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Моя Советская Родина

Моя Советская Родина

Автор:
09 июня 2024 20:45
Метки: Родина   СССР   перестройка   
266
1

"Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я повёлся на пропаганду перестройки",

Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!».

"Не была она гламурною дивой,

Да и с родословной не очень.

И не думала, как быть ей счастливой-

Работала днём и ночью".


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Метки: Родина   СССР   перестройка   
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19  комментариев
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16k
Ёшкин кот 3 часа назад
Ну вот опять. Навскидку - припев Газманов сдернул у Шевчука "Еду я на Родину".
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11k
Олегbl4 2 часа назад
Ну-да, ну-да. Перестройку он заругал. Перестройка-то тебе и дала возможность петь что хочешь и денег лопатой грести, да на внедрожнике на крыльцо концертного зала заезжать. Это сейчас уже обожравшись всем, чем только можно, икая, начинать лить слезы о каком-то там прошлом. Сечин на яхте наверное тоже вспоминает и мечтает, как бы а Союзе ему было бы хорошо работать по профессии филолога.
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54k
Опиум для народа 3 часа назад
А этот самый Газманов не хочет отречься от антисоветского высера "Есаул"? "Бывший подъесаул"? А то как-то его извинения и выглядят высером.
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5k
Fishki_surfer 3 часа назад
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albedo
  • Дата регистрации: 22.04.2018
  • 109 постов (20 в горячем)
Русский
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