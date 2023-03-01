"Рекламы нет, ничего нет": уехавший из России Даня Милохин пожаловался на безденежье

Правда, на его счетах кое-что еще осталось, но с точки зрения Милохина, это крохи, а перспективы неутешительны.
Совершенно непонятно, за какие заслуги воспитанник оренбургского детдома обрёл популярность у молодёжи. Эпатажный крашеный блондин сначала завоевал TikTok, а потом стал завсегдатаем всевозможных ТВ-шоу. Он принял участие в "Ледниковом периоде", с которого внезапно сбежал за границу, подставив организаторов и партнёршу Евгению Медведеву. Милохин объяснил свйо поступок усталостью и желанием отдохнуть, однако побег восприняли крайне негативно, т.к. пришлось пересматривать состав участников шоу.
Сначала тиктокер осел в Арабских Эмиратах, а после отправился за "американской мечтой". Говорит, что хочет покорить мир, правда, как - не знает.
Жизнь в США Милохину пока не улыбается. Российский блогер там никому не известен и абсолютно не нужен. Никаких рекламных предложений на данный момент у улыбчивого блондина нет, деньги на счетах тают, а перспективы туманны.
Об этом он рассказал, сидя в компании еще одного "понауехавшего" иноагента Моргенштерна. Видео появилось в подкаст-шоу на YouTube-канале Bugatti Music.
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Как бы то ни было, Милохину, даже если он сейчас ничего не зарабатывает, до конца апреля придётся заплатить налоги на доходы, полученные в России за прошлый год. Эксперты полагают, что блогер готов к процедуре банкротства, ведь денег на оплату налогов у него нет, да и рекламных контрактов в ближайшем будущем не предвидится.
Что касается возвращения в Россию, то Милохину этот вариант вряд ли подходит. Провокации, которые устраивал блогер, уже находясь за границей, очень не понравились ряду россиян, которые считают, что блогера пора признать иноагентом и лишить гражданства РФ.
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Кто не знает, ответ: Глава Сбера Г. Греф.
А если нет ни источника дохода, ни капитала, то надо сидеть на месте и не чирикать.
Это при СССР "творческая" личность, несогласная с властью, могла устроится дворником, кочегаром, и т.п. Потому, как тогда все должны были работать и государство всех трудоустраивало и предприятие должно было тебя взять. А сейчас в России капитализм, и государство никому ничего не должно, Постоял на бирже, не устроился, и гуляй Вася.