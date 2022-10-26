Фото, которые и пугают, и просвещают

Человеческий мозг и его возможности – область мало изученная. И болезнь Альцгеймера – разновидность деменции, при которой мозг постепенно утрачивает возможность запоминать и распознавать, очень страшная штука.

На фото автопортреты американского художника Уильяма Утермолена, написанные в разные годы. По мере развития болезни мужчина терял главное, что умел и любил – умение рисовать.