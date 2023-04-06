«Жить-то на что?»: русский парень наслушался сказок о сладкой жизни в США и столкнулся с суровой реальностью

Наш гражданин считал, что «достоин большего». Яростно смотрел разных блогеров, которые изо всех сил рекламировали сказочную и обеспеченную жизнь в США, и подумывал об отъезде.

Вскоре он туда и отправился.

На месте обнаружил, что на работу его берут только в качестве посудомойки, грузчика или уборщика. Если пахать как проклятый, максимальная ЗП - 3000 долларов. С учётом расходов, на руках остаётся около $1 300. Живёт в хостеле, за койко-место платит $650, медицинской страховки нет. Про налоги он тоже скромно умалчивает.

Сэкономленные деньги отправляет в Россию или тратит на себя. Как он быстро понял, там эти деньги мало что значат.

В итоге, быстро разочаровался и в США, и в русскоязычных блогерах, которые туда зазывают. Теперь он утверждает, что все ютуберы вешают россиянам на уши лапшу и зарабатывают на доверчивых людях.