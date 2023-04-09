Советский фотоаппарат за 15 рублей: миллионные тиражи и всеобщая любовь

Но интереснее всего получилось с нумерацией заводских номеров фотоаппаратов: они стали восьмизначными: шесть знаков - сам номер и два знака - дата выпуска. Но уже через пять лет с момента начала серийного производства в год стали выпускать более 1 млн камер, а система нумерации допускала всего лишь 999 999 штук.

За 10 лет ЛОМО выпустило почти 8,5 млн этих камер, и, несмотря на то, что у фотолюбителей за эти годы сильно изменились запросы к технике, "Смена-8М" продолжала выходить огромными партиями. И не только невысокая цена и простой функционал делали эту камеру такой популярной - многие фотолюбители до сих пор с теплотой вспоминают ее устойчивость к сильным морозам. Чехол рассыпается на отдельные фрагменты, а камера продолжает снимать без каких-либо нареканий.

Несмотря на огромные тиражи и всеобщую любовь, у "Смены-8М" никогда не было юбилейных версий, как это практиковалось с другими фотоаппаратами. Исключением, пожалуй, можно назвать только тот случай, когда представителям ЛОМО, приехавшим в Болгарию на какое-то крупное мероприятие 1984 года, вручили "Смену-8М" с дополнительными надписями на болгарском языке.