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В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя

В Новороссийске из головы мужчины достали 15-сантиметрового червя

Автор:
12 июля 2023 08:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Ynews   дирофиляриоз   комар   новороссийск   операция   паразит   укус комара   червь   
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Паразит появился под кожей пациента после укуса комара. Плюс одна фобия.

Житель Новороссийска обратился к врачам с жалобой на болезненную припухлость на лбу. Медики заподозрили гнойное воспаление, поэтому пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии и вскрыли фурункул.


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Оказалось, что припухлость появилась из-за присутствия под кожей паразита - 15-сантиметровый червь поселился в подкожно-жировой клетчатке после укуса комара.



Специалисты отмечают, что симптомы дирофиляриоза схожи с симптомами гнойно-воспалительных процессов, и, учитывая длительность инкубационного периода паразитов, поставить верный диагноз можно лишь, сделав УЗИ или как в этом случае в Новороссийске - постфактум, после вскрытия "гнойника".



Еще недавно дирофиляриоз был редок у людей, однако с изменением климата заболевание может стать более частым - считают медики горбольницы №.1 г. Новороссийска.


Хирург, оперировавший пациента, отметил, что «разносчиками дирофиляриоза являются комары. Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку». К сожалению, невозможно избавиться от паразита иначе как хирургическим путём. Что касается прооперированного, он чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное долечивание.

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Метки: Ynews   дирофиляриоз   комар   новороссийск   операция   паразит   укус комара   червь   
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6  комментариев
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591k
АРОН Час назад
Мы удалили у пациента дирофилярию из придатка яичка.
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36k
russger 7 минут назад
Спасибо. Аппетитненько и совсем не страшно, пойду комарих покормлю
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24k
pssst 8 минут назад
А есть еще такая замечательная живность - овод...
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610
Звёздный князь 38 минут назад
Напомнило сцену из фильма "Джунгли" 2017 года с Дэниелом Рэдклиффом. Там персонажу тоже под кожу лба паразит забрался через рану, которую он получил ударившись о речные камни. А потом, когда на месте раны появилась шишка, то он сам себе её разрезал, думая что там просто жидкость скопилась, а в итоге выдавил этого паразита.
И если уж в фильме эта сцена смотрелась жутко, то даже боюсь представить как это выглядит в реальности.
Да после таких новостей хрен уснёшь, пока не перебьёшь всех этих насекомых в доме.
Надо срочно запасаться всякими спреями от комаров, антимоскитными лампочками и электрическими мухобойками. Как говорится: "Бережёного Бог бережёт".
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
У кого черви в голове, у кого тараканы...
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