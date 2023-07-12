В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя

Паразит появился под кожей пациента после укуса комара. Плюс одна фобия.
Житель Новороссийска обратился к врачам с жалобой на болезненную припухлость на лбу. Медики заподозрили гнойное воспаление, поэтому пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии и вскрыли фурункул.
Оказалось, что припухлость появилась из-за присутствия под кожей паразита - 15-сантиметровый червь поселился в подкожно-жировой клетчатке после укуса комара.
Специалисты отмечают, что симптомы дирофиляриоза схожи с симптомами гнойно-воспалительных процессов, и, учитывая длительность инкубационного периода паразитов, поставить верный диагноз можно лишь, сделав УЗИ или как в этом случае в Новороссийске - постфактум, после вскрытия "гнойника".
Еще недавно дирофиляриоз был редок у людей, однако с изменением климата заболевание может стать более частым - считают медики горбольницы №.1 г. Новороссийска.
Хирург, оперировавший пациента, отметил, что «разносчиками дирофиляриоза являются комары. Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку». К сожалению, невозможно избавиться от паразита иначе как хирургическим путём. Что касается прооперированного, он чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное долечивание.
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И если уж в фильме эта сцена смотрелась жутко, то даже боюсь представить как это выглядит в реальности.
Да после таких новостей хрен уснёшь, пока не перебьёшь всех этих насекомых в доме.
Надо срочно запасаться всякими спреями от комаров, антимоскитными лампочками и электрическими мухобойками. Как говорится: "Бережёного Бог бережёт".