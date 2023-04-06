«Жить-то на что?»: русский парень наслушался сказок о сладкой жизни в США и столкнулся с суровой реальностью

Но свою ошибку осознал, когда уже оказался в Америке.
Наш гражданин считал, что «достоин большего». Яростно смотрел разных блогеров, которые изо всех сил рекламировали сказочную и обеспеченную жизнь в США, и подумывал об отъезде.
Вскоре он туда и отправился.
На месте обнаружил, что на работу его берут только в качестве посудомойки, грузчика или уборщика. Если пахать как проклятый, максимальная ЗП - 3000 долларов. С учётом расходов, на руках остаётся около $1 300. Живёт в хостеле, за койко-место платит $650, медицинской страховки нет. Про налоги он тоже скромно умалчивает.
Сэкономленные деньги отправляет в Россию или тратит на себя. Как он быстро понял, там эти деньги мало что значат.
В итоге, быстро разочаровался и в США, и в русскоязычных блогерах, которые туда зазывают. Теперь он утверждает, что все ютуберы вешают россиянам на уши лапшу и зарабатывают на доверчивых людях.
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Где родился там и пригодился...
Еще накидывайте мудрости =)
Одно время смотрел малолетних блогеров с рассказами про жизнь и учебу в америке. В общем, ребята думали, что будут учиться как в американских фильмах про подростков, а оказались в школах для филлипинцев с соответствующей атмосферой. Школы как в кино оказывается только в дорогих районах, где белые американцы живут. Это у нас в районе с хрущевками можно получить бесплатно полноценное образование, да еще кривляться перед учителями.
Но вообще хватает дебилов, да. Один рассказывал мне как то что "цены везде, во всём мире на всё одинаковые, но в США зарплаты больше"..
Одна дура с пикабу, в Канаде правда, с Украины что характерно, верещала от счастья когда приехалат туда к мужику и работала в клининговой компании у этого же мужика за 2 тысячи.. " У нас в Украине таких денег не заработаешь". Жила она при этом у этого мужика и за его счёт. Через три месяца она ему надоела и пошла на улицу. А там жестокая реальность.. И у неё сразу полезло "кляты москали".
простая но жизненная истина "Хорошо там где нас нет"