавил людей в Казахстане
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют и …кстати, ещё…
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Депутат со свитой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#интересно#аварии#позитив#СССР#фильм#драка#Мемы
#Юмор#автомобили#история#дтп#авто аварии#шоу бизнес#Фотографии#люди#полиция#Приколы
#интересное#автомир#машина#животные#кино#подборка#факты#Ynews#картинки#Разное
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий «Там все в доле»: глава ХМАО проговорилась о коррупции при строительстве «Там все в доле»: глава ХМАО проговорилась о коррупции при строительстве В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений Снежный апокалипсис: трасса М-4 «Дон» встала в пробке, введён режим ЧС Снежный апокалипсис: трасса М-4 «Дон» встала в пробке, введён режим ЧС

На что жалуетесь?

Вернуться