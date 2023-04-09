«В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна»

Но это не единственный его видос. Парень прошёл всю «эволюционную лестницу» мигранта: от восхищения, до усталости и разочарования. Потребовалось не так уж много времени.

Я проделал сложный путь, чтобы попасть в США. Пересёк границу, отсидел в 3-х тюрьмах. Лучше я буду простым человеком в США, чем в России.

Стоял на светофоре, подошли двое и отбили мне голову. Мимо проезжали полицейские, всё видели, но даже не остановились.

Я без документов и не могу обратиться за медпомощью, в такие моменты вспоминаешь Родину-мать, где бы мне оказали бесплатную медицинскую помощь.

Я попал в ловушку собственного эгоизма, хотел попасть в лучшую жизнь. А влип в настоящую антиутопию мигрантской жизни. Хочу плюнуть в лицо блогерам, которые рассказывают о сладкой жизни в США. Всё это ложь.