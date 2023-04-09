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«В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна»

«В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна»

Автор:
09 апреля 2023 19:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разочарование   США   блогер   видео   заработок   мигрант   родина   усталость   эмиграция   юлогер   
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А начиналось-то всё неплохо.

Недавно был пост, в котором наш гражданин рассказывал о том, как насмотрелся блогеров и решил отправиться в Америку. Пожил там немного, поработал, и понял: чудес не бывает. О чём и рассказал, заодно пожаловался на большие расходы и на то, что оставшихся денег не хватает на покупку айфонов.

Но это не единственный его видос. Парень прошёл всю «эволюционную лестницу» мигранта: от восхищения, до усталости и разочарования. Потребовалось не так уж много времени.

Я проделал сложный путь, чтобы попасть в США. Пересёк границу, отсидел в 3-х тюрьмах. Лучше я буду простым человеком в США, чем в России.

Стоял на светофоре, подошли двое и отбили мне голову. Мимо проезжали полицейские, всё видели, но даже не остановились.

Я без документов и не могу обратиться за медпомощью, в такие моменты вспоминаешь Родину-мать, где бы мне оказали бесплатную медицинскую помощь.

Я попал в ловушку собственного эгоизма, хотел попасть в лучшую жизнь. А влип в настоящую антиутопию мигрантской жизни. Хочу плюнуть в лицо блогерам, которые рассказывают о сладкой жизни в США. Всё это ложь.

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Метки: Разочарование   США   блогер   видео   заработок   мигрант   родина   усталость   эмиграция   юлогер   
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4  комментария
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11k
Shtoppi 12 минут назад
чудес на свете не бывает, а особенно в том что касается лживого пиндостана, где любой иммигрант по определению считается существом низшего сорта, т. е. даже хуже чем даже местные ниггеры-наркоманы. и всю потому что они граждане, а тот кто приехал в их глазах это чмо и раб, дешевая рабочая сила.
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4k
Peter Griffin 23 минуты назад
Друзья,а как зовут этого обмудка?Конечно,есть предположение.
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16k
Алекс Полчаса назад
А он типо маленький обманутый мальчик
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15k
Majul Полчаса назад
Если нет мозгов, то только так судьба и учит. Иного не существует. Поверил сказкам, на, получи, распишись.
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