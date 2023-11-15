Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей

Но в душе она самая настоящая шпионка, к тому же ещё и мошенница. И если перевести все её проделки на язык человеческого Уголовного кодекса, то свободы бы это трогательное существо лишилось не на один год.

После спаривания голубокрылых самцов и коричневато-рыжих самок последние откладывают яйца, отдавая преимущество бобовым растениям. Личинки тихонько сидят в листьях, жуют их и набираются сил. После третьей линьки выпускают прочную шёлковую нить и в лучших традициях Тома Круза пикируют на землю.