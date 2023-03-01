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"Рекламы нет, ничего нет": уехавший из России Даня Милохин пожаловался на безденежье

"Рекламы нет, ничего нет": уехавший из России Даня Милохин пожаловался на безденежье

Автор:
01 марта 2023 10:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Милохин   США   видео   заработок   контракты   понауехавший   тикток   финансы   шоу бизнес   
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Правда, на его счетах кое-что еще осталось, но с точки зрения Милохина, это крохи, а перспективы неутешительны.

Совершенно непонятно, за какие заслуги воспитанник оренбургского детдома обрёл популярность у молодёжи. Эпатажный крашеный блондин сначала завоевал TikTok, а потом стал завсегдатаем всевозможных ТВ-шоу. Он принял участие в "Ледниковом периоде", с которого внезапно сбежал за границу, подставив организаторов и партнёршу Евгению Медведеву. Милохин объяснил свйо поступок усталостью и желанием отдохнуть, однако побег восприняли крайне негативно, т.к. пришлось пересматривать состав участников шоу.


Сначала тиктокер осел в Арабских Эмиратах, а после отправился за "американской мечтой". Говорит, что хочет покорить мир, правда, как - не знает.


Жизнь в США Милохину пока не улыбается. Российский блогер там никому не известен и абсолютно не нужен. Никаких рекламных предложений на данный момент у улыбчивого блондина нет, деньги на счетах тают, а перспективы туманны.


Об этом он рассказал, сидя в компании еще одного "понауехавшего" иноагента Моргенштерна. Видео появилось в подкаст-шоу на YouTube-канале Bugatti Music.



Как бы то ни было, Милохину, даже если он сейчас ничего не зарабатывает, до конца апреля придётся заплатить налоги на доходы, полученные в России за прошлый год. Эксперты полагают, что блогер готов к процедуре банкротства, ведь денег на оплату налогов у него нет, да и рекламных контрактов в ближайшем будущем не предвидится.


Что касается возвращения в Россию, то Милохину этот вариант вряд ли подходит. Провокации, которые устраивал блогер, уже находясь за границей, очень не понравились ряду россиян, которые считают, что блогера пора признать иноагентом и лишить гражданства РФ.

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Метки: Милохин   США   видео   заработок   контракты   понауехавший   тикток   финансы   шоу бизнес   
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49  комментариев
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1k
Сергей 2 часа назад
Для чего вообще о нём и ему подобных упоминать? "Помер Максим? Ну и ....."
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Сергей С Минуту назад
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2k
Lena 5 минут назад
В Дубае не прижился, там такого "красавчика" могут и в тюрьму посадить. А вот в США сможет хоть проституткой подработать - там таких любят
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908
SmartCat101 7 минут назад
кто это вообще такой? по виду так полный ушлёпок
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108
Pasha Panfilov 7 минут назад
Ну пусть "молодежь", у которой он обрел популярность, ему донат кинут, фигли.
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5k
просто Дмитрий 8 минут назад
Помнится, был еще один такой блоггер, который очень любил лобстеров
И чо??? Теперь труселя для СА шьет
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5k
просто Дмитрий 12 минут назад
Бедному, захотелось найти приключения....на свою
Вот и нашел
Теперь ею пусть и зарабатывает
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624
Лютый вам Бетховен 12 минут назад
А, так это тот самый придурок, узнавший прямо в телеэфире что в России есть остров Сахалин.
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1k
GoInDown 17 минут назад
не переживайте подмостов и палаток в США всем хватит
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41k
Игорь 19 минут назад
А почему у автора нет вопроса: "Кто и за какие заслуги сделал его лицом экономического форума в Питере в 2021-м?
Кто не знает, ответ: Глава Сбера Г. Греф.
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108
Pasha Panfilov Игорь 10 минут назад
Какой форум, такое и лицо, чо.
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4k
leto2016 19 минут назад
Бедненький.
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36k
Алексей 23 минуты назад
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3k
ProstoBoBka 24 минуты назад
Вообще покуй на него!
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14k
sonic24a 24 минуты назад
в целом по колено. Да и кто это?
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193
morzov 24 минуты назад
Как там было в одном хорошем фильме “только чудо вас спасет от института проституции!..”
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54k
Vodjanoj 24 минуты назад
Два дебила-это сила.
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−3
русский шильдик Полчаса назад
респект ему!!
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30k
Андрей Иванов 36 минут назад
Такси, сортиры и макдональдс ждут его
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9k
uehl 36 минут назад
Зачем тут этого защекана пиарить?
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1k
Baklanavr 36 минут назад
лять... кто это?
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1k
Джонни 36 минут назад
Как это ничего нет!? Очко есть - не пропадёт.
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