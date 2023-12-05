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Видеоблогера, устроившего ради просмотров авиакатастрофу, отправили в тюрьму

Видеоблогера, устроившего ради просмотров авиакатастрофу, отправили в тюрьму

Автор:
05 декабря 2023 18:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   авиакатастрофа   блогер   инсценировка   расследование   тюрьма   
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Актёр из него так себе. Ни зрители, ни власти ему не поверили.

В США суд приговорил блогера Тревора Дэниела Джейкоба к шести месяцам тюрьмы, признав его виновным в уничтожении улик и препятствовании федеральному расследованию. Инцидент произошёл 24 ноября 2021 года.

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Джейкоб опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик под названием "Я разбил свой самолёт". Видеоблогер поднялся в небо на легкомоторном самолёте над округом Санта-Барбара (штат Калифорния) и, сославшись на проблемы с двигателем, выпрыгнул с парашютом из кабины.


О крушении самолёта в районе национального парка Лос-Падрес он сообщил властям спустя два дня и пообещал показать место, где тот упал. Его предупредили, что он несёт ответственность за сохранение обломков, однако через некоторое время Джейкоб сообщил властям, что уже не помнит, где именно упал самолёт. А затем на его канале вышло смонтированное видео, где прекрасно видно, что после приземления он показывает покорёженный самолёт и благодарит вселенную, что ему удалось выжить.

Как позднее признался блогер, видео с крушением он записал ради рекламной интеграции и кучи просмотров. Также он признался, что через две недели после крушения прилетел с другом на вертолёте и забрал обломки самолёта, которые распилил в гараже и выбросил. Таким образом он пытался скрыть улики от Федерального управления гражданской авиацией, которое хотело проверить слова блогера, изучив обломки самолёта.


Несмотря на полученный срок блогер не отчаивается. несколько дней назад он записал ролик, в котором пообещал через полгода вернуться к созданию контента. Просто непотопляемый и сказочный видеоблогер.

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Метки: Видео   США   авиакатастрофа   блогер   инсценировка   расследование   тюрьма   
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5  комментариев
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11k
Juli 58 минут назад
"и благодарит вселенную, что ему удалось выжить"
Думаю у вселенной есть какой-то план, раз она встала на сторону идиота.
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WithU Полчаса назад
Очень безобидный и милый блогер на фоне тех « гуру» , кто выкачивает деньги с подписчиков . Раздолбай -да , но не более .
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Oldman Полчаса назад
Не хочу оскорблять никого, НО, пока не было интернета только семья знала, что ты не очень умный человек.
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