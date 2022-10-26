Фото, которые и пугают, и просвещают

Разнообразие природных явлений поражает и удивляет. Особенно тех, что не являются результатом мистификации, а представляют собой самые обычные объясненные с позиции науки и логики.
Только в нашей стране по статистике бесследно исчезает 20 тыс. человек каждый год. Соответственно, в масштабах мира эта цифра значительно больше. На этой карте пещерных систем США запечатлены места, где чаще всего пропадают люди. Застревают в узких местах или теряются в темноте, будучи не в состоянии отыскать выход.
Человеческий мозг и его возможности – область мало изученная. И болезнь Альцгеймера – разновидность деменции, при которой мозг постепенно утрачивает возможность запоминать и распознавать, очень страшная штука.
На фото автопортреты американского художника Уильяма Утермолена, написанные в разные годы. По мере развития болезни мужчина терял главное, что умел и любил – умение рисовать.
Мамаши этого членистоногого некоторое время таскают детенышей на спине. Но не только в целях защиты потомства, а и как стратегический запас. В чрезвычайной ситуации скорпион может снять одного со спины и спокойно его съесть.
Царство грибов насчитывает порядка 250 тыс. изученных и описанных представителей. В действительности их может быть в разы больше. Самым пугающим, хоть и безобидным, является этот гриб – пальцы мертвеца. Который действительно напоминает руку покойника, тщетно пытающегося пролезть сквозь толщу земли.
На снимке аномалия – персистирующая зрачковая мембрана. Радужка находится не под зрачком, а над ним. У младенцев наблюдается часто, но по мере роста ребенка все нормализуется.
На фото – мутировавший осьминог, щупальца которого разделились на несколько отростков. Чем не вдохновение для фильма или романа ужасов?
Страшный гриб кордицепс обладает собственным разумом и способен заставлять муравьев превращаться в зомби и растаскивать споры для последующего заражения других насекомых. На этом снимке тарантул, пораженный грибом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он выделяет токсин, который вырубает у муравья рецепторы, отвечающие за ориентацию и за распознавание запахов.
Муравей тогда начинает ориентироваться исключительно на свет. А поскольку живет в самом темном месте (на земле), то ползёт он к свету - вверх по дереву как можно выше.
А там умирает и споры гриба рассеиваются. Сверху рассеяние спор гораздо лучше, там ещё и ветерок гуляет. Так что никаких зомби.
И к стати, тарантул, случайно поражённый кордицепсом, слепнет. И никуда не лезет, а тихо умирает на месте, что грибу должно быть не выгодно с точки зрения тактики размножения.
Так что нет у него мозга. Просто причуда эволюциии.