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В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса

В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса

Автор:
06 марта 2023 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: апелляционная жалоба   заключенный   картинки   комикс   креатив   ростов   суд   
1290
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Обвиняемый в убийстве решил доказать, что совершил преступление не умышленно, а действуя в рамках самообороны. Эпистолярный жанр показался Пересадько А.С. не вполне убедительным и заключённый дополнил объяснение рисунками.

Житель города Шахты в марте 2019 года на летней кухне выпивал со своим другом Крутиковым. Как это часто бывает, алкоголь развязал мужчинам язык, и в разговоре приятель назвал Пересадько "каблуком". Разговор перешёл в ссору, и Пересадько решил отомстить за поруганную честь. Он схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в шею и в голову. После закопал труп на грядках.

Вину Пересадько суд доказал и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Тот понял, что это очень длинный срок, и решил подать апелляцию, однако дело осталось без изменений.

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Тогда осуждённый подумал, что немного креатива не повредит и проиллюстрировал жалобу картинками. В СМИ сообщают, что жалобу приняли и будут рассматривать её в областном суде.



Интересно, оценят ли столь скрупулёзную работу и творческий подход граждане судьи?

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Метки: апелляционная жалоба   заключенный   картинки   комикс   креатив   ростов   суд   
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4  комментария
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52k
dima423 2 часа назад
полна земля русская талантами)
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33k
russger 36 минут назад
За оскорбление "каблук" убить человека, а потом комиксы рисовать? Маловато дали
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1k
roman-delisov 40 минут назад
А труп потом он закопал тоже в целях самообороны?
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326
ruslan d 2 часа назад
Креативный какой ...
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