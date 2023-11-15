Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей

Не только кукушка прославилась способностью сваливать воспитание своих отпрысков на совершенно чужих посторонних птиц. Эта милая скромница проделывает аналогичный финт с завидной виртуозностью.
Голубянка Икар – милое скромное создание. Эдакая воздушная фея мира насекомых с нежной расцветкой трепещущих крылышек. Которую заботит только поиск нектара.
Но в душе она самая настоящая шпионка, к тому же ещё и мошенница. И если перевести все её проделки на язык человеческого Уголовного кодекса, то свободы бы это трогательное существо лишилось не на один год.
После спаривания голубокрылых самцов и коричневато-рыжих самок последние откладывают яйца, отдавая преимущество бобовым растениям. Личинки тихонько сидят в листьях, жуют их и набираются сил. После третьей линьки выпускают прочную шёлковую нить и в лучших традициях Тома Круза пикируют на землю.
Где царит жизнь и полно опасностей. В лице, к примеру, вездесущих и всеядных муравьёв, которым лишняя мягкая гусеничка точно пригодится в качестве источника белка. Они хватают свежевылупившуюся голубянку и тащат в муравейник. Но не на предмет сожрать. Хитрая беспризорница выделяет дорзальной нектароносной железой сладкую жидкость. Которую мураши воспринимают как запах муравьиных личинок.
Растроганные насекомые незамедлительно доставляют якобы потеряшку домой, где у той начинается райская жизнь. Еда только лучшая и по первому требованию. Уход, тепло, защита и всё такое. Добродушные муравьи так и не узнают, что между делом коварная лазутчица подъедает их же собственные личинки.
Так некрасиво поступать с гостеприимными хозяевами заставляет инстинкт выживания. Дело в том, что на голубянок ведёт охоту оса-ихневмон – паразит, откладывающий в гусениц свои яйца. Даже в муравейник может пробраться, почуяв объект и усыпив бдительность охраны уже своими феромонами.
Но под раздачу попадают единицы. Остальные благополучно доживают до весны, окукливаются и к наступлению лета благополучно покидают гостеприимный дом.
Впрочем, муравьи тоже не дураки. И постепенно стали менять запах личинок, чтобы не растить в ущерб своим детям чужих агрессоров. Голубянки бросились догонять, менять свой и даже научились имитировать звуки матки муравьёв. В общем, битва продолжается. И, видимо, победителей в ней не будет.
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