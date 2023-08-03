Лейкохлоридий парадоксальный – безликий монстр, создающий выдающихся зомби

При этом лейкохлоридий парадоксальный ещё и наделяет своего зомби-носителя способностью регенерировать. Это нужно, чтобы расселить как можно большее количество личинок. Поэтому жуткие рожки отрастают снова и снова. Но ничто не вечно в подлунном мире. И в результате бедняжка всё равно гибнет от истощения.