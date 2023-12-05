Видеоблогера, устроившего ради просмотров авиакатастрофу, отправили в тюрьму

В США суд приговорил блогера Тревора Дэниела Джейкоба к шести месяцам тюрьмы, признав его виновным в уничтожении улик и препятствовании федеральному расследованию. Инцидент произошёл 24 ноября 2021 года.

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Джейкоб опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик под названием "Я разбил свой самолёт". Видеоблогер поднялся в небо на легкомоторном самолёте над округом Санта-Барбара (штат Калифорния) и, сославшись на проблемы с двигателем, выпрыгнул с парашютом из кабины.

О крушении самолёта в районе национального парка Лос-Падрес он сообщил властям спустя два дня и пообещал показать место, где тот упал. Его предупредили, что он несёт ответственность за сохранение обломков, однако через некоторое время Джейкоб сообщил властям, что уже не помнит, где именно упал самолёт. А затем на его канале вышло смонтированное видео, где прекрасно видно, что после приземления он показывает покорёженный самолёт и благодарит вселенную, что ему удалось выжить.