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Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей

Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей

Автор:
15 ноября 2023 13:35
Сообщество : Животные
Метки: выживание   голубянка Икар   запах   личинка   муравей   насекомое   паразит   природа   приспособление   феромон   
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Не только кукушка прославилась способностью сваливать воспитание своих отпрысков на совершенно чужих посторонних птиц. Эта милая скромница проделывает аналогичный финт с завидной виртуозностью.

Голубянка Икар – милое скромное создание. Эдакая воздушная фея мира насекомых с нежной расцветкой трепещущих крылышек. Которую заботит только поиск нектара.

Но в душе она самая настоящая шпионка, к тому же ещё и мошенница. И если перевести все её проделки на язык человеческого Уголовного кодекса, то свободы бы это трогательное существо лишилось не на один год.

После спаривания голубокрылых самцов и коричневато-рыжих самок последние откладывают яйца, отдавая преимущество бобовым растениям. Личинки тихонько сидят в листьях, жуют их и набираются сил. После третьей линьки выпускают прочную шёлковую нить и в лучших традициях Тома Круза пикируют на землю.

Где царит жизнь и полно опасностей. В лице, к примеру, вездесущих и всеядных муравьёв, которым лишняя мягкая гусеничка точно пригодится в качестве источника белка. Они хватают свежевылупившуюся голубянку и тащат в муравейник. Но не на предмет сожрать. Хитрая беспризорница выделяет дорзальной нектароносной железой сладкую жидкость. Которую мураши воспринимают как запах муравьиных личинок.

Растроганные насекомые незамедлительно доставляют якобы потеряшку домой, где у той начинается райская жизнь. Еда только лучшая и по первому требованию. Уход, тепло, защита и всё такое. Добродушные муравьи так и не узнают, что между делом  коварная лазутчица подъедает их же собственные личинки.

Так некрасиво поступать с гостеприимными хозяевами заставляет инстинкт выживания. Дело в том, что на голубянок ведёт охоту оса-ихневмон – паразит, откладывающий в гусениц свои яйца. Даже в муравейник может пробраться, почуяв объект и усыпив бдительность охраны уже своими феромонами.

Но под раздачу попадают единицы. Остальные благополучно доживают до весны, окукливаются и к наступлению лета благополучно покидают гостеприимный дом.

Впрочем, муравьи тоже не дураки. И постепенно стали менять запах личинок, чтобы не растить в ущерб своим детям чужих агрессоров. Голубянки бросились догонять, менять свой и даже научились имитировать звуки матки муравьёв. В общем, битва продолжается. И, видимо, победителей в ней не будет.

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Метки: выживание   голубянка Икар   запах   личинка   муравей   насекомое   паразит   природа   приспособление   феромон   
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