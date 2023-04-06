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«Жить-то на что?»: русский парень наслушался сказок о сладкой жизни в США и столкнулся с суровой реальностью

«Жить-то на что?»: русский парень наслушался сказок о сладкой жизни в США и столкнулся с суровой реальностью

Автор:
06 апреля 2023 15:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   блогер   видео   зароботок   парень   реальность   эмиграция   
1154
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Но свою ошибку осознал, когда уже оказался в Америке.

Наш гражданин считал, что «достоин большего». Яростно смотрел разных блогеров, которые изо всех сил рекламировали сказочную и обеспеченную жизнь в США, и подумывал об отъезде.

Вскоре он туда и отправился.

На месте обнаружил, что на работу его берут только в качестве посудомойки, грузчика или уборщика. Если пахать как проклятый, максимальная ЗП - 3000 долларов. С учётом расходов, на руках остаётся около $1 300. Живёт в хостеле, за койко-место платит $650, медицинской страховки нет. Про налоги он тоже скромно умалчивает.

Сэкономленные деньги отправляет в Россию или тратит на себя. Как он быстро понял, там эти деньги мало что значат.

В итоге, быстро разочаровался и в США, и в русскоязычных блогерах, которые туда зазывают. Теперь он утверждает, что все ютуберы вешают россиянам на уши лапшу и зарабатывают на доверчивых людях.

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Метки: США   блогер   видео   зароботок   парень   реальность   эмиграция   
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29k
Ego sum qui sum 50 минут назад
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273
Человек Наблюдающий 2 минуты назад
Хорошо только там где нас нет.
Где родился там и пригодился...
Еще накидывайте мудрости =)
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2k
evzhur 3 минуты назад
Где-то интервью смотрел с Бутиной, которая сидела в американской тюрьме. Так оказывается место русских там с цветными. То есть там отдельно белые (включая евреев), отдельно негры, отдельно латиносы и остальные цветные (включая русских, поляков и всех славян).
Одно время смотрел малолетних блогеров с рассказами про жизнь и учебу в америке. В общем, ребята думали, что будут учиться как в американских фильмах про подростков, а оказались в школах для филлипинцев с соответствующей атмосферой. Школы как в кино оказывается только в дорогих районах, где белые американцы живут. Это у нас в районе с хрущевками можно получить бесплатно полноценное образование, да еще кривляться перед учителями.
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22k
homerchik 21 минуту назад
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59k
pynh 23 минуты назад
Исповедь лохуса вульгариса?
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581
Feto13 Полчаса назад
Хомячок схавал)))
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30k
Владимир 36 минут назад
Причём реально такие блохеры есть. Я как то видел ролик, там чувак ходит по элитному району, где только земля от миллиона стоит (я гуглил) и рассказывает что там участочек с домом за 6 тысяч баксов купить можно. А 6 тысяч это там.. Неделю работать. В камментах полно восторженных дебилов, которые не понимают даже того факта, что если дом в элитном районе можно купить за 6 тысяч, то эти 6 тысяч ты за неделю посудомойкой или програмистом не заработаешь.
Но вообще хватает дебилов, да. Один рассказывал мне как то что "цены везде, во всём мире на всё одинаковые, но в США зарплаты больше"..
Одна дура с пикабу, в Канаде правда, с Украины что характерно, верещала от счастья когда приехалат туда к мужику и работала в клининговой компании у этого же мужика за 2 тысячи.. " У нас в Украине таких денег не заработаешь". Жила она при этом у этого мужика и за его счёт. Через три месяца она ему надоела и пошла на улицу. А там жестокая реальность.. И у неё сразу полезло "кляты москали".
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461
Dima 44 минуты назад
ни грамма не жалко, лиж бы не вернулся
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9k
Copycat 50 минут назад
Кто бы сомневался)
простая но жизненная истина "Хорошо там где нас нет"
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