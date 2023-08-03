Лейкохлоридий парадоксальный – безликий монстр, создающий выдающихся зомби

Созданий, вызывающих умиление, в природе много. Есть те, что выглядят грозными и опасными. Но одни из самых поразительных – невидимые. Подобно монструозным кукловодам, они управляют другими существами, полностью подчиняя их своей воле.
Наглядное тому подтверждение – лейкохлоридий парадоксальный. Это паразит, который живёт в кишечнике птиц – представителей воробьиных. Но то, каким путём он попадает в конечный пункт обитания, заслуживает фильма ужасов или хотя бы книги.
Личинки лейкохлоридия попадают на листья и траву вместе с помётом заражённых птиц. По которым ползают себе тихонечко ничего не подозревающие улитки. Верша свою бесконечную улиточью трапезу. И, сами того не подозревая, поедая вместе с сочной зеленью новых обитателей своего организма.
В тушке брюхоногого начинает развиваться личинка мирацидий. Которая затем образует спороцисту – мешочек, наполненный целой кучей маленьких личинок, напоминающих по виду полноценного червя.
Мерзкие оккупанты расползаются по всему улиточному организму, пока не добираются до рожек. Те удлиняются, утолщаются и превращаются в жуткие психоделического вида наросты, которые живут своей жизнью.
Но это ещё не самая страшная часть трансформации. Улитки – существа пугливые и скрытные. При малейшей угрозе прячутся в раковину. А парадоксальный паразит полностью подчиняет их своей волей, заставляя выползать на хорошо освещённые участки. Где их видят птицы и быстро откусывают выдающиеся отростки, принимая зелёные рожки за нежных мягких гусениц. Бинго: паразит попал по месту назначения.
При этом лейкохлоридий парадоксальный ещё и наделяет своего зомби-носителя способностью регенерировать. Это нужно, чтобы расселить как можно большее количество личинок. Поэтому жуткие рожки отрастают снова и снова. Но ничто не вечно в подлунном мире. И в результате бедняжка всё равно гибнет от истощения.
Но судьба промежуточного звена безэмпатичный парадокс интересует мало. Сотни новых личинок уже притаились в траве и потирают несуществующие лапки в ожидании очередных ничего не подозревающих жертв.
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