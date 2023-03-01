"Рекламы нет, ничего нет": уехавший из России Даня Милохин пожаловался на безденежье

Совершенно непонятно, за какие заслуги воспитанник оренбургского детдома обрёл популярность у молодёжи. Эпатажный крашеный блондин сначала завоевал TikTok, а потом стал завсегдатаем всевозможных ТВ-шоу. Он принял участие в "Ледниковом периоде", с которого внезапно сбежал за границу, подставив организаторов и партнёршу Евгению Медведеву. Милохин объяснил свйо поступок усталостью и желанием отдохнуть, однако побег восприняли крайне негативно, т.к. пришлось пересматривать состав участников шоу.

Сначала тиктокер осел в Арабских Эмиратах, а после отправился за "американской мечтой". Говорит, что хочет покорить мир, правда, как - не знает.