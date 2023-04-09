«В такие моменты вспоминаешь Родину-мать»: парень уехал из России в США и понял, что такое «свободная страна»

А начиналось-то всё неплохо.
Недавно был пост, в котором наш гражданин рассказывал о том, как насмотрелся блогеров и решил отправиться в Америку. Пожил там немного, поработал, и понял: чудес не бывает. О чём и рассказал, заодно пожаловался на большие расходы и на то, что оставшихся денег не хватает на покупку айфонов.
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Но это не единственный его видос. Парень прошёл всю «эволюционную лестницу» мигранта: от восхищения, до усталости и разочарования. Потребовалось не так уж много времени.
Я проделал сложный путь, чтобы попасть в США. Пересёк границу, отсидел в 3-х тюрьмах. Лучше я буду простым человеком в США, чем в России.
Стоял на светофоре, подошли двое и отбили мне голову. Мимо проезжали полицейские, всё видели, но даже не остановились.
Я без документов и не могу обратиться за медпомощью, в такие моменты вспоминаешь Родину-мать, где бы мне оказали бесплатную медицинскую помощь.
Я попал в ловушку собственного эгоизма, хотел попасть в лучшую жизнь. А влип в настоящую антиутопию мигрантской жизни. Хочу плюнуть в лицо блогерам, которые рассказывают о сладкой жизни в США. Всё это ложь.
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