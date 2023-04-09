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Советский фотоаппарат за 15 рублей: миллионные тиражи и всеобщая любовь

Советский фотоаппарат за 15 рублей: миллионные тиражи и всеобщая любовь

Автор:
09 апреля 2023 07:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Смена-8М   факты   фото   фотоаппарат   фотограф   
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Многие советские фотолюбители свои первые шаги в искусстве "остановки мгновения" делали с помощью недорогого (15 рублей) и довольно простого по своему функционалу фотоаппарата "Смена-8М".

Собственно, предшественник этой модели, "Смена-8", тоже пользовался немалой популярностью, но в конце 60-х гг. один из ведущих конструкторов ЛОМО (Ф. С. Федотов) начал работу над модернизацией аппарата. По задумке, новая камера должна была иметь более современный облик, сохранив все те достоинства, за которые она пользовалась всеобщей любовью как в СССР, так и за рубежом.

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В 1970 году началось серийное производство обновленной модели, вышедшей под названием "Смена-8М". Самые первые партии этого фотоаппарата имели роскошные футляры из коричневой кожи, но вскоре стало понятно, что бюджетная камера и шикарный кофр - вещи несовместимые.

Производство приняло решение отказаться от кожи в пользу того самого дерматина, который так плохо переносил морозы - на эту проблему часто жаловались любители запечатлеть кадры своих зимних вылазок на природу.

То, что новая бюджетная камера завоевала огромную популярность у советских фотолюбителей (причем, не только у новичков, но порой и у опытных мастеров) - было вполне закономерно. Странным кажется то, что заграничные потребители встретили эту новинку довольно прохладно.

И это на фоне того, что предшественница, "Смена-8", которая в экспортном варианте называлась "Cosmic-35", была заграничными фотолюбителями очень даже востребована. С "Cosmic-35М" - так назвали для экспорта Смена-8М"? этот номер не прошел...

Спустя четыре года в дизайн фотоаппарата были добавлены некоторые нововведения - например, его название стали писать как кириллицей, так и латиницей: на объективе значения светочувствительности пленки обозначились как по советским ГОСТам, так и по международной системе.

Но интереснее всего получилось с нумерацией заводских номеров фотоаппаратов: они стали восьмизначными: шесть знаков - сам номер и два знака - дата выпуска. Но уже через пять лет с момента начала серийного производства в год стали выпускать более 1 млн камер, а система нумерации допускала всего лишь 999 999 штук.

За 10 лет ЛОМО выпустило почти 8,5 млн этих камер, и, несмотря на то, что у фотолюбителей за эти годы сильно изменились запросы к технике, "Смена-8М" продолжала выходить огромными партиями. И не только невысокая цена и простой функционал делали эту камеру такой популярной - многие фотолюбители до сих пор с теплотой вспоминают ее устойчивость к сильным морозам. Чехол рассыпается на отдельные фрагменты, а камера продолжает снимать без каких-либо нареканий.

Несмотря на огромные тиражи и всеобщую любовь, у "Смены-8М" никогда не было юбилейных версий, как это практиковалось с другими фотоаппаратами. Исключением, пожалуй, можно назвать только тот случай, когда представителям ЛОМО, приехавшим в Болгарию на какое-то крупное мероприятие 1984 года, вручили "Смену-8М" с дополнительными надписями на болгарском языке.

Интересно то, что в середине 80-х ЛОМО выпустило на базе этой камеры интересный детский конструктор "ЮФК-2". В комплект входил набор деталей, из которых можно было собрать простенький фотоаппарат, такой же простой фотоувеличитель, лупу и диапроектор.

Конструктор, как и сама камера, был обновленной версией более ранних наборов: ФК-1 (выходил ограниченным тиражом) и ЮФК-1, созданного на базе "Смены-6". ЮФК-1 выпускали с 1963 по 1972 гг., в этой версии детям предлагалось из деталей собрать не только фотоаппарат, фотоувеличитель, лупу и диапроектор, но еще и фильмоскоп.

С выходом "Смены-8М" дизайн и комплектацию конструктора обновили, и он, как и камера, стал самой массовой моделью в своем семействе. Кстати говоря, "Смена-8М" не просто так считается самым массовым фотоаппаратом в мире: за период с 1970 по 1995 было выпущено почти 19 млн экземпляров — весьма впечатляющие цифры...


Кому-нибудь доводилось снимать на эту камеру? Поделитесь впечатлениями в комментариях.







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Метки: СССР   Смена-8М   факты   фото   фотоаппарат   фотограф   
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7  комментариев
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
На Смене-Символ перевод кадров был лучше. Рычаг, отвёл как раз на кадр. На 8М надо было крутить колёсико с достаточно тугим ходом, иногда недокручивалось. Но на Символе одна кассета, надо было перематывать в конце
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18k
Вася 21 минуту назад
у нас в Павлодаре "смена" довольно дефицитная была, их очень быстро разбирали, а вот ФЭД (II) почти всегда в ЦУМе продавались, правда и стоил в три раза дороже. Каждую субботу вечером занимали ванную, красная лампа, увеличитель и вперёд
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2k
Alex Полчаса назад
Как щас помню, за 1000р купил такой в начале 90-х )
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103k
parallax 38 минут назад
Тест на возраст.

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4k
Палыч 2 часа назад
У меня в деревнедо сих пор есть .состояние как новая
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