Поскакушки – выносливые обитатели слюнного царства

Представители церкоподовых – гении маскировки и превосходно сливаются с местностью, изображая из себя веточки, почки, песчинки, сучки. Несмотря на разницу в экстерьере, объединяет прыгунов диета: они буквально тянут соки из растений, а некоторые так ещё и злостные вредители – не просто сосут жизнь, но и убивают. Впрочем, а как иначе, если природа не сочла нужным наделить церкоподов устрашающими и полезными девайсами типа зубов, жала, клешней. И приходится выкручиваться с помощью имеющегося функционала – всё той же маскировки.