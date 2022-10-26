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Фото, которые и пугают, и просвещают

Фото, которые и пугают, и просвещают

Автор:
26 октября 2022 12:46
Сообщество : Факты
Метки: болезнь   гриб   исчезновение   мутация   насекомое   наука   факт   фото   человек   
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Разнообразие природных явлений поражает и удивляет. Особенно тех, что не являются результатом мистификации, а представляют собой самые обычные объясненные с позиции науки и логики.

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Только в нашей стране по статистике бесследно исчезает 20 тыс. человек каждый год. Соответственно, в масштабах мира эта цифра значительно больше. На этой карте пещерных систем США запечатлены места, где чаще всего пропадают люди. Застревают в узких местах или теряются в темноте, будучи не в состоянии отыскать выход.

Человеческий мозг и его возможности – область мало изученная. И болезнь Альцгеймера – разновидность деменции, при которой мозг постепенно утрачивает возможность запоминать и распознавать, очень страшная штука.

На фото автопортреты американского художника Уильяма Утермолена, написанные в разные годы. По мере развития болезни мужчина терял главное, что умел и любил – умение рисовать.

Мамаши этого членистоногого некоторое время таскают детенышей на спине. Но не только в целях защиты потомства, а и как стратегический запас. В чрезвычайной ситуации скорпион может снять одного со спины и спокойно его съесть.

Царство грибов насчитывает порядка 250 тыс. изученных и описанных представителей. В действительности их может быть в разы больше. Самым пугающим, хоть и безобидным, является этот гриб – пальцы мертвеца. Который действительно напоминает руку покойника, тщетно пытающегося пролезть сквозь толщу земли.

На снимке аномалия – персистирующая зрачковая мембрана. Радужка находится не под зрачком, а над ним. У младенцев наблюдается часто, но по мере роста ребенка все нормализуется.

На фото – мутировавший осьминог, щупальца которого разделились на несколько отростков. Чем не вдохновение для фильма или романа ужасов?

Страшный гриб кордицепс обладает собственным разумом и способен заставлять муравьев превращаться в зомби и растаскивать споры для последующего заражения других насекомых. На этом снимке тарантул, пораженный грибом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: болезнь   гриб   исчезновение   мутация   насекомое   наука   факт   фото   человек   
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2  комментария
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3k
vasilykopkov 58 минут назад
Кордицепс не обладает разумом.
Он выделяет токсин, который вырубает у муравья рецепторы, отвечающие за ориентацию и за распознавание запахов.
Муравей тогда начинает ориентироваться исключительно на свет. А поскольку живет в самом темном месте (на земле), то ползёт он к свету - вверх по дереву как можно выше.
А там умирает и споры гриба рассеиваются. Сверху рассеяние спор гораздо лучше, там ещё и ветерок гуляет. Так что никаких зомби.
И к стати, тарантул, случайно поражённый кордицепсом, слепнет. И никуда не лезет, а тихо умирает на месте, что грибу должно быть не выгодно с точки зрения тактики размножения.
Так что нет у него мозга. Просто причуда эволюциии.
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19k
Василий 21 минуту назад
"Не под, а над". Открою страшную тайну - зрачок это дырка. И под дыркой, радужка находиться не может, радужка ее формирует.
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