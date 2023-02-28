Поскакушки – выносливые обитатели слюнного царства

Наверняка вам доводилось видеть на траве и цветах странную пенную субстанцию, напоминающую мыльную пену или обычный плевок, который по каким-то причинам не засох. Оказывается, это пенное царство обитаемо, да ещё и жители в нём очень непростые.
Англичане называют этих насекомых фрогхопперы, то есть что-то типа лягушек-поскакушек. Хотя в реальности им больше подошло бы название типа мега-козявок. Потому что ресурсы церкоподовых поистине невероятные. Маленькая козявка способна пережить нагрузку, в десятки раз превышающую ту, что испытывают космонавты при взлёте.
Эти маленькие на вид безголовые попрыгуньи в родстве с тлёй и цикадами. Но родство очень условное, поскольку группа ушла в самостоятельное плавание очень давно, эдак в юрском периоде. И за это время успела размножиться аж до трёх тысяч видов и расскакаться по всему миру.
Представители церкоподовых – гении маскировки и превосходно сливаются с местностью, изображая из себя веточки, почки, песчинки, сучки. Несмотря на разницу в экстерьере, объединяет прыгунов диета: они буквально тянут соки из растений, а некоторые так ещё и злостные вредители – не просто сосут жизнь, но и убивают. Впрочем, а как иначе, если природа не сочла нужным наделить церкоподов устрашающими и полезными девайсами типа зубов, жала, клешней. И приходится выкручиваться с помощью имеющегося функционала – всё той же маскировки.
Надо сказать, что попрыгушечные личинки – это одни сплошные желудки. И постоянно хотят есть. Вечно голодны и молодые особи, которые в рационе привередливы и капризны и изволят потреблять лишь тот сок, что идёт от корней к листьям. Он реально живительный, с высоким содержанием солей и минимумом органики.
Потреблять его надо много, а чтобы излишки не пропадали, личинки научились преобразовывать жидкость, прогоняемую через организм, в ту самую «слюну», которую часто можно видеть на растениях. Они прячутся внутрь пузырькового кокона. От голодных хищников такое одеяло не защитит, зато в нём тепло и уютно.
Подросшая личинка приобретает лапки и крылья. Теперь необходимость прятаться у церкоподов отсутствует. И от опасностей они просто смело линяют. Да ещё как – гигантскими прыжками в высоту. Насекомыш легко взмывает в воздух на высоту 70 см. Это равносильно тому, как если бы человек подскочил метров эдак на 150-170. С места.
Колоссальную силу попрыгушкам обеспечивают особые лапки. А при прыжке достигается фантастическое ускорение, перегрузка при котором достигает 550 G. Для сравнения: аварийный спуск легендарного космического корабля класса «Союз» – порядка 25 G.
Как эти существа ухитряются спокойно переносить колоссальные перегрузки – неизвестно. Церкоподы всем довольны, сидят себе до поры в слюнявом коконе, а потом улепётывают от проблем и вопросов семимильными прыжками, совершенно не заботясь о том, что какие-то там человечки хотят заполучит хотя бы малую часть возможностей этих козявок.
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