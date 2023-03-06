В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса

Обвиняемый в убийстве решил доказать, что совершил преступление не умышленно, а действуя в рамках самообороны. Эпистолярный жанр показался Пересадько А.С. не вполне убедительным и заключённый дополнил объяснение рисунками.
Житель города Шахты в марте 2019 года на летней кухне выпивал со своим другом Крутиковым. Как это часто бывает, алкоголь развязал мужчинам язык, и в разговоре приятель назвал Пересадько "каблуком". Разговор перешёл в ссору, и Пересадько решил отомстить за поруганную честь. Он схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в шею и в голову. После закопал труп на грядках.
Вину Пересадько суд доказал и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Тот понял, что это очень длинный срок, и решил подать апелляцию, однако дело осталось без изменений.
Тогда осуждённый подумал, что немного креатива не повредит и проиллюстрировал жалобу картинками. В СМИ сообщают, что жалобу приняли и будут рассматривать её в областном суде.
Интересно, оценят ли столь скрупулёзную работу и творческий подход граждане судьи?
Источник:
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