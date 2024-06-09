Моя Советская Родина

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"Этой песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я повёлся на пропаганду перестройки",
Источник:
Берегите своих родителей и свою Родину-Мать!».
"Не была она гламурною дивой,
Да и с родословной не очень.
И не думала, как быть ей счастливой-
Работала днём и ночью".
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Метки: Родина СССР перестройка
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