В Ростове заключенный подал апелляционную жалобу в виде комикса

Житель города Шахты в марте 2019 года на летней кухне выпивал со своим другом Крутиковым. Как это часто бывает, алкоголь развязал мужчинам язык, и в разговоре приятель назвал Пересадько "каблуком". Разговор перешёл в ссору, и Пересадько решил отомстить за поруганную честь. Он схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в шею и в голову. После закопал труп на грядках.



Вину Пересадько суд доказал и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Тот понял, что это очень длинный срок, и решил подать апелляцию, однако дело осталось без изменений.