В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя

Хирург, оперировавший пациента, отметил, что «разносчиками дирофиляриоза являются комары. Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку». К сожалению, невозможно избавиться от паразита иначе как хирургическим путём. Что касается прооперированного, он чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное долечивание.